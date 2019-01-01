حتى الآن يُقدم الموج الأزرق موسمًا رائعًا، حيث استطاع أن ينتصر في مباريات من الـ6 مباريات التي خاضها في الدوري، وعلى الرغم من التعادل الوحيد الذي صدم عشاق الزعيم الآسيوي في الجولة الثالثة أمام الفيحاء، إلا أنهم قد عادوا من جديد لتحقيق الانتصارات، في حين أن فريق ضمك يحتل المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط فقط، حيث حقق انتصاراً وتعادلاً وحيدين.