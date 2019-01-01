التشكيل الرسمي لضمك
يبدأ المدرب محمد الكوكي بطريقة (5/3/2) وتضم كلًا من
شمس الدين رحماني / حمد الجيزاني / سامي كسار / خورخي فيليبي / جمعان الدوسري / أوبان كواكو / باباكار سار / محمد أبو سبعان / زيزينيو لوبيس / عبدالفاصل سوانون / عبدالرحمن سالم السفري
#ضمك— نادي ضمك السعودي (@DAMAC_CLUB) October 18, 2019
📊|| تشكيلة #فارس_الجنوب في مباراة #الهلال_ضمك#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #خميس_مشيط pic.twitter.com/XTHLJZBZg7
البدلاء / خالد شراحيلي / بندر احمد باعجاج / محمد الشهراني / سامي النجعي / ماجد هزازي / حسن رغفاوي/ زكريا حدراف / مازن أبو شراراة / عبدالعزيز سعيد آل سرحان
التشكيل الرسمي للهلال
يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من
محمد الواكد / أمير كردير / جانج هيون سوو / عبدالله الحافظ / حسن كادش / نواف العابد / جوستافو كويلار / كارلوس إدواردو / ناصر الدوسري / بافيتيمبي جوميس / سيباستيان جيوفينكو
📋 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "ضمك"، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين #الهلال_ضمك pic.twitter.com/YKXdNL3cOA— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 18, 2019
البدلاء / صالح الشهري / عبدالله عظيف / نواف الغامدي / سلمان الفرج / سالم الدوسري / محمد جحفلي / ياسر الشهراني / هتان باهبري / ذعار العتيبي
حتى الآن يُقدم الموج الأزرق موسمًا رائعًا، حيث استطاع أن ينتصر في مباريات من الـ6 مباريات التي خاضها في الدوري، وعلى الرغم من التعادل الوحيد الذي صدم عشاق الزعيم الآسيوي في الجولة الثالثة أمام الفيحاء، إلا أنهم قد عادوا من جديد لتحقيق الانتصارات، في حين أن فريق ضمك يحتل المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط فقط، حيث حقق انتصاراً وتعادلاً وحيدين.
حافظ الزعيم على تصدره لجدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان بعد انتصاره الأخير على الاتفاق بنتيجة (4-1) ليرتفع رصيده إلى النقطة 16، وبفارق 4 نقاط كاملة عن الوحدة أقرب مُنافسيه، بينما يأتي الأهلي والفيصلي في المركز الثالث والرابع على التوالي برصيد 11 نقطة.