دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) ٨ مارس ٢٠١٩
الجولة 23#الوحدة_الهلال
⏱ بداية اللقاء pic.twitter.com/nH8WrOKqL8
التشكيل الرسمي لفريق الوحدة
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
عبدالله شملح الجدعاني / فواز على خريص / عبدالإله العمري / ريناتو تشافيس / زيدان مباركو / عبدالإله الملكي / وليد باخشوين / محمد القرني / ماركوس جويلليرم / على النمر / أحمد عبده جابر
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) ٨ مارس ٢٠١٩
الجولة 23#الوحدة_الهلال
تشكيلة #الوحدة pic.twitter.com/v3d2iLiPjj
البدلاء / راضي مشعل العتيبي / صالح آل جمعان العمري / عصام الجبالي / أحمد الشمراني / فيصل درويش / محمد العتيبي / جابر ناصر عسيري / نواف خالد الحارثي
التشكيل الرسمي لفريق الهلال
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
علي الحبسي / محمد البريك / ألبيرتو بوتيا / محمد جحفلي / حسن كادش / ميلوش ديجينيك / ناصر عيسي الدوسري / كارلوس إدواردو / أندري كاريلو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميس
📃 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "الوحدة"، ضمن الجولة الـ٢٣ من بطولة#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان #الهلال_الوحدة pic.twitter.com/64X25gyYL1— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٨ مارس ٢٠١٩
البدلاء / جوناثان سوريانو / على آل بليهي / عبدالرحمن هاشم اليامي / أحمد أشرف / محمد الشلهوب / محمد كنو / سيباستيان جيوفينكو / هتان باهبري