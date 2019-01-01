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الهلال × الوحدة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال والوحدة، في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

محدث
التعليقات()
الهلال

2019-03-08T18:10:47Z

40’ خمس دقائق اخيرة من عمر المباراة ولايزال المباراة تفتقد الإثارة والمتعة من كلا الفريقين فى شوطها الاول 

2019-03-08T18:09:24Z

38’ تنفيذ الخطأ بتمريرة لداخل المنطقة من كارلوس إدواردو لكنها غير متقنة تصل سهلة بين أقدام مدافعي الوحدة 

2019-03-08T18:07:41Z

37’ بطاقة صفراء من نصيب على النمر بعد تعمده إيقاف الكرة بلمسة يد من امام محمد البريك على الجهة اليمنى 

2019-03-08T18:07:08Z

36’ محاولات من لاعبي الهلال للبحث عن عن ثغرة فى دفاعات الوحدة لكن دون خطورة حتي الان

2019-03-08T18:06:15Z

35’ تمريرة طولية فى إتجاه سالم الدوسري على الجهة اليسري ليتلقاها ويتوغل لداخل لمنطقة ويمررها لداخل المنطقة إلى كاريلو الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي

2019-03-08T18:03:53Z

33’ تمريرات بين أقدام لاعبي الوحدة فى منتصف الميدان لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2019-03-08T18:01:45Z

32’ تنفيذ الركنية من كارلوس إدواردو برعضية مقوصة فى إتجاه المرمي لكن ابعدها الحارس بنجاح 

2019-03-08T18:00:26Z

31’ إنطلاقة من اندري كاريلو من على حدود المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-03-08T17:59:29Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الاول ولاليزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-03-08T17:57:57Z

28’ عرضية من كارلوس إدواردو من داخل يمين المنطقة لكن ابعدها عبدالإله العمري من منطقة الخطورة 

2019-03-08T17:57:18Z

27’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين لاعبي الفريقين وهدوء تام فى مجريات اللقاء 

2019-03-08T17:55:35Z

25’ سيطرة من لاعبي الهلال لكن بدون خطورة على مرمي الوحدة 

2019-03-08T17:54:57Z

24’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق محمد البريك لكن تدخل معه على النمر وابعدها إلى رمية تماس

2019-03-08T17:53:11Z

22’ إنطلاقة من كاريلو من الجهة اليسري لكن تغطية جيدة من مدافعي الوحدة وابعدوها إلى رمية تماس

2019-03-08T17:52:09Z

21’ ركنية أولي لفريق الوحدة تنفذ بعرضية من ماركوس جويلليرم لداخل المنطقة تلقاها عبدالإله العمري برأسية تصطدم فى الدفاع ومن ثم يمسكها الحارس على الحبسي بثبات 

2019-03-08T17:50:56Z

20’ خطأ لصالح الوحدة ضد جوميس بعد تدخل على عبدالإله العمري

2019-03-08T17:48:51Z

18’ خطأ دفاعي من لاعبي الوحدة بتمريرة إلى الخلف كاد ان يستخلصها جوميس لكن ابعدها الدفاع فى اللحظات الأخيرة 

2019-03-08T17:46:50Z

17’ هدوء فى رتم المباراة وإنحصار الكرة بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان

2019-03-08T17:46:20Z

16’ خطأ لصالح الوحدة بعد تدخل قوي على زيدان مباركو فى المنطقة الدفاعية 

2019-03-08T17:45:03Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-03-08T17:44:32Z

13’ إنطلاقة من سالم الدوسري من الجهة اليسري ومن ثم يرسل عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-03-08T17:44:11Z

12’ سيطرة هلالية لكن بدون خطورة على مرمي الوحدة 

2019-03-08T17:39:47Z

9’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الهلال 

2019-03-08T17:38:51Z

8’ تمريرة من فى إتجاه حسن كادش على الجهة اليسري لكنها غير متقنة تصل سهلة بين أقدام مدافعي الوحدة 

2019-03-08T17:37:53Z

7’ تمريرة من سالم الدوسري على حدود المنطقة إلى جوميس الذي حاول التسديد لكن تغطية جيدة من مدافعي الوحدة من امام الدبابة البشرية جوميس

2019-03-08T17:35:23Z

6’ سيطرة من بداية المباراة من لاعبي الهلال وضغط مبكر على دفاات الوحدة 

2019-03-08T17:34:14Z

5’ تمريرة طولية فى إتجاه سالم الدوسري على الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية لفريق الهلال 

2019-03-08T17:33:43Z

4’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق أندري كاريلو لكن تصدي لها الحارس وابعدها إلى رمية تماس

2019-03-08T17:32:22Z

3’ تمريرة من سالم الدوسري على يمين المنطقة فى إتجاه كاريلو لكن تدخل معه عبدالإله العمري وابعدها إلى رمية تماس

2019-03-08T17:31:21Z

2’ خطأ لصالح الوحدة بعد تدخل قوي من كاريلو على زيدان مباركو فى المنطقة الدفاعية لفريق الوحدة 

التشكيل الرسمي لفريق الوحدة

2019-03-08T17:12:10Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

عبدالله شملح الجدعاني / فواز على خريص / عبدالإله العمري / ريناتو تشافيس / زيدان مباركو / عبدالإله الملكي / وليد باخشوين / محمد القرني / ماركوس جويلليرم / على النمر / أحمد عبده جابر 

البدلاء / راضي مشعل العتيبي / صالح آل جمعان العمري / عصام الجبالي / أحمد الشمراني / فيصل درويش / محمد العتيبي / جابر ناصر عسيري / نواف خالد الحارثي 

التشكيل الرسمي لفريق الهلال

2019-03-08T17:07:48Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

علي الحبسي / محمد البريك / ألبيرتو بوتيا / محمد جحفلي / حسن كادش / ميلوش ديجينيك / ناصر عيسي الدوسري / كارلوس إدواردو / أندري كاريلو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميس 

البدلاء / جوناثان سوريانو / على آل بليهي / عبدالرحمن هاشم اليامي / أحمد أشرف / محمد الشلهوب / محمد كنو / سيباستيان جيوفينكو / هتان باهبري 

2019-03-08T04:00:58Z

يدخل الهلال المباراة من أجل الإبتعاد عن أقرب منافسيه نادي النصر الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي، حيث الموج الأزق في صدراة الترتيب برصيد 55 نقطة، بينما يحتل فريق الوحدة المركز السادس برصيده 35 نقطة

2019-03-08T04:00:39Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الهلال نظيره نادي الوحدة، على ملعب  "جامعة الملك سعود" في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.