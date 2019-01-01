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الهلال والنصر مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال والنصر في الجولة الثامنة من الدوري السعودي 2019-2020

محدث
التعليقات()

2019-10-27T17:26:17Z

30- ضغط قوي من لاعبي النصر في كل أنحاء الملعب، مما يؤدي لأخطاء في تمريرات لاعبي الهلال.

2019-10-27T17:25:38Z

28- سيطرة واضحه من النصر في الدقائق الأخيرة.

2019-10-27T17:24:43Z

27- يُنفذها عبد الله الخيبري طولية، ولكن يُبعدها مدافعي الهلال.

2019-10-27T17:24:15Z

26- خطأ لبيتروس دوس سانتوس في الجانب الأيمن من وسط الملعب.

2019-10-27T17:21:58Z

23- تبادل مراكز رائع بين جناحي الهلال ياسر الدوسري وأندريه كاريو.

2019-10-27T17:20:46Z

22- مرتدة سريعة للهلال تصل إلى البريك الذي ينطلق ويضع عرضية طولية إلى جوميز ولكن يخرج الحارس جونز ويُمسك بالكرة.

2019-10-27T17:19:29Z

21- يقف على تنفيذ الركلة الحرة كلٌا من يحيى الشهري  وبيتروس دوس سانتوس، ولكن يُنفذها الشهري طولية داخل منطقة الجزاء ويُبعدها مدافعي الهلال.

2019-10-27T17:18:33Z

20- خطأ لصالحبيتروس دوس سانتوس في وسط الملعب بعد تدخل قوي من أندريه كاريو معه في وسط الميدان.

2019-10-27T17:17:23Z

20- إنطلاقة سريعة من جوميز في الجانب الأيمن ويضع تمريرة خطيرة لأندريه كاريو ولكن بعيده قليلاً عن كاريو، ليصل إليها جونز حارس مرمى النصر.

2019-10-27T17:16:22Z

18- أصبح النصر أكثر تنسيقاً ودقة في تمريراته بالدقائق الأخيرة في محاولة للاستحواذ على وسط الميدان.

2019-10-27T17:15:09Z

16- خطأ لصالح إدواردو في وسط الملعب بعد تدخل قوي من مايكون روكي معه.

2019-10-27T17:13:46Z

15- إنطلاقة من نور الدين أمرابط بالجانب الأيمن ويضع عرضية ولكن بقوة أكثر من المطلوب لتخرج إلى ركلة مرمى للهلال.

2019-10-27T17:12:50Z

14- ركلة جانبية للنصر من الجانب الأيسر، تُنفذ سيئة وتصل إلى مدافعي الهلال.

2019-10-27T17:11:40Z

13- بعد إقترابنا من نهاية الربع ساعة الأولى من المباراة يظهر حتى الأن سيطرة الهلال نسبياً على المباراة على الرغم من عدم وجود خطورة على مرمى الفريقين.

2019-10-27T17:08:51Z

10- يُشير اللعب أن الكرة ركلة مرمى مُشيراً لعدم وجود خطأ.

2019-10-27T17:08:15Z

10- يعود الحكم ليستعين بتقنية الفيديو في الكرة السابقة لكارلوس إدواردو.

2019-10-27T17:07:40Z

9- إنطلاقة من كارلوس إدواردو بالجانب الأيمن ولكن يتدخل معه عبد الرحمن العبيد ويسقط أرضاً، ويُشير الحكم بركلة مرمى.

2019-10-27T17:07:16Z

9- استحواذ نسبي لفريق الهلال مع ضغط قوي من لاعبي النصر.

2019-10-27T17:04:07Z

6- مازالت المباراة مستمرة في الصراع القائم في وسط ملعب الفريقين.

2019-10-27T17:03:17Z

5- الجماهير تشتعل حماساً في المدرجات مما ينطبع على اللاعبين في الملعب.

2019-10-27T17:01:52Z

3- بداية حماسية من الفريقين منذ الدقائق الأولى، في محاولة للسيطرة على مُجريات المباراة منذ البداية.

بداية المباراة

2019-10-27T16:57:07Z

ركلة البداية لديربي الرياض

1- يُطلق حكم المباراة صافرة بداية مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر.

تشكيل النصر

2019-10-27T16:41:08Z

فيتوريا يبدأ بحمد الله والقوى الضاربة بحثًا عن نقاط المباراة الثلاث

يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (برد جونز / عبد الرحمن العبيد، عبد الله مادو ، مايكون ، سالطان الغنام / بيتروس ، عبد الله الخيبري / جيوليانو ، يحيى الشهري ، نور الدين أمرابط / عبد الرزاق حمد الله).

البدلاء: (عمر هوساوي ، عبد العزيز الجبرين ، مختار علي، أيمن يحيى، عوض خميس ، وليد عبد الله، فهد الجميعة، عبد الرحمن الدوسري، فراس البريكان).

تشكيل الهلال

2019-10-27T16:37:09Z

جوميس وإدواردو يقودان الهجوم، وجوفينكو والعابد والشلهوب على مقاعد البدلاء

يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4-4-2) وبتشكيلة تضم: (عبد الله المعيوف / ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج هيون سو، محمد البريك / سالم الدوسري ، جوستافو كويار، سلمان الفرج، أندريه كاريو / كارلو إدواردو ، بافيتيمبي جوميس).
البدلاء: (عبد الله عطيف، سيباستيان جوفينكو، محمد الشلهوب، صالح الشهري، حسن كادش، عبد الله الحافظ، نواف العابد، هتان باهبري، محمد الواكد).

2019-10-27T16:35:11Z

يقام اللقاء على ملعب جامعة الملك سعود معقل الهلال، والصافرة للحكم تشافي استرادا

2019-10-27T16:34:18Z

ولكن جدول ترتيب مباريات العالمي هذا الموسم لم يكن رحيمًا بهم، إذ وضع النصر في مواجهة الهلال في الجولة الثامنة والمقبلة، في مباراة من المقرر أن تجمع بينهما على ملعب جامعة الملك عبد العزيز في الرياض يوم الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ ميلاديًا، الموافق ٢٨ صفر ١٤٤١ هجريًا.

2019-10-27T16:34:11Z

هذه النتائج السلبية وضعت مستقبل المدرب البرتغالي روي فيتوريا على المحك، غير أن الانتصار الذي حُقق على الرائد ورغم الأداء الذي عليه عديد من علامات الاستفهام، فقد يكون بمثابة العودة إلى الطريق الصحيح ويُعطي للإدارة الثقة في مدربها الذي حقق معهم لقب الدوري السعودي الموسم الماضي.

2019-10-27T16:34:02Z

النصر كان قد قاسى مرحلة من التخبط في الأسابيع الأخيرة، بدأت بالهزيمة من السد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا وانتهاء الحلم الآسيوي مع تلك الخسارة، ثم امتد التخبط ليصل إلى الدوري المحلي، وذلك بعدما عجز النصر عن تحقيق الانتصارات في آخر 3 مباريات، بتحقيقه لتعادلين سلبيين أمام الشباب والأهلي وهزيمة من مفاجئة من الحزم بهدف نظيف.

2019-10-27T16:33:56Z

سجل النصر عودته مجددًا إلى سكة الانتصارات، وذلك بعدما تمكن من تحقيق فوز مهم للغاية على مضيفه الرائد بهدفين نظيفين من توقيع عبد الرزاق حمدالله ويحيى الشهري، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

2019-10-27T16:33:18Z

أعزائي المتابعين..أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لديربي الرياض بين الهلال والنصر في الجولة الثامنة من الدوري السعودي 2019-2020