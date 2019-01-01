الهلال والنصر مباشر لحظة بلحظة

26- خطأ لبيتروس دوس سانتوس في الجانب الأيمن من وسط الملعب.
بداية المباراة
ركلة البداية لديربي الرياض1- يُطلق حكم المباراة صافرة بداية مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر.
تشكيل النصر
فيتوريا يبدأ بحمد الله والقوى الضاربة بحثًا عن نقاط المباراة الثلاث
يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (برد جونز / عبد الرحمن العبيد، عبد الله مادو ، مايكون ، سالطان الغنام / بيتروس ، عبد الله الخيبري / جيوليانو ، يحيى الشهري ، نور الدين أمرابط / عبد الرزاق حمد الله).
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الهلال— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 27, 2019
في الجولة الثامنة من #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
بالتوفيق يا #عالمي 💛 pic.twitter.com/UKZQWLlBH0
البدلاء: (عمر هوساوي ، عبد العزيز الجبرين ، مختار علي، أيمن يحيى، عوض خميس ، وليد عبد الله، فهد الجميعة، عبد الرحمن الدوسري، فراس البريكان).
تشكيل الهلال
جوميس وإدواردو يقودان الهجوم، وجوفينكو والعابد والشلهوب على مقاعد البدلاء
📋 👕 رازفان يبدأ بـ "إدواردو وكويلار" في لقاء الليلة.. تعرّف على قائمة الفريق في مباراة اليوم 💙👌🏻#الهلال_النصر#انفوجرافيك_الهلال pic.twitter.com/n3nFkIzIgZ— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 27, 2019
يقام اللقاء على ملعب جامعة الملك سعود معقل الهلال، والصافرة للحكم تشافي استرادا
ولكن جدول ترتيب مباريات العالمي هذا الموسم لم يكن رحيمًا بهم، إذ وضع النصر في مواجهة الهلال في الجولة الثامنة والمقبلة، في مباراة من المقرر أن تجمع بينهما على ملعب جامعة الملك عبد العزيز في الرياض يوم الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ ميلاديًا، الموافق ٢٨ صفر ١٤٤١ هجريًا.
هذه النتائج السلبية وضعت مستقبل المدرب البرتغالي روي فيتوريا على المحك، غير أن الانتصار الذي حُقق على الرائد ورغم الأداء الذي عليه عديد من علامات الاستفهام، فقد يكون بمثابة العودة إلى الطريق الصحيح ويُعطي للإدارة الثقة في مدربها الذي حقق معهم لقب الدوري السعودي الموسم الماضي.
النصر كان قد قاسى مرحلة من التخبط في الأسابيع الأخيرة، بدأت بالهزيمة من السد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا وانتهاء الحلم الآسيوي مع تلك الخسارة، ثم امتد التخبط ليصل إلى الدوري المحلي، وذلك بعدما عجز النصر عن تحقيق الانتصارات في آخر 3 مباريات، بتحقيقه لتعادلين سلبيين أمام الشباب والأهلي وهزيمة من مفاجئة من الحزم بهدف نظيف.
سجل النصر عودته مجددًا إلى سكة الانتصارات، وذلك بعدما تمكن من تحقيق فوز مهم للغاية على مضيفه الرائد بهدفين نظيفين من توقيع عبد الرزاق حمدالله ويحيى الشهري، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.