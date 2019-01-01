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الهلال × النجم الساحلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال السعودي ضد النجم الساحلي التونسي في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19

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إليكم تشكيل الهلال لمباراة اليوم

2019-04-18T13:16:30Z

يبدأ المدرب زوران ماميتش بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

عبدالله المعيوف / محمد البريك / ألبيرتو بوتيا / على البليهي / ياسر الشهراني / عبدالملك الخيبري / محمد كنو / أحمد أشرف / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميز

 

2019-04-18T13:12:18Z

تأهل النجم الساحلي التونسي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على المريخ السوداني بنتيجة (1-0) في مجموع مباراتي الذهاب و الإياب، ويأتي الفريق الساحلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 36 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، فبعد مرور 18 جولة استطاع النجم الساحلي تحقيق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين فقط.

2019-04-18T13:12:10Z

وصل الزعيم إلى نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بعدما تخطى الأهلي في ركلات الترجيح في نصف النهائي، أما في الدوري السعودي فيظل الموج الأزرق على صدارة جدول الترتيب برصيد 63 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن النصر الذي فقد الصدارة بخسارة أمام الاتحاد، فبعد مرور 27 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين.

2019-04-18T13:10:48Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي على ملعب مدينة زايد الرياضية، في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال