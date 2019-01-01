إليكم تشكيل الهلال لمباراة اليوم
يبدأ المدرب زوران ماميتش بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
عبدالله المعيوف / محمد البريك / ألبيرتو بوتيا / على البليهي / ياسر الشهراني / عبدالملك الخيبري / محمد كنو / أحمد أشرف / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميز
📋 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم في مواجهة النجم الساحلي التونسي، في نهائي بطولة #كأس_زايد_للأندية_الأبطال#الهلال_النجم_الساحلي pic.twitter.com/TFtJQZraL4— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 18, 2019
تأهل النجم الساحلي التونسي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على المريخ السوداني بنتيجة (1-0) في مجموع مباراتي الذهاب و الإياب، ويأتي الفريق الساحلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 36 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، فبعد مرور 18 جولة استطاع النجم الساحلي تحقيق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين فقط.
وصل الزعيم إلى نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بعدما تخطى الأهلي في ركلات الترجيح في نصف النهائي، أما في الدوري السعودي فيظل الموج الأزرق على صدارة جدول الترتيب برصيد 63 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن النصر الذي فقد الصدارة بخسارة أمام الاتحاد، فبعد مرور 27 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين.