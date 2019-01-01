وصل الزعيم إلى نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بعدما تخطى الأهلي في ركلات الترجيح في نصف النهائي، أما في الدوري السعودي فيظل الموج الأزرق على صدارة جدول الترتيب برصيد 63 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن النصر الذي فقد الصدارة بخسارة أمام الاتحاد، فبعد مرور 27 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين.