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الهلال × القادسية | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال ضد القادسية في الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-02-12T17:24:46Z

90+2’محمد الشلهوب أرسل كرة بينية من الجانب الأيمن في إتجاه جوميز المنطلق على حدود المنطقة أبعدت من الدفاعت 

بطاقة حمراء من نصيب لاعب الهلال

2019-02-12T17:23:02Z

90+1’اووووووووووووووه....ناصر الدوسري يتلقى البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء بعد التدخل الأخير على قدم بيسمارك

2019-02-12T17:21:32Z

90’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب لتقنية الفيديو للتأكد من اللاعب الذي تدخل على قدم بيسمارك في اللقطة الماضية

بطاقة صفراء

2019-02-12T17:20:09Z

89’خطأ لصالح بيسمارك بعد تدخل قوي من ناصر الدوسري في منتصف الميدان 

على البليهي يسجل الرابع للهلال

2019-02-12T17:18:36Z

برأسية قوية من داخل المنطفة

88’الهدف جاء بعد ركنية نُفذت قصيرة من البريك إلى محمد الشلهوب في الجابن الأيمن الذي أرسل كرة عرضية مميزة إلى داخل المنطقة إرتقى لها البليهي وحولها برأسية قوية سكنت الشباك

2019-02-12T17:17:23Z

87’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد الشلهوب إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-02-12T17:16:54Z

86’تصويبة قوية عن طريق محمد الشلهوب من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-12T17:16:40Z

85’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال الهلال متقدم بثلاثية مقابل هدف

2019-02-12T17:15:59Z

84’إستحواذ من لاعبي القادسية على مجريات اللقاء في هذه الأوقات بحثًا عن إدراك الهدف الثاني 

2019-02-12T17:15:11Z

83’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق مختار بلختير إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

تبديل في صفوف الهلال

2019-02-12T17:14:35Z

82’خروج هتان باهبري ودخول عبد الملك الخيبري بدلًا منه

2019-02-12T17:13:19Z

81’كرة بينية عن طريق الشلهوب في إتجاه جيوفينكو المنطلق داخل المنطقة، لكن حكم المباراة أشار إلى وجود حالة تسلل 

2019-02-12T17:12:43Z

80’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التعقدم للهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف

سباستيان جيوفينكو يفتتح سجل أهداف مع الزعيم

2019-02-12T17:10:03Z

بهدف اكثر من رائع

78’الهدف جاء بعد كرة متبادلة رائعة بين جيوفينكو وجوميز بدأها سباستيان ثم مررها الفرنسي له في المساحة داخل المنطقة الذي إستقبل الكرة وسددها بهدوء سكنت الشباك

 

2019-02-12T17:09:29Z

77’بيسمارك سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-12T17:07:58Z

76’كرة بينية عن طريق هارون كمارا في إتجاه جورجي سيلفا المنطلق إلى حدود المنطقة، ثم سوء تفاهم بين البليهي والحبسي، ووصلت الكرة في الأخير إلى سيلفا الذي سدد كرة والمرمى خالي أبعدت من ديجينيك ببراعة

2019-02-12T17:07:38Z

75’رع ساعة متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم للهلال بهدفين مقابل هدف 

2019-02-12T17:05:57Z

74’جيوفينكو مرر كرة بينية في في إتجاه جوميز المنطلق على حدود المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات 

2019-02-12T17:04:49Z

73’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الهلال في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات القادسية

2019-02-12T17:04:03Z

72’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق منصور النجار إرتقى لها هارون كمارا وحولها برأسية قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-12T17:03:38Z

70’جيوفينكو سدد كرة قوية بيسراه من على حافة المنطقة مرت بجوار القائم وتحولت إلى ركلة مرمى

تبديل في صفوف الهلال

2019-02-12T17:00:17Z

69’خروج نواف العابد ودخول محمد الشلهوب بدلًا منه

2019-02-12T16:59:09Z

68’خطأ لصالح نواف العابد من الجانب الأيسر بعد تدخل من مختار بلختير

بيسمارك يقلص الفارق للقادسية

2019-02-12T16:57:37Z

بصاروخية من خارج المنطقة

67’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق بيسمارك من خارج المنطقة سكنت الشباك رغم محاولة الحبسي عليها 

 

2019-02-12T16:55:57Z

66’تمريرة بينية عن طريق كنو في إتجاه جوميز المنطلق على حدود المنطقة أبعدت من دفاعات القادسية 

بطاقة صفراء

2019-02-12T16:54:38Z

65’خطأ لصالح هتان باهري في الجانب الأيسر في منتصف الميدان بعد تدخل من مختار بلختير

2019-02-12T16:53:42Z

64’لاعبي القادسية يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الهلال 

2019-02-12T16:52:42Z

63’صيحات من جماهير الهلال في مدرجات جامعة الملك سعود بعد دخول جيوفينكو إلى أرضية الملعب 

تبديل في صفوف الهلال

2019-02-12T16:51:20Z

62’خروج أندري كاريلو ودخول سيباستيان جيوفينكو بدلًا منه

2019-02-12T16:51:01Z

61’خطأ لصالح بيسمارك بعد تدخل من محمد كنو في منتصف الميدان 

2019-02-12T16:49:48Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للزعيم بهدفين دون رد 

2019-02-12T16:48:42Z

59’ياسر الشهراني انطلق سيريعًا من الجانب الأيسر ثم أرسل عرضية أرضية إلى داخل المنطقة لم تجد أحد من مهاجمي الهلال وأبعدت من دفاعات القادسية

2019-02-12T16:48:22Z

58’نواف العابد سدد كرة قوية من خارج المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس جاك دونكان 

تبديل في صفوف القادسية

2019-02-12T16:47:37Z

57’خروج إلتون جوزيه ودخول عبد المحسن القحطاني بدلًا منه

2019-02-12T16:46:42Z

56’يوسف قلفا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الهلال

2019-02-12T16:46:21Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال الزعيم متقدم بهدفين دون رد

2019-02-12T16:45:25Z

54’ياسر الشهراني انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-12T16:43:37Z

53’محاولات مستمرة من لاعبي القادسية في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الهلال إحراز هدف أول 

2019-02-12T16:41:06Z

52’نواف العابد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-12T16:39:49Z

51’تصويبة قوية عن طريق نواف العابد من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-12T16:39:25Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للزعيم بهدفين دون رد

2019-02-12T16:38:59Z

48’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الهلال في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق الدفاعات

جوميز يسجل الهدف الثاني للهلال

2019-02-12T16:36:06Z

بتصويبة من خارج المنطقة

47’الهدف جاء بعد تمريرة عن طريقف محمد كنو في إتجاه جوميز المتمركز على حدود المنطقة الذي سدد كرة ببراعة سكنت الشباك بنجاح

 

2019-02-12T16:36:00Z

46’انطلاق الشوط الثاني 

2019-02-12T16:18:34Z

45+3’نهاية الشوط الأول

2019-02-12T16:17:51Z

45+2’خطأ لصالح يوسف قلفا في منتصف الميدان بعد تدخل من محمد كنو

2019-02-12T16:15:38Z

45+1’يوسف قلفا أرسل كرة بينية في إتجاه بيبسمارك المنطلق على حدود المنطقة، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-02-12T16:14:59Z

45’إلتون أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت برأسية من البليهي إلى خارج المنطقة

2019-02-12T16:13:36Z

44’كاريلو إنطلق سريعًا من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-12T16:12:43Z

43’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي القادسية في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الهلال وإحراز هدف التعادل

2019-02-12T16:10:44Z

42’خطأ لصالح يوسف قلفا في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من ياسر الشهراني

2019-02-12T16:08:28Z

41’خطأ لصالح هتان باهبري في الجانب الأيسر في منتصف الميدان بعد تدخل من أحمد الزين

2019-02-12T16:05:03Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال الهلال متقدم بهدف دون رد 

2019-02-12T16:02:28Z

39’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة لكن خروج أكثر من رائع عن طريق جاك دونكان الذي أمسك الكرة قبل أن تصل إلى نواف العابد

2019-02-12T16:02:19Z

38’اللعب يُستأنف الآن

إصابة

2019-02-12T16:01:30Z

37’يوسف قلفا سقط على أرضية الملعب بداعي الإصابة بعد التدخل الأخير، وحكم المباراة يستدعي الطاقم الطبي لعلاجه

2019-02-12T16:00:54Z

36’خطأ لصالح يوسف قلفا بعد تدخل من هتان باهبري على حدود منطقة جزاء فريق القادسية

2019-02-12T16:00:23Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

نواف العابد يسجل الهدف الأول للزعيم

2019-02-12T15:59:36Z

بعد تمريرة بينية رائعة عن طريق جوميز

34’الهدف جاء بعد تمريرة بينية رائعة من على حدود المنطقة عن طريق جوميز وضعت نواف العابد منفردًا بالمرمى الذي إستقبل الكرة وراوغ الحارس ثم سددها بسهولة سكنت الشباك

 

2019-02-12T15:59:20Z

33’المباراة تُستأنف الآن 

2019-02-12T15:59:07Z

32’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-02-12T15:57:16Z

31’سقوط اللاعب بيسمارك لاعب القادسية بداعي الإصابة 

2019-02-12T15:56:55Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على أجواء ملعب جامعة الملك سعود

هدف ملغي للهلال

2019-02-12T15:56:19Z

بداعي التسلل

28’بالفعل حكم المباراة ألغى الهدف بعد التأك من وجود حالة تسلل على جوميز في اللقطة الماضية

2019-02-12T15:54:42Z

27’حكم المباراة يوقف اللعب وينتظر قرار الفيديو إذا كان يوجد تسلل في اللقطة الماضية أم لا

بافيتيمبي جوميز يفتتح التسجيل للهلال

2019-02-12T15:53:05Z

بلمسة من داخل المنطقة

26’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كاريلو سددها جوميز من لمسة واحدة سكنت على يسار الحارس جاك دونكان

 

2019-02-12T15:52:15Z

25’محمد البريك أرسل كرة عرضية مقوسة إلى داخل المنطقة من الجانب الأيمن لم تجد أحد من مهاجمي الهلال ووصلت إلى الحارس جاك دونكان

يارباااااااااااااااااه، أخطر فرصة في اللقاء حتى الآن

2019-02-12T15:50:59Z

24’نواف العابد انطلق من على حدود المنطقة ثم سدد كرة قوية بيسراه مرت بمحازاة القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-12T15:49:30Z

23’ياسر الشهراني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات القادسية

2019-02-12T15:48:46Z

22’كرة بينية عن طريق محمد البريك في إتجاه جوميز المنطلق داخل المنطقة، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-02-12T15:47:49Z

21’خطأ لصالح محمد البريك في منتصف الميدان من الناحية اليمنى بعد تدخل من أحمد الزين

2019-02-12T15:46:35Z

20’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الهلال في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس جاك دونكان

2019-02-12T15:45:16Z

19’خطأ لصالح أحمد الزين في منتصف الميدان بعد تدخل من جوميز في منتصف الميدان

2019-02-12T15:44:08Z

18’ركنية نُفذت عن طريق البريك إلى داخل المنطقة اسقبلها هتان باهبري برأسية قوية مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-12T15:43:39Z

17’كرة ثابتة نفذها نواف العابد إلى داخل المنطقة أبعدت من بيسمارك برأسية إلى ركنية 

2019-02-12T15:42:44Z

16’خطأ لصالح كاريلو من الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من محمد فتاو

2019-02-12T15:42:24Z

15’ربع ساعة مرت من عمر الشوط الأول ومازال التعادل سلبيًا بين الفريقين 

2019-02-12T15:41:07Z

13’منصور النجار انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة إستقبلها بيسمارك بالصدر وكاد أن يسدد كرة قوية، لكن تدخل من البليهي الذي أبعد الكرة من أمامه ببراعة

2019-02-12T15:39:50Z

12’أحمد الزين أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الهلال

2019-02-12T15:38:42Z

11’كرة بينية عن طريق ناصر الدوسري في إتجاه نواف العابد المنطلق في الجانب الأيمن، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-12T15:38:17Z

10’عشر دقائق مرت من عمر وأحداث الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-12T15:37:55Z

9’خطأ لصالح إلتون جوزيه بعد تدخل من كاريلو في منتصف الميدان 

2019-02-12T15:36:44Z

8’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي الهلال في منتصف الميدان 

2019-02-12T15:34:36Z

7’هتان باهبري انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات القادسية

2019-02-12T15:33:48Z

6’نواف العابد مرر كرة بينية في إتجاه جوميز المتمركز داخل المنطقة، لكن أبعدت من أمامه من الدفاعات 

2019-02-12T15:32:11Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة والزعيم مستحوز حتى الآن على مجريات اللقاء

2019-02-12T15:28:51Z

4’أندري كاريلو انطلق سريعًا من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات القادسية

2019-02-12T15:26:27Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان 

2019-02-12T15:25:31Z

2’الهلال بالزي المعتاد الأزرق على اليسار والقادسية بالزي الأبيض على اليمين

2019-02-12T15:24:02Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب والسلام الوطني للملكة العربية السعودية

2019-02-12T15:08:31Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم البولندي توماس موسيال

إليكم تشكيل القادسية لمباراة اليوم

2019-02-12T15:03:58Z

يبدأ المدرب إيفايلو بيتيفا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

جاك دونكان / منصور النجار / رايس ويليامز / محمد خبراني / مختار بلخيتر / نايف هزازي / محمد فتاو / يوسف قلفا / إلتون جوزيه / أحمد الزين / بيسمارك

 

إليكم تشكيل الهلال لمباراة اليوم

2019-02-12T14:59:50Z

يبدأ المدرب زوران ماميتش بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

علي الحبسي / محمد البريك / ميلوش ديجينيك / على آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / ناصر عيسى / أندري كاريلو / هتان باهبري / نواف العابد / بافيتيمبي جوميس

 

2019-02-12T14:47:54Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين الهلال والقادسية على ملعب جامعة الملك سعود، في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 