90+3’نهاية المباراة
⏰ نهاية المباراة#الهلال ٤ × ١ القادسية#الهلال_القادسية— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 12, 2019
⚽️ د٣٤' نواف العابد
⚽️ د٤٦' غوميز
⚽️ د٨٠ جيوفينكو
⚽️ د٨٨' علي آل بليهي
ألف مبروك لجماهير #الزعيم 👏🏻🤩#صدارة_بس 💪🏻 💙 pic.twitter.com/JERJ0HfBdm
بطاقة حمراء من نصيب لاعب الهلال
بطاقة صفراء
على البليهي يسجل الرابع للهلال
برأسية قوية من داخل المنطفة88’الهدف جاء بعد ركنية نُفذت قصيرة من البريك إلى محمد الشلهوب في الجابن الأيمن الذي أرسل كرة عرضية مميزة إلى داخل المنطقة إرتقى لها البليهي وحولها برأسية قوية سكنت الشباك
تبديل في صفوف الهلال
سباستيان جيوفينكو يفتتح سجل أهداف مع الزعيم
بهدف اكثر من رائع
78’الهدف جاء بعد كرة متبادلة رائعة بين جيوفينكو وجوميز بدأها سباستيان ثم مررها الفرنسي له في المساحة داخل المنطقة الذي إستقبل الكرة وسددها بهدوء سكنت الشباك
🤩 "سيبا" يحرز الهدف الثالث لـ #الهلال في الدقيقة ٨٠ بعد تمريرات ولا أروع بينه وبين الأسد الفرنسي غوميز 💙👏🏻 pic.twitter.com/OydHFi4BSV— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 12, 2019
تبديل في صفوف الهلال
بيسمارك يقلص الفارق للقادسية
بصاروخية من خارج المنطقة
67’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق بيسمارك من خارج المنطقة سكنت الشباك رغم محاولة الحبسي عليها
⏲ 66— نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) February 12, 2019
قووووووول عن طريق بيسماررك
الهلال 2 ✖ 1 القادسية#الهلال_القادسية
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
pic.twitter.com/YQpCZMAesP
بطاقة صفراء
تبديل في صفوف الهلال
تبديل في صفوف القادسية
جوميز يسجل الهدف الثاني للهلال
بتصويبة من خارج المنطقة
47’الهدف جاء بعد تمريرة عن طريقف محمد كنو في إتجاه جوميز المتمركز على حدود المنطقة الذي سدد كرة ببراعة سكنت الشباك بنجاح
🤩 الأسد يزأر في #محيط_الرعب ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة ٤٦ 💙👏🏻 pic.twitter.com/Um9KbAKUAi— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 12, 2019
إصابة
نواف العابد يسجل الهدف الأول للزعيم
بعد تمريرة بينية رائعة عن طريق جوميز
34’الهدف جاء بعد تمريرة بينية رائعة من على حدود المنطقة عن طريق جوميز وضعت نواف العابد منفردًا بالمرمى الذي إستقبل الكرة وراوغ الحارس ثم سددها بسهولة سكنت الشباك
🤩 نواف العابد يحرز الهدف الأول لـ #الهلال في الدقيقة ٣٤ 👏🏻💙 pic.twitter.com/1MLyfxJwQX— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 12, 2019
هدف ملغي للهلال
بداعي التسلل28’بالفعل حكم المباراة ألغى الهدف بعد التأك من وجود حالة تسلل على جوميز في اللقطة الماضية
بافيتيمبي جوميز يفتتح التسجيل للهلال
بلمسة من داخل المنطقة
26’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كاريلو سددها جوميز من لمسة واحدة سكنت على يسار الحارس جاك دونكان
⚽️ قووووووووووووووووووووول 🤩💙 pic.twitter.com/pGfyqd2U7n— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 12, 2019
يارباااااااااااااااااه، أخطر فرصة في اللقاء حتى الآن
انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
⚽️ بداية المباراة#الهلال × القادسية#الهلال_القادسية— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 12, 2019
بالتوفيق لـ #الزعيم 👏🏻 💙 pic.twitter.com/BO9D1W1WWr
إليكم تشكيل القادسية لمباراة اليوم
يبدأ المدرب إيفايلو بيتيفا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
جاك دونكان / منصور النجار / رايس ويليامز / محمد خبراني / مختار بلخيتر / نايف هزازي / محمد فتاو / يوسف قلفا / إلتون جوزيه / أحمد الزين / بيسمارك
🔘 تشكيلة الفريق— نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) February 12, 2019
❤💛#الهلال_القادسية
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/1Q78UcIcZP
إليكم تشكيل الهلال لمباراة اليوم
يبدأ المدرب زوران ماميتش بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
علي الحبسي / محمد البريك / ميلوش ديجينيك / على آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / ناصر عيسى / أندري كاريلو / هتان باهبري / نواف العابد / بافيتيمبي جوميس
📃 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم في لقاء ضيفه "القادسية"، ضمن الجولة العشرون من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/zqJhHTzCzU— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 12, 2019