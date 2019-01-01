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الهلال × الفيصلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال والفيصلي، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين

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2019-01-21T18:30:03Z

66’ إنطلاقة من كارلوس إدواردو من الجهة اليمنى ومحاولة لغرسال عرضية لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

2019-01-21T18:29:16Z

65’ تمريرات بين أقدام لاعبي الفيصلي فى منتصف الميدان 

2019-01-21T18:26:50Z

62’ ضغط متقدم من لاعبي الهلال على دفاعات الفيصلي 

2019-01-21T18:25:24Z

60’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الثاني والتقدم للفيصلي بهدفين مقابل لاشئ

2019-01-21T18:24:38Z

59’ تسديدة قوية من من روجيريو من خارج المنطقة لكن ابعدها الحارس على الحبسي إلى ضربة ركنية

2019-01-21T18:23:44Z

58’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين لاعبي الهلال 

2019-01-21T18:22:16Z

57’ تمريرة طولية من ناصر الدوسري لداخل المنطقة فى إتجاه كارلوس إدواردو لكنها أقرب إلى الحارسمصطفي ملائكة 

2019-01-21T18:21:50Z

56’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح الهلال بعد تدخل قوي على حسن كادش

2019-01-21T18:21:18Z

55’ محاولة المرور من حسن كادش لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح 

2019-01-21T18:19:05Z

53’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق اندري كاريلو لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-01-21T18:18:22Z

52’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان 

2019-01-21T18:17:38Z

50’ تسديدة من جوناثان سوريانو من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-01-21T18:16:43Z

49’ سيطرة من لاعبي الهلال ومحاولات للبحث عن هدف التعادل 

2019-01-21T18:13:35Z

47’ عرضية من اندري كاريلو من الجهة اليمنى ابعدها الدفاع لتصل إلى حدود المنطقة تلقاها ناصر الدوسري بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-01-21T18:08:14Z

44’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من كارلوس إدواردو على روجيريو 

2019-01-21T18:07:10Z

40’ بطاقة صفراء من نصيب وسام السويد بعد تدخل قوي على اندري كاريلو 

الهدف الثاني للفيصلي

2019-01-21T18:06:09Z

روجيريو

37’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من يمين المنطقة عن طريق سلطان مندش وتمريرة عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها روجيريو بتسديدة قوية فى منتصف المرمي 

2019-01-21T18:03:14Z

35’ جوووووووووووووووووووووووول،،،، والهدف الثاني لفريق الفيصلي عن طريق روجيريو دي كوتينيهو 

2019-01-21T18:01:59Z

32’ بطاقة صفراء من نصيب كارلوس إدواردو  بعدد تدخل قوي على خاليم هيلاند

2019-01-21T18:01:38Z

30’ نصف ساعة اولي من عمر المباراة والتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق 

2019-01-21T18:01:12Z

29’ بطاقة صفراء من نصيب سلطان مندش بعد تدخل قوي على محمد جحفلي

2019-01-21T18:00:42Z

23’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق روجيريو لكن تصدي لها الحارس بثبات

هدف التعادل للهلال

2019-01-21T17:58:08Z

بافيتميبي جوميز

20’ الهدف جاء بعد تمريرة ممن نواف العابد لداخل المنطقة تلقاها جوميز بتسديدة قوية فى إسفل منتصف المرمي 

2019-01-21T17:57:25Z

19’ جووووووووووووووووووووووول،،،،،، هدف التعادل للهلال عن طريق بافيتيمبي جوميز 

ربع ساعة أولي من عمر المباراة

2019-01-21T17:49:54Z

15, ربع ساعة أولي من عمر المباراة  والتقدم للفيصلي بهدف مقابل لاشئ

2019-01-21T17:49:22Z

7’ تمريرات بين لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان 

2019-01-21T17:48:49Z

5’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من كنو على دييجو كالديرون 

2019-01-21T17:48:22Z

4’ تمريرة طولية فى إتجاه لويس غوستافو على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

روجيريو كوتينهو يفتتح التسجيل للفيصلي

2019-01-21T17:45:24Z

روجيريو كوتينهو

3’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من الحارس مصطفي ملائكة تصل على حدود المنطقة إلى روجيرو كوتينيهو على حدود المنطقة ليتلقاها بتسديدة قوية اسف المرمي تسكن الشباك بنجاح 

2019-01-21T17:30:29Z

2’ جووووووووووووووووووول،،،،، والهدف الاول للفيصلي عن طريق روجيريو كوتينهو 

تشكيل الهلال لمباراة اليوم

2019-01-21T17:11:16Z

2019-01-20T22:02:42Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق الهلال نظيره فريق الفيصلي، على ملعب “مدينة الملك سلمان الرياضية” الملك سلمان، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.