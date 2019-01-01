التبديل الاول فى صفوف الهلال
د٤٥' التبديل الأول : #ناصر_الدوسري بدلاً من #نواف_العابد #الهلال_الفيصلي#الهلال pic.twitter.com/f3EhkWzEoH— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢١ يناير ٢٠١٩
⏰ بداية الشوط الثاني : #الهلال ١ × ٢ الفيصلي#الهلال_الفيصلي pic.twitter.com/7wJwWGTl4p— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢١ يناير ٢٠١٩
شاهد الهدف الثاني للفيصلي
روجيريو
الهدف الثاني لنادي #الفيصلي سجله اللاعب روجيريو في الدقيقة 37— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ يناير ٢٠١٩
الهلال 1 2 الفيصلي
#الهلال_الفيصلي
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#دوري_بلس pic.twitter.com/fVSun4cTAh
شاهد الهدف الأول للهلال
جوميز
الهدف الاول لنادي #الهلال سجله اللاعب قوميز في الدقيقة 19— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ يناير ٢٠١٩
الهلال 1 1 الفيصلي
#الهلال_الفيصلي
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#دوري_بلس pic.twitter.com/X8BCvsnP4E
شاهد الهدف الاول للفيصلي
روجيريو
الهدف الاول لنادي #الفيصلي سجله اللاعب روجيريو في الدقيقة 2— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ يناير ٢٠١٩
الهلال 0 1 الفيصلي
#الهلال_الفيصلي
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#دوري_بلس pic.twitter.com/tWhVzlcgPE
⏰ نهاية الشوط الأول : #الهلال ١ × ٢ الفيصلي#الهلال_الفيصلي pic.twitter.com/IsV8SggajT— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢١ يناير ٢٠١٩
الهدف الثاني للفيصلي
روجيريو37’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من يمين المنطقة عن طريق سلطان مندش وتمريرة عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها روجيريو بتسديدة قوية فى منتصف المرمي
هدف التعادل للهلال
بافيتميبي جوميز20’ الهدف جاء بعد تمريرة ممن نواف العابد لداخل المنطقة تلقاها جوميز بتسديدة قوية فى إسفل منتصف المرمي
الأسد يزأر في #محيط_الرعب ويحرز هدف التعادل لـ #الهلال في الدقيقة ١٩ 💙👏🏻 pic.twitter.com/GiOI5AuuPp— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢١ يناير ٢٠١٩
ربع ساعة أولي من عمر المباراة
شاهد الهدف الأول للفيصلي
روجيريو كوتينيو
الهدف الاول لنادي #الفيصلي سجله اللاعب روجيريو في الدقيقة 2— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ يناير ٢٠١٩
الهلال 0 1 الفيصلي
#الهلال_الفيصلي
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#دوري_بلس pic.twitter.com/tWhVzlcgPE
روجيريو كوتينهو يفتتح التسجيل للفيصلي
روجيريو كوتينهو3’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من الحارس مصطفي ملائكة تصل على حدود المنطقة إلى روجيرو كوتينيهو على حدود المنطقة ليتلقاها بتسديدة قوية اسف المرمي تسكن الشباك بنجاح
⚽️| هدف عند الدقيقة " 2 "— نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) ٢١ يناير ٢٠١٩
سجله اللاعب " روجيريو كوتينهو " #الفيصلي 1✖️ #الهلال 0#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/81ks8hyHmU
الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
تشكيلة فريق #الفيصلي الأساسية والأحتياطية في لقاء #الهلال#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/ztLFoemGXA— نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) ٢١ يناير ٢٠١٩
تشكيل الفيصلي لمباراة اليوم
تشكيلة فريق #الفيصلي الأساسية والأحتياطية في لقاء #الهلال#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/ztLFoemGXA— نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) ٢١ يناير ٢٠١٩
تشكيل الهلال لمباراة اليوم
📃 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم في لقاء ضيفه "الفيصلي"، ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين pic.twitter.com/ApPlEcZIQd— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢١ يناير ٢٠١٩