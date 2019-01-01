أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الهلال فريق الفيصلي على ملعب جامعة الملك سعود في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال