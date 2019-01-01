36’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بين أقدام لاعبي الهلال
سيباستيان جيوفينكو يفتتح التسجيل للهلال
بعد تمريرة بينية رائعة عن طريق سالم الدوسري20’الهدف جاء بعد تمريرة بينية رائعة عن طريق سالم الدوسري في إتجاه المنطلق داخل المنطقة جيوفينكو الذي إستقبل الكرة وسددها بباطن القدم رائعة سكنت الشباك
8’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن أبعدت من الدفاعات إلى ركنية
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إليكم تشكيل الفيصلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب مريشيا ريدنك بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من
مصطفى ملائكة / عقيل بلغيث / إيجور روسي / حمدان الشمراني / يزيد بكر / خالد هايلاند / بدر بشير / فهد الأنصاري / سلطان مندش / دينلسون بيريرا / روجيريو كوتينيو
تشكيلة فريق #الفيصلي الأساسية والأحتياطية في لقاء #الهلال— نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) March 1, 2019
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين pic.twitter.com/QHxKG8c1Bs
إليكم تشكيل الهلال لمباراة اليوم
يبدأ المدرب زوران ماميتش بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
عبد الله المعيوف / محمد البريك / ألبيرتو بوتيا / على آل بليهي / ياسر الشهراني / ميلوش ديجينيك / محمد كنو / سيباستيان جيوفينكو / أندري كاريو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميس
📃 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "الفيصلي"، ضمن الجولة الـ٢٢ من بطولة #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#الهلال_الفيصلي pic.twitter.com/zmT1V4HlEl— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 1, 2019