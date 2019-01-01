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الهلال × الفيصلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال والفيصلي، في إطار منافسات الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-03-01T16:19:45Z

45’محمد كنو سدد كرة قوية من خارج المنطقة، لكنها في منتصف المرمى تصدى لها مصطفى ملائكة وحولها إلى ركنية

2019-03-01T16:19:24Z

44’جيوفينكو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعت الفيصلي

2019-03-01T16:17:47Z

43’ياسر الشهراني سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى

2019-03-01T16:16:36Z

42’محمد كنو إنطلق من الجانب الأيسر سريعًا ثم حاول إرسال كرة عرضية، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-01T16:14:10Z

41’خطأ لصالح جيوفينكو في منتصف الميدان بعد تدخل من دينلسون بيريرا

2019-03-01T16:13:56Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للزعيم بهدف دون رد

2019-03-01T16:12:04Z

39’هدوء نسبي في أحداث المباراة مع اقتربانا من نهاية الشوط الأول 

2019-03-01T16:11:15Z

38’خطأ لصالح دينلسون بيريرا بعد تدخل من ميلوش ديجينيك في منتصف الميدان 

2019-03-01T16:09:50Z

37’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة سددها جوميز من لمسة واحدة تصدى لها الحارس مصطفى ملائكة على مرتين

2019-03-01T16:08:49Z

36’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بين أقدام لاعبي الهلال 

2019-03-01T16:08:31Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال الهلال متقدم بهدف دون رد

2019-03-01T16:06:57Z

34’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الفيصلي في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الزعيم

2019-03-01T16:06:42Z

33’جيوفينكو إنطلق من العمق ثم توغل ومرر كرة بينية في إتجاه البريك المنطلق في الجانب الأيمن داخل المنطقة الذي أرسل عرضية أرضية إلى سام الدوسري سددها قوية مرت أعلى العارضة بقليل وإلى ركلة مرمى

2019-03-01T16:05:41Z

32’يارباااااااااااااااااااااااااااه، ماذا أهدرت يا سالم

2019-03-01T16:04:19Z

31’ركنية نُفذت مقوسة عن طريق جيوفينكو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات ببراعة خارج المنطقة

2019-03-01T16:04:03Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للهلال بهدف دون رد

2019-03-01T16:02:26Z

29’كرة ثابتة نفذها البريك خادعة إلى داخل المنطقة في إتجاه المنطلق في الجانب الأيمن البريك الذي إستقبل الكرة وسسدها قوية تصدى لها الحارس مصطفى ملائكة ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-03-01T16:01:50Z

28’خطأ لصالح باكاري جاساما بعد تدخل من بدر بشير من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-03-01T16:00:30Z

27’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الهلال في منتصف الميدان ولا وجود خطورة حقيقية حتى الآن

2019-03-01T15:59:30Z

26’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطة أبعدت من دفاعات الفيصلي

2019-03-01T15:58:27Z

25’حمدان الشمراني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر مرت بعيدة تمامًا وإلى ركلة مرمى

2019-03-01T15:57:49Z

24’كرة ثابتة نفذها سلطان مندش مقوسة إلى داخل المنطقة وصلت إلى الحارس عبد الله المعيوف

2019-03-01T15:57:07Z

23’خطأ لصالح روجيريو بعد تدخل من محمد البريك في الجهة اليسرى بالقرب من المنطقة

2019-03-01T15:56:32Z

22’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق روجيريو كوتينيو إلى داخل المنطقة لم تجد أحد من مهاجمي العنابي ووصلت إلى الحارس عبد الله المعيوف

2019-03-01T15:54:22Z

21’لاعبي الفيصلي يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الهلال سريعًا وإحراز هدف التعديل

سيباستيان جيوفينكو يفتتح التسجيل للهلال

2019-03-01T15:51:03Z

بعد تمريرة بينية رائعة عن طريق سالم الدوسري

20’الهدف جاء بعد تمريرة بينية رائعة عن طريق سالم الدوسري في إتجاه المنطلق داخل المنطقة جيوفينكو الذي إستقبل الكرة وسددها بباطن القدم رائعة سكنت الشباك

2019-03-01T15:50:19Z

19’سلطان مندش أرسل تمريرة بينية في إتجاه روجيريو المنطلق داخل المنطقة، لكن طالت عليه ووصلت إلى الحارس عبد الله المعيوف

2019-03-01T15:49:33Z

18’روجيريو إنطلق من الجانب الأيسر سريعًا ثم أرسل كرة عرضية أرضية أبعدت من دفاعات الهلال

2019-03-01T15:48:44Z

17’الزعيم يتبادل التمريرات لمحاولة إختراق دفاعات الفيصلي المتمركز جيدًا حتى الآن

2019-03-01T15:47:19Z

16’فهد الأنصاري أرسل كرة بينية في إتجاه روجيريو المنطلق في الجانب الأيسر طالت عليه وتحولت إلى رمية جانبية

2019-03-01T15:46:55Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-01T15:46:13Z

13’محمد البريك أرسل كرة عرضية مقوسة إلى داخل المنطقة من الجانب الأيمن أبعدت من المدافع إيجور روسي إلى ركنية

2019-03-01T15:45:14Z

12’ياسر الشهراني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى خارج المنطقة

2019-03-01T15:44:33Z

11’خطأ لصالح جيوفينكو بعد تدخل من إيجور روسي في منتصف الميدان

2019-03-01T15:44:12Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-01T15:42:26Z

9’خطأ لصالح حمدان الشمراني بعد تدخل من أندريه كاريو في منتصف الميدان

2019-03-01T15:41:38Z

8’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-03-01T15:40:01Z

7’سالم الدوسري أرسل  كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة إرتقى لها جوميز وحولها برأسية قوية تصدى لها الحارس وأبعدت من الدفاعات 

2019-03-01T15:37:45Z

6’تمريرات متبادلة في منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الهلال بحثًا عن إحراز أول الأهداف

2019-03-01T15:37:19Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-01T15:35:39Z

4’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق سالم الدوسري إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الفيصلي

2019-03-01T15:35:18Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-03-01T15:34:37Z

2’الهلال بالزي الأرزق المعتاد على اليسار والفيصلي بالزي الأبيض على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-03-01T15:34:21Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-03-01T15:33:44Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الجامبي باكاري جاساما

إليكم تشكيل الفيصلي لمباراة اليوم

2019-03-01T15:22:30Z

يبدأ المدرب مريشيا ريدنك بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من

مصطفى ملائكة / عقيل بلغيث / إيجور روسي / حمدان الشمراني / يزيد بكر / خالد هايلاند / بدر بشير / فهد الأنصاري / سلطان مندش / دينلسون بيريرا / روجيريو كوتينيو

 

إليكم تشكيل الهلال لمباراة اليوم

2019-03-01T15:21:04Z

يبدأ المدرب زوران ماميتش بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

عبد الله المعيوف / محمد البريك / ألبيرتو بوتيا / على آل بليهي / ياسر الشهراني / ميلوش ديجينيك / محمد كنو / سيباستيان جيوفينكو / أندري كاريو  / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميس

 

2019-03-01T15:19:49Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الهلال فريق الفيصلي على ملعب جامعة الملك سعود في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال