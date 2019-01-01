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الهلال × العين | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19

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2019-05-06T19:25:03Z

24’ ركنية للهلال تنفذ بتمريرة من إدواردو إلى ياسر الشهراني على حدود المنطقة ليرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-05-06T19:24:10Z

23’ تمريرة طولية فى إتجاه ياسر الشهراني على الجهة اليمنى لكن ابعدها مهند سالم إلى رمية تماس

2019-05-06T19:23:41Z

22’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على كارلوس إدواردو

2019-05-06T19:23:07Z

21’ هدوء فى مجريات اللقاء والعب منحصر فى منتصف الميدان 

2019-05-06T19:20:04Z

18’ ركنية للعين تنفذ بسلسلة من التمريرات القصيرة انهاها بندر الأحبابي بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من امام المهاجم ماركوس بيرج 

2019-05-06T19:19:13Z

17’ تمريرة طولية فى إتجاه ماركوس بيرج داخل المنطقة لكن أمسكها الحارس عبدالله المعيوف بثبات

2019-05-06T19:17:31Z

16’ تمريرة عرضية فى إتجاه أحمد برمان لكن الحكم يشير بوجود تسلل 

2019-05-06T19:16:37Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول حيث نجح الهلال فى تسجيل الهدف الاول فى الدقيقة الاولي من المباراة 

2019-05-06T19:16:15Z

14’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح الهلال بعد تدخل قوي على سالم الدوسري

2019-05-06T19:14:55Z

13’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي العين الإماراتي لمحاولة الخروج من منتصف ملعبهم زالتقدم إلى الأمام 

2019-05-06T19:12:17Z

11’ سيطرة من لاعبي الهلال على مجريات اللقاء وضغط متقدم على دفاعت العين

2019-05-06T19:11:35Z

10’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق هتان باهبري الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها كارلوس إدواردو بتسديدة قوية من داخل المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بسلام على مرمي خالد عيسي

2019-05-06T19:08:59Z

8’ تمريرة طولية من كايو فيرنانديز من الجهة اليسري فى إتجاه سعيد جمعة على الجهة اليمنى لكنها مرت بعيدة إلى رمية تماس

2019-05-06T19:08:01Z

7’ تمريرة طولية خطيرة فى إتجاه سالم الدوسري الذي حاول تسديد الكرة لكن خروج رائع من الحارس خالد عيسي وأمسكها بثبات 

2019-05-06T19:07:01Z

6’ محاولة التسديد من جوميس من على حدود المنطقة لكن ابعدها الدفاع من امامه 

2019-05-06T19:05:49Z

5’ إنطلاقة من كارلوس إدواردو من داخل يسار المنطقة ومحاولة التسديد لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح 

2019-05-06T19:05:15Z

4’ ضغط هلالي على دفاعات العين الإماراتي وبداية قوية من الزعيم السعودي

هتان باهبري يفتتح التسجيل للهلال

2019-05-06T19:02:41Z

وصف الهدف

2’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من كارلوس إدواردو من خارج المنطقة ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع معه لترتد الكرة على يساره إلى هتان باهبري الذي إنطلق بها من داخل يسار المنطقة ثم سددها بقوة لتسكن الشباك بنجاح

2019-05-06T19:01:49Z

1’ جووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول للهلال عن طريق هتان باهبري

التشكيل الرسمي للعين

2019-05-06T18:39:22Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

خالد عيسي / مهند سالم / إسماعيل أحمد / بندر الأحبابي / تونجو دومبيا / أحمد برمان / عامر عبدالرحمن / محمد خلفان / سعيد جمعة / كايو فيرنانديز / ماركوس بيرج 

البدلاء / سعيد المنهالي / خالد البلوشي / خالد عبدالرحمن / علي الحيظاني / سعد خميس / محمد بو سندة / فلاح وليد 

التشكيل الرسمي لفريق الهلال

2019-05-06T18:36:17Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

عبدالله المعيوف / ياسر الشهراني / ميلوش ديجيك / محمد جحفلي / حسن كادش / محمد كنو / عبدالملك الخيبري / هتان باهبري / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميس 

البدلاء / أحمد الشراحيلي / خالد فهد آل جيبع / علي آل بليهي / محمد الشلهوب / محمد الوكد / نواف شراحيلي / محمد سالم الدوسري

 

2019-05-05T19:58:58Z

كانت آخر مباريات العين في دوري أبطال آسيا أمام فريق الدحيل في الجولة الرابعة، وخسروا هذا اللقاء بهدفين دون رد، ويتزيل الفريق جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط، حيث لم يستطع تحقيق الفوز حتى الآن، لكن تعادل في مبارتين وخسر مثلهم، ويأتي الفريق في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 39 نقطة، في ظل النتائج السيئة التي يقدمها الزعيم في الفترة الأخيرة.

2019-05-05T19:58:44Z

سقط الزعيم مجددًا أمام التعاون ، لكن هذه المرة في الدوري السعودي للمحترفين بهدفين نظيفين، وبهذا السقوط بقى الموج الأزرق في المركز الثاني وتجمد رصيده عن النقطة 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي حقق انتصار ثمين على الفتح بخماسية نظيفة في نفس الجولة، فبعد مرور 27 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في ست وتلقى ثلاث هزائم.

2019-05-05T19:58:26Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح استاد جامعة الملك سعود أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الهلال والعين، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.