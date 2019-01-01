هتان باهبري يفتتح التسجيل للهلال
وصف الهدف2’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من كارلوس إدواردو من خارج المنطقة ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع معه لترتد الكرة على يساره إلى هتان باهبري الذي إنطلق بها من داخل يسار المنطقة ثم سددها بقوة لتسكن الشباك بنجاح
قووووووووووووووووووووول 👏🏻💙 pic.twitter.com/tIv8T9Er2H— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٦ مايو ٢٠١٩
⚽️ بداية المباراة#الهلال × العين الإماراتي#الهلال_العين— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٦ مايو ٢٠١٩
بالتوفيق لـ #الزعيم 👏🏻 💙 pic.twitter.com/LgVc6anxJv
التشكيل الرسمي للعين
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
خالد عيسي / مهند سالم / إسماعيل أحمد / بندر الأحبابي / تونجو دومبيا / أحمد برمان / عامر عبدالرحمن / محمد خلفان / سعيد جمعة / كايو فيرنانديز / ماركوس بيرج
📋| تشكيلة العين أمام فريق الهلال #نادي_العين @TheAFCCL @theAFCCL_ar pic.twitter.com/xjgLpSGkKc— Al Ain FC (@alainfcae) ٦ مايو ٢٠١٩
البدلاء / سعيد المنهالي / خالد البلوشي / خالد عبدالرحمن / علي الحيظاني / سعد خميس / محمد بو سندة / فلاح وليد
التشكيل الرسمي لفريق الهلال
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
عبدالله المعيوف / ياسر الشهراني / ميلوش ديجيك / محمد جحفلي / حسن كادش / محمد كنو / عبدالملك الخيبري / هتان باهبري / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميس
👤 #AlHilal’s XI and Substitutes for the #ACL2019 fifth match against “Al-Ain” 📃#HILvAIN ⚽️ pic.twitter.com/gVAPLZCzbX— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) ٦ مايو ٢٠١٩
البدلاء / أحمد الشراحيلي / خالد فهد آل جيبع / علي آل بليهي / محمد الشلهوب / محمد الوكد / نواف شراحيلي / محمد سالم الدوسري
كانت آخر مباريات العين في دوري أبطال آسيا أمام فريق الدحيل في الجولة الرابعة، وخسروا هذا اللقاء بهدفين دون رد، ويتزيل الفريق جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط، حيث لم يستطع تحقيق الفوز حتى الآن، لكن تعادل في مبارتين وخسر مثلهم، ويأتي الفريق في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 39 نقطة، في ظل النتائج السيئة التي يقدمها الزعيم في الفترة الأخيرة.
سقط الزعيم مجددًا أمام التعاون ، لكن هذه المرة في الدوري السعودي للمحترفين بهدفين نظيفين، وبهذا السقوط بقى الموج الأزرق في المركز الثاني وتجمد رصيده عن النقطة 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي حقق انتصار ثمين على الفتح بخماسية نظيفة في نفس الجولة، فبعد مرور 27 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في ست وتلقى ثلاث هزائم.