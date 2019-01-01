ضغط هلالي متواصل
الموج الأزرق يواصل الضغط
القائم يحرم الهلال من هدف محقق34’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق كارلوس إدواردو لداخل المنطقة استقبلها جوميز بتصويبة قوية من لمسة واحدة اصطدمت بالقائم الأيمن وأبعدت من الدفاعات
اوووووووووه...عز الدين دوخة يتألق وينقذ هدف محقق للهلال
24’خطأ لصالح كارلوس إدواردو بعد تدخل من دانييل أمورا في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة
تبديل في صفوف الرائد
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل الرائد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب بيسنيك هاسي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
عز الدين دوخا / محمد عطوة / هشام بلقروي / محمد العمري / عبدالله الشامخ / محمد الشريمي / دانييل / أمورا / سلطان الفرحان / فرحان حساني / ياسين الغناسي / أحمد حمودان
📃| تشكيلة فريق #الرائد في لقاء اليوم ضمن كأس دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) January 11, 2019
2019-2018 م
( الجولة 16 ) #الهلال_الرائد pic.twitter.com/cMvTcLrIFa
إليكم تشكيل الهلال لمباراة اليوم
يبدأ المدرب جورج جيسوس بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
عبدالله المعيوف/ محمد البقعاوي / ألبيرتو بوتيا / محمد جحفلي / حسن كادش / محمد كنو / أندري كاريلو / كارلوس إدواردو / ناصر عيسى الدوسري / بافيتيمبي جوميس / جيلمين ريفاس
📃 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم في لقاء "الرائد"، ضمن الجولة الـ١٦ من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/bK1r1aoHlT— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 11, 2019