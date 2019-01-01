أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين الهلال والرائد على استاد جامعة الملك سعود في الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويصحكبم في هذه التغطية، محمود جمال.