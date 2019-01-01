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الهلال × الرائد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال والرائد، وذلك في إطار الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

محدث
التعليقات()

2019-01-11T13:09:38Z

45+1’كاريلو انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل عرضية قوية مرت من أمام الجميع وإلى ركلة مرمى

2019-01-11T13:08:33Z

45’ركنية نفذها إدواردو مقوسة داخل المنطقة استقبلها جوميز برأسية قوية تصدى لها عز الدين دوخة ببراعة وحولها إلى ركنية

ضغط هلالي متواصل

2019-01-11T13:06:20Z

44’ناصر الدوسري أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-01-11T13:04:48Z

43’جوميز أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-11T13:03:42Z

42’إدواردو أرسل كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة سددها جوميز قوية تصدى لها عز الدين دوخة ببراعة

2019-01-11T13:02:02Z

41’محمد البقعاوي انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات خارج المنطقة

2019-01-11T13:00:18Z

40’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب

2019-01-11T12:59:50Z

39’سقوط اللاعب ياسين الغناسي بداعي الإصابة

2019-01-11T12:59:06Z

38’كاريلو انطلق من الجانب الأيمن وأرسل كرة عرضية لداخل المنطقة سددها جوميز قوية من لمسة واحدى مرت أعلى العارضة بقليل وإلى ركلة مرمى

2019-01-11T12:57:44Z

37’كارلوس إدواردو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الرائد

2019-01-11T12:55:51Z

36’دانييل أمورا أرسل كرة بينية في اتجاه أحمد حمودان المنطلق خلف دفاعات الهلال أبعدت من أمامه 

2019-01-11T12:55:34Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

الموج الأزرق يواصل الضغط

2019-01-11T12:54:41Z

القائم يحرم الهلال من هدف محقق

34’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق كارلوس إدواردو لداخل المنطقة استقبلها جوميز بتصويبة قوية من لمسة واحدة اصطدمت بالقائم الأيمن وأبعدت من الدفاعات

2019-01-11T12:52:06Z

33’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كاريلو لداخل المنطقة استقبلها جوميز وسسدها قوية تصدى لها عز الدين دوخة ببراعة وأبعدت من محمد عطوة إلى ركنية

اوووووووووه...عز الدين دوخة يتألق وينقذ هدف محقق للهلال

2019-01-11T12:51:23Z

32’ركلة حرة من على حدود المنطقة سددها كارلوس إدواردو قوية على المرمى تصدى لها الحارس عز الدين دوخة وأبعدت إلى ركنية

2019-01-11T12:49:18Z

31’لمسة يد على سلطان الفرحان من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-01-11T12:48:53Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-11T12:47:29Z

29’الغناسي أرسل كرة بينية في اتجاه أحمد حمودان المنطق داخل المنطقة طالت عليه ووصلت سهلة إلى الحارس عبد الله المعيوف

2019-01-11T12:47:14Z

28’استئناف المباراة الآن

2019-01-11T12:47:05Z

27’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب 

2019-01-11T12:46:06Z

26’سقوط الحارس عز الدين دوخة بداعي الإصابة

2019-01-11T12:44:51Z

25’ركلة حرة نفذها إدواردو مقوسة داخل المنطقة ارتقى لها ريفاس وحولها برأسية قوية مرت بجوار القاءم الأيسر بقليل

2019-01-11T12:43:47Z

24’خطأ لصالح كارلوس إدواردو بعد تدخل من دانييل أمورا في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2019-01-11T12:42:59Z

23’ناصر الدوسري سدد كرة قوية من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعات وتحولت خارج المنطقة

2019-01-11T12:42:17Z

22’كاريلو أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة اصطدمت بمتعب المطلق وتحولت إلى ركنية

2019-01-11T12:40:58Z

21’حسن كادش انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة، لكن تواجد أكثر من رائع من لاعبي الرائد وابعاد الكرة خارج المنطقة

تبديل في صفوف الرائد

2019-01-11T12:39:34Z

20’خروج عبد الله الشامخ ودخول متعب المطلق بدلًا منه

2019-01-11T12:38:00Z

19’يبدو أن عبد الله الشامخ غير قادر على استكمال المباراة والتغيير قادم

2019-01-11T12:37:27Z

18’حكم المباراة يوقف اللعب ويستدعي الطاقم الطبي لعلاج اللاعب

2019-01-11T12:37:04Z

17’عبد الله الشامخ تعرض لإصابة في منتصف الميدان بعد تدخل من كاريلو

2019-01-11T12:35:54Z

16’استئناف المباراة الآن

2019-01-11T12:35:34Z

15’ربع ساعة مرت من عمر وأحداث المباراة ومازال التعادل السلبي قالئم بين الفريقين

2019-01-11T12:35:26Z

14’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-01-11T12:35:03Z

13’سقوط الللاعب محمد العمري بعد تدخل من كاريلو

2019-01-11T12:33:09Z

12’بينية عن طريق إدواردو في اتجاه المنطلق داخل المنطقة ريفاس أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-01-11T12:32:30Z

11’كارلوس إدواردو انطلق من الجهة اليسرى ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-11T12:31:28Z

10’خطأ لصالح عبد الله الشامخ بعد تدخل من ريفاس في منتصف الميدان

2019-01-11T12:30:49Z

9’تمريرات متبادلة بين لاعبي الهلال في منتصف الميدنا لمحاولة افتكاك دفاعات الرائد 

2019-01-11T12:29:28Z

8’محمد البقعاوي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-11T12:28:25Z

7’خطأ لصالح ياسين الغناسي بعد تدخل من ناصر الدوسري في منتصف الميدان

2019-01-11T12:26:47Z

6’ناصر الدوسري أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-11T12:26:30Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-01-11T12:25:59Z

4’حسن كادش انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-11T12:25:37Z

3’البداية مع لاعبي الرائد في وتمريرات قائمة في منتصف الميدان 

2019-01-11T12:24:48Z

2’الهلال بالزي الأزرق على اليمين والرائد بالزي الأحمر والأسود على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-01-11T12:24:34Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-01-11T12:21:24Z

المباراة تقام على أرضية ملعب جامعة الملك سعود

2019-01-11T12:21:13Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب 

إليكم تشكيل الرائد لمباراة اليوم

2019-01-11T12:00:09Z

يبدأ المدرب بيسنيك هاسي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

عز الدين دوخا / محمد عطوة / هشام بلقروي / محمد العمري / عبدالله الشامخ / محمد الشريمي / دانييل / أمورا / سلطان الفرحان / فرحان حساني / ياسين الغناسي / أحمد حمودان

 

إليكم تشكيل الهلال لمباراة اليوم

2019-01-11T11:56:39Z

يبدأ المدرب جورج جيسوس بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

عبدالله المعيوف/ محمد البقعاوي / ألبيرتو بوتيا / محمد جحفلي / حسن كادش / محمد كنو / أندري كاريلو / كارلوس إدواردو / ناصر عيسى الدوسري / بافيتيمبي جوميس / جيلمين ريفاس

 

2019-01-11T11:53:43Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين الهلال والرائد على استاد جامعة الملك سعود في الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويصحكبم في هذه التغطية، محمود جمال.
 