كارلوس إدواردو

26’ الهدف جاء بعد تمريرة من محمد كنو على حدود المنطقة إلى سياستيان جيوفينكو الذي مررها لداخل يسار المنطقة إلى كارلوس إدواردو الذي سددها فى المرمي بنجاح