كارلوس إدواردو يفتتح التسجيل لفريق الهلال
كارلوس إدواردو26’ الهدف جاء بعد تمريرة من محمد كنو على حدود المنطقة إلى سياستيان جيوفينكو الذي مررها لداخل يسار المنطقة إلى كارلوس إدواردو الذي سددها فى المرمي بنجاح
أوووووووه،،،، تسديدة قوية من جوميس
⚽ بداية المباراة#الهلال × الدحيل #الهلال_الدحيل— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ١٢ مارس ٢٠١٩
بالتوفيق لـ #الزعيم 👏🏻 💙 pic.twitter.com/CiVtOku0H0
التشكيل الرسمي لفريق الدحيل
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
ليكومت كلود أمين / بسام هشام / مهدي بن عطية / أحمد محمد ياسر / سلطان البريك / مراد ناجي حسين / لويز مارتن / شويا ناكاجيما / كريم بوضيف / يوسف العربي / إدميلسون جونيور
📃 قائمة #الدحيل في مباراة اليوم أمام الهلال السعودي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2019.#الهلال_الدحيل #ACL2019 pic.twitter.com/i6WoURZfxb— نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) ١٢ مارس ٢٠١٩
البدلاء / خليفة أبو بكر / ناصر اليزيدي / محمد مونتاري / على حسن عفيف / محمد موسي عباس / حازم أحمد شحاته / عبدالله الأحرق
التشكيل الرسمي لفريق الهلال
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
عبدالله المعيوف / محمد البريك / محمد جحفلي / على آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / ميلوش ديجينيك / سالم الدوسري / كارلوس إدواردو / سيباستيان جيوفينكو / بافيتيمبي جوميس
📃 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "الدحيل القطري"، ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام ٢٠١٩#الهلال_الدحيل pic.twitter.com/KIHi0Zgxlg— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ١٢ مارس ٢٠١٩
البدلاء / محمد الواكد / عبدالرحمن هاشم اليامي / حسن كادش / هتان باهبري / نواف العابد / محمد الشلهوب / ناصر الدوسري
كانت آخر مباريات الدحيل أمام فريق استقلال في دوري أبطال آسيا، وحققوا الفوز في هذه المباراة بثلاثية نظيفة، أما في الدوري فيحتل الفريق حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 18 مباراة، حقق الانتصار في 13 مباراة، وتعادل في أربع، وخسر مباراة واحدة.
تعادل الزعيم في مباراته الأخيرة أمام الوحدة بهدف لكل منهم، وذلك في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين، ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة وبفارق أربع نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، فبعد مرور 23 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى هزيمة واحدة.