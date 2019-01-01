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الهلال × الدحيل | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال والدحيل، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19

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الهلال

كارلوس إدواردو يفتتح التسجيل لفريق الهلال

2019-03-12T16:11:15Z

كارلوس إدواردو

26’ الهدف جاء بعد تمريرة من محمد كنو على حدود المنطقة إلى سياستيان جيوفينكو الذي مررها لداخل يسار المنطقة إلى كارلوس إدواردو الذي سددها فى المرمي بنجاح 

2019-03-12T16:10:54Z

25’ جوووووووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الاول لفريق الهلال عن طريق كارلوس إدواردو 

2019-03-12T16:10:18Z

24’ خطا فى منتصف الميدان لصالح الدحيل بعد تدخل قوي من كنو على سلطان البريك 

2019-03-12T16:09:01Z

23’ تمريرة طولية من شوبا ناكاجيما لداخل المنطقة لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس عبدالله المعيوف

2019-03-12T16:08:33Z

22’ تمريرات بين أقدام لاعبي الدحيل فى النطقة الدفاعية لمحاولة بناء هجمة منظمة على دفاعات الهلال 

2019-03-12T16:07:07Z

21’ تمريرة طولية من محمد البريك فى إتجاه سيباستيان جيوفينكو على الجهة اليمنى لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-03-12T16:06:23Z

20’ تمريرة من جوميس لداخل يمين المنطقة فى إتجاه البريك الذي حاول التسديد لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-03-12T16:05:23Z

19’ إنطلاقة رائعة من داخل يمين المنطقة عن طريق إدميلسون جونيور الذي تلاعب بمدافعي الهلال ثم يمررها عرضية أرضية خطيرة فى إتجاه يوسف العربي لكن ابعدها الجحفعلي لترتد بين أحضان الحارس عبدالله المعيوف 

2019-03-12T16:03:58Z

18’ تمريرة طولية من محمد البريك فى إتجاه جوميس على حدود المنطقة لكنها أقرب إلى الحارس كلود أمين 

2019-03-12T16:03:16Z

17’ سيطرة من لاعبي الهلال على الكرة فى وسط ملعب لاعبي الدحيل 

2019-03-12T16:01:58Z

16’ ركنية لفريق الهلال تنفذ بعرضية من سيباستيان جيوفينكو لداخل المنطقة حاول معها كارلوس إدواردو بتسديدها برأسية لكن تدخل الدفاع معه وابعدها إلى رمية تماس

2019-03-12T16:00:55Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

أوووووووه،،،، تسديدة قوية من جوميس

2019-03-12T15:59:56Z

14’ تمريرة ثنائية رائعة من الجهة اليمنى بين محمد البريك ومحمد كنو تنتهي بعرضية أرضية خطيرة من البريك تلقاها جوميس بتسديدة قوية كنها مرت اعلى المرمي بقليل

2019-03-12T15:58:37Z

13’ عرضية خطيرة للغاية من الجهة اليسري عن طريق إدميلسون جونيور لداخل المنطقة حاول معها يوسف العربي بتسديد الكرة لكنها كانت أقوي من اللازم تمر بسلام على مرمي عبدالله المعيوف 

2019-03-12T15:58:00Z

12’ تمريرة خطيرة فى إتجاه محمد كنو على يمين المنطقة لكن تدخل معه لويز مارتن واكتسب خطأ لصالح الدحيل

2019-03-12T15:57:36Z

11’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان 

2019-03-12T15:56:20Z

10’ عشر دقائق أولي من بداية الشوط الاول والسيطرة من لاعبي الهلال لمحاولة البحث عن هدف التقدم 

2019-03-12T15:54:13Z

9’ تنفيذ الركنية بعرضية من مراد ناجي لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-03-12T15:53:39Z

8’ عرضية أرضية خطيرة من إدميلسون جونيور من الجهة اليمنى ابعدها على آل بليهي ببراعة إلى ركنية 

2019-03-12T15:53:02Z

7’ ضغط متقدم من لاعبي الهلال فى بداية المباراة ومحاولات من لاعبي الدحيل للخروج من المنطقة الدفاعية 

2019-03-12T15:51:35Z

6’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق سيباستيان جيوفينكو لداخل المنطقة تلقاها كارلوس إدواردو برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-03-12T15:49:51Z

5’ تنفيذ الخطا بعرضية لداخل المنطقة من كارلوس إدواردو لكن ابعدها الحارس من امام الجميع لتتحول إلى رمية تماس 

2019-03-12T15:49:00Z

4’ خطأ لصالح الهلال من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي من لويز مارتن على محمد البريك 

2019-03-12T15:48:11Z

3’ إنطلاقة من إدميلسون جونيور مهاجم الدحيل من الجهة اليمنى لكن تدخل معه ياسر الشهراني وابعدها إلى رمية تماس

2019-03-12T15:46:55Z

2’ ركنية أولي لفريق الهلال تنفذ بعرضية من كاروس إدواردو لداخل المنطقة لكن الحكم يحتسب خطأ ضد المدافع علي آل بليهي 

التشكيل الرسمي لفريق الدحيل

2019-03-12T15:33:28Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

ليكومت كلود أمين / بسام هشام / مهدي بن عطية / أحمد محمد ياسر / سلطان البريك / مراد ناجي حسين / لويز مارتن / شويا ناكاجيما / كريم بوضيف / يوسف العربي / إدميلسون جونيور 

البدلاء / خليفة أبو بكر / ناصر اليزيدي / محمد مونتاري / على حسن عفيف / محمد موسي عباس / حازم أحمد شحاته / عبدالله الأحرق

التشكيل الرسمي لفريق الهلال

2019-03-12T15:30:35Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

عبدالله المعيوف / محمد البريك / محمد جحفلي / على آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / ميلوش ديجينيك / سالم الدوسري / كارلوس إدواردو / سيباستيان جيوفينكو / بافيتيمبي جوميس 

البدلاء / محمد الواكد / عبدالرحمن هاشم اليامي / حسن كادش / هتان باهبري / نواف العابد / محمد الشلهوب / ناصر الدوسري 

2019-03-12T15:29:11Z

كانت آخر مباريات الدحيل أمام فريق استقلال في دوري أبطال آسيا، وحققوا الفوز في هذه المباراة بثلاثية نظيفة، أما في الدوري فيحتل الفريق حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 18 مباراة، حقق الانتصار في 13 مباراة، وتعادل في أربع، وخسر مباراة واحدة.

2019-03-12T15:28:54Z

تعادل الزعيم في مباراته الأخيرة أمام الوحدة بهدف لكل منهم، وذلك في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين، ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة وبفارق أربع نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، فبعد مرور 23 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى هزيمة واحدة.

2019-03-11T17:18:32Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الهلال نظيره الدحيل، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب” في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.