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الهلال × الحزم | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال ضد الحزم في إطار منافسات الجولة الـ13من الدوري السعودي للمحترفين

محدث
التعليقات()
الأهلي والهلال

2018-12-15T14:04:58Z

90+5’عرضية عن طريق سالم الدوسري من الجانب الأيسر لداخل المنطقة وصلت سهلة بين أحضان الحارس ماليك عسلة

تبديل في صفوف الحزم

2018-12-15T14:03:00Z

90+4’خروج يوسف قلفا ودخول علي خرمي بدلًا منه

2018-12-15T14:01:56Z

90+3’سالم الدوسري سدد كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس ماليك عسلة ببراعة وأبعدت من الدفاعات

بطاقة صفراء

2018-12-15T14:01:18Z

90+2’خطأ لصالح جوميس بعد تدخل من مجاهد المنيع في منتصف الميدان وبطاقة صفراء

بطاقة صفراء

2018-12-15T14:00:11Z

90+1’حكم المباراة أخرج الطباقة الصفراء في وجه ماليك عسلة لتعمده اضاعة الوقت

تبديل في صفوف الحزم

2018-12-15T13:59:25Z

90’خروج محمد الصيعري ودخول مجاهد المنيع بدلًا منه

2018-12-15T13:58:48Z

89’البليهي سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وإلى ركلة مرمى

2018-12-15T13:57:57Z

88’عبد الله عطيف أرسل كرة عرضية أبعدت من دفاعات الحزم خارج المنطقة

2018-12-15T13:56:09Z

86’حسن كادش أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة استقبلها ريفاس برأسية أمسك بها الحارس ماليك عسلة

2018-12-15T13:55:37Z

85’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم للهلال بهدفين مقابل هدف

2018-12-15T13:54:11Z

84’سالم الدوسري سدد كرة من خارج المنطقة وصلت سهلة بين أحضان الحارس ماليك عسلة

2018-12-15T13:53:40Z

83’سالم الدوسري أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر أبعدت من خالد البركة إلى ركنية

2018-12-15T13:52:56Z

82’عرضية عن طريق محمد البريك من الجانب الأيمن لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى الحارس ماليك عسلة

2018-12-15T13:52:20Z

81’لاعبي الهلال يتبادلو ن التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس ماليك عسلة 

2018-12-15T13:52:06Z

80’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة والتقدم أصبح للحزم بهدفين مقابل هدف

فاجنر أليماو يتقدم بالنتيجة للحزم

2018-12-15T13:50:21Z

من نقطة الجزاء

79’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها أليماو ببراعة على يسار الحارس علي الحبسي

 

2018-12-15T13:49:40Z

78’حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء للحزم بعد تدخل من حسن كادش على قدم محمد البصيعري داخل المنطقة

حكم المباراة يلغي هدف للهلال ويعود لاحتساب ركلة جزاء للحزم

2018-12-15T13:46:05Z

اووووووووووووووه

77’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة  استقبلها ريفاس برأسية في اتجاه جوميس الذي سددها قوية سكنت الشباك بنجاح

2018-12-15T13:44:35Z

76’خطأ لصالح سالم الدوسري بعد تدخل من لويس فيليبي في منتصف الميدان وبطاقة صفراء

2018-12-15T13:44:13Z

75’ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة ومازال التعادل الإ‘يجابي قائم بين الفريقين

2018-12-15T13:42:58Z

73’خطأ لصالح محمد الصيعري بعد تدخل من على البليهي في منتصف الميدان 

2018-12-15T13:41:41Z

72’الصيعري سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-15T13:41:23Z

71’خطأ لصالح مسعود حمد بعد تدخل من حسن كادي في منتصف الميدان من الجانب الأيمن لفريق الحزم

2018-12-15T13:40:27Z

70’محمد البريك انطلق من الجانب الأيمن وأرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الحزم

2018-12-15T13:38:13Z

69’بافيتيمبي جوميس سدد كرة قوية من خارج المنطقة وصلت بين أحضان الحارس ماليك عسلة

2018-12-15T13:36:59Z

68’استئناف المباراة الآن

2018-12-15T13:36:37Z

67’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2018-12-15T13:36:00Z

66’سقوط اللاعب محمد الصيعري بداعي الإصابة

2018-12-15T13:35:19Z

65’محمد البريك أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى رمية جانبية 

2018-12-15T13:34:24Z

64’سالم الدوسري سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-15T13:32:25Z

63’تمريرات متبادلة بين لاعبي الهلال في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس ماليك عسلة

2018-12-15T13:30:45Z

62’سالم الدوسري أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الحزم

2018-12-15T13:30:07Z

61’خطأ لصالح كارلوس إدواردو بعد تدخل من فاجنر إيروني من على حدود المنطقة من مكان مميز

2018-12-15T13:29:49Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2018-12-15T13:29:12Z

59’بينية عن طريق سالم الدوسري في اتجاه بافيتيمبي جوميس المنطلق داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الحزم

2018-12-15T13:28:11Z

58’سالم الدوسري أرسل كرة عرضية من الجلنب الأيمن لداخل المنطقة أقرب إلى الحارس ماليك عسلة

2018-12-15T13:26:51Z

57’حسن كادش أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الحزم

2018-12-15T13:26:18Z

56’استئناف المباراة الآن

2018-12-15T13:26:07Z

55’دخول الطاقم الطبي لعلاج الحارس

2018-12-15T13:25:53Z

54’سقوط الحارس ماليك عسلة بداعي الإصابة

2018-12-15T13:24:50Z

53’كرة ثابتة نفذها كارلوس إدواردو لداخل المنطقة استقبلها على البليهي برأسية قوية اصطدمت بيد ماليك عسلة وبالعارضة ثم إلى ركنية

2018-12-15T13:24:09Z

52’خطأ لصالح كارلوس إدواردو من الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2018-12-15T13:23:13Z

51’سالم الدوسري أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الحزم

2018-12-15T13:22:46Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2018-12-15T13:22:14Z

49’جيليمن ريفاس أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى الحارس ماليك عسلة

2018-12-15T13:21:25Z

48’عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة عن طريق حسن كادش أبعدت من دفاعات الحزم

محمد الصيعري يعدل النتيجة للحزم

2018-12-15T13:16:15Z

بتصويبة من داخل المنطقة

47’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق خالد البركة سددها محمد الصيعري بسهولة سكنت الشباك بنجاح

 

2018-12-15T13:11:59Z

46’ انطلاق الشوط الثاني

2018-12-15T12:56:17Z

45+1’نهاية الشوط الأول

2018-12-15T12:55:00Z

45’سالم الدوسري سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس ماليك عسلة وتحولت إلى ركنية

2018-12-15T12:54:11Z

44’البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الحزم

2018-12-15T12:53:21Z

43’مسعود بخيت أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة استقبلها محمد البريك برأسية إلى حارسه علي الحبسي

2018-12-15T12:52:45Z

42’كارلوس إدواردو نفذ الخطأ لداخل المنطقة استقبلها بويتا برأسية قوية علت عارضة الحارس ماليك عسيلة وإلى رمية جانبية

2018-12-15T12:51:36Z

41’خطأ لصالح سالم الدوسري بعد تدخل من يوسف قلفا من على حدود المنطقة

2018-12-15T12:51:05Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للهلال بهدف دون رد

2018-12-15T12:48:16Z

38’كنو أرسل كرة بينية في اتجاه جوميس المنطلق في الجانب الأيسر طالت عليه وتحولت إلى رمية جانبية

2018-12-15T12:46:22Z

37’تمريرات متبادلة بين لاعبي الهلال في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس ماليك عسلة

2018-12-15T12:44:50Z

36’ريفاس مرر كرة بينية في اتجاه سالم الدوسري المنطلق داخل المنطقة وصلت إلى الحارس ماليك عسلة

2018-12-15T12:44:17Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2018-12-15T12:43:37Z

34’حسن كادش أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الحزم

2018-12-15T12:42:33Z

33’يوسف قلفا انطلق من الجانب الأيسر وحاول ارسال كرة عرضية، لكن تدخل من سالم الدوسري الذي أبعد الكرة إلى رمية جانبية

2018-12-15T12:41:06Z

32’تمريرة بينية عن طريق محمد البليهي في اتجاه ريفاس المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات

2018-12-15T12:40:43Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للهلال بهدف دون رد 

2018-12-15T12:39:26Z

28’بينية عن طريق محمد كنو في اتجاه سالم الدوسري طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-15T12:38:53Z

26’لاعبي الحزم يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان لمحاولة الوصول لمرمى الحارس علي الحبسي

2018-12-15T12:35:23Z

25’تمريرة بينية عن طريق محمد البريك من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الحزم

2018-12-15T12:34:43Z

24’سالم الدوسري سدد كرة من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى الحارس ماليك عسلة

2018-12-15T12:34:15Z

23’تمريرات قائمة بين لاعبي الهلال في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس ماليك عسلة

2018-12-15T12:28:44Z

22’عرضية عن طريق محمد البريك لداخل المنطقة جوميس برأسية تصدى لها الحارس ماليك عسلية

2018-12-15T12:28:16Z

21’خطأ لصالح يوسف قلفا بعد تدخل من كارلوس إدواردو في منتصف الميدان 

بافيتيمبي جوميس يفتتح التسجيل للهلال

2018-12-15T12:26:17Z

بتصويبة من داخل المنطقة

20’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد البريك لداخل المنطقة سددها جوميس ببراعة سكنت الشباك بنجاح

 

2018-12-15T12:25:49Z

19’عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من خالد البركة ببراعة

2018-12-15T12:24:10Z

18’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي الهلال

2018-12-15T12:23:06Z

17’جوميس سدد كرة قوية من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى

2018-12-15T12:22:14Z

16’محمد البريك أرسل كرة  عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الحزم ببراعة

2018-12-15T12:21:36Z

15’ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-15T12:20:46Z

14’أحمد أشرف انطلق من الجانب الأيسر وأرسل كرة عرضية  لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الحزم

2018-12-15T12:18:47Z

13’تمريرات قائمة بين لاعبي الهلال في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات الحزم

2018-12-15T12:17:42Z

12’عرضية عن طريق حسن كادش من الجانب الأيسر لداخل المنطقة  استقبلها جوميس ثم سددها قوية مرت بجوار القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى

2018-12-15T12:15:46Z

11’تمريرة بينية عن طريق أحمد أشرف في اتجاه المنطلق داخل المنطقة جوميس، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2018-12-15T12:14:09Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-15T12:13:49Z

9’الطاقم الطبي يدخل إلى أرضية الملعب لعلاجه

2018-12-15T12:13:27Z

8’اصابة للاعب إسمايعل عبده بعد التدخل الأخير

2018-12-15T12:12:38Z

7’خطأ لصالح إسماعيل عبده بعد تدخل من محمد كنو في منتصف الميدان

2018-12-15T12:12:29Z

6’استئناف المباراة الآن

2018-12-15T12:11:57Z

5’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب

2018-12-15T12:11:46Z

4’سقوط اللاعب سالم الدوسري بداعي الإصابة

2018-12-15T12:09:20Z

3’الكرة بحوزة لاعبي الهلال في منتصف الميدان وتمريرات قائمة 

2018-12-15T12:06:14Z

2’الهلال بالزي الأزرق على اليمين والحزم بالزي الأصفر على اليسار

انطلاق المباراة

2018-12-15T12:05:42Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

 

2018-12-15T12:05:12Z

 

أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول......حيث يحل  الحزم ضيفًا على الهلال في الجولة الـ13 من كأس الأمير محمد بن سلمان، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.