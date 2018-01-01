أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول......حيث يحل الحزم ضيفًا على الهلال في الجولة الـ13 من كأس الأمير محمد بن سلمان، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.