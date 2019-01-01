التشكيل الرسمي للهلال
يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من
عبدالله المعيوف / أمير كردي / محمد البريك / جانج هيون سوو / عبدالله الحافظ / ياسر الشهراني / نواف العابد / جوستافو كويلار / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري / سيباستيان جيوفينكو
البدلاء / محمد كنو / محمد الواكد / ذعار العتيبي / بافيتيمبي جوميس / حسن كادش / هتان باهبري / على آل بليهي / صالح الشهري / ناصر عيسي الدوسري
على الجانب الآخر، كانت آخر مباراة للتعاون أمام العدالة واستطاع تحقيق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط خلف الفيحاء الذي يحتل المركز التاسع بست نقاط، ، فحتى الآن خاض الفريق مبارتين منذ انطلاقة الموسم، حقق الفوز في واحدة، وتعادل في مثلها.
فاز الزعيم على مضيفه اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، ليعتلي الصدارة مجددًا، برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن الفيصلي وبثلاث نقاط عن العدالة، الأهلي، النصر، فبعد مرور 4 جولات من المسابقة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في واحدة.