بداية المباراة
تشكيلة التعاون
سكري القصيم كامل العدد من أجل تحقيق الثلاث نقاط
يدخل المدرب بيدرو إيمانويل بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (كاسيو / متعب المفرج ، حمدان الرويلي ، ريكاردو ماتشادو ، إبراهيم الزبيدي / ريان الموسى ، ساندرو مانويل / ربيع سفياني ، جهاد الحسين ، هيلدون / لياندري تاوامبا).
البدلاء: (ناصر الديجاني ، طلال العبسي ، سيدريك أميسي ، منصور المولد ، عبد الله الجوي ، نيلدو بيترولينا ، مدالله العليان ، نايف الموسى ، حسين شيعان).
تشكيلة #التعاون أمام "الهلال" في الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .. #يارب_وفق_تعاونا 💛 pic.twitter.com/Co8IJCbxb8— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) April 29, 2019
تشكيل الهلال
تشاموسكا يبدأ مباراته الأولى مع الزعيم بالقوى الضاربة
يبدأ المدرب بيريسليس تشاموسكا اللقاء بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (عبد الله المعيوف / محمد البريك ، ألبيرتو بوتيا ، علي البليهي ، ياسر الشهراني / ميلوس ديجينيك ، محمد كنو / سالم الدوسري ، كارلوس إدواردو ، سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري).
📋 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "التعاون"، ضمن لقاءات الجولة الـ٢٨ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين#الهلال_التعاون pic.twitter.com/THM8LEJy8y— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 29, 2019
البدلاء: (عبد الله عطيف ، حسن كادش ، جوناتان سوريانو ، محمد جحفلي ، علي الحبسي ، هتان باهبري ، عبد الملك الخيبري ، نواف العابد ، محمد الشلهوب).
يستضيف اللقاء استاد جامعة الملك سعود، والصافرة للحكم أرتور دياس.
يقدم فريق التعاون موسم رائع حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة خلف الشباب الذي يحتل المركز الثالث، كانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام القادسية، وحققوا الفوز بهدف دون رد، فحتى الآن خاض الفريق 27 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في سبع وخسر ست مباريات.
يحتل الهلال المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر المتصدر، وفارق 10 نقاطٍ كاملة عن الشباب الثالث.
أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال ضد التعاون في الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-19؛ ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.