سكري القصيم كامل العدد من أجل تحقيق الثلاث نقاط

يدخل المدرب بيدرو إيمانويل بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (كاسيو / متعب المفرج ، حمدان الرويلي ، ريكاردو ماتشادو ، إبراهيم الزبيدي / ريان الموسى ، ساندرو مانويل / ربيع سفياني ، جهاد الحسين ، هيلدون / لياندري تاوامبا).

تشكيلة #التعاون أمام "الهلال" في الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .. #يارب_وفق_تعاونا 💛 pic.twitter.com/Co8IJCbxb8 — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) April 29, 2019

البدلاء: (ناصر الديجاني ، طلال العبسي ، سيدريك أميسي ، منصور المولد ، عبد الله الجوي ، نيلدو بيترولينا ، مدالله العليان ، نايف الموسى ، حسين شيعان).