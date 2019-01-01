مدونة حية

الهلال × التعاون | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال ضد التعاون في الجولة 28 من الدوري السعودي 2018-2019

محدث
التعليقات()

2019-04-29T16:14:00Z

17' خطأ للهلال من أمام يمين منطقة جزاء التعاون، ينفذه جيوفينكوبكرة عالية إلى منطقة الجزاء يبعدها تاوامبا

2019-04-29T16:12:24Z

15' كاسيو يرسل كرة عالية يرتقي لها تاوامبا في محاولة للسيطرة على الكرة، لكنها تعبر منه وتصل سهلة للمعيوف

2019-04-29T16:11:51Z

14' تبادل كرات بين لاعبي التعاون في الخلف بدايةً للهجوم

2019-04-29T16:09:48Z

12' الخطيييييييييييييير جوميس يستلم كرة في يسار منطقة جزاء التعاون بعد بينية من جيوفينكو، ثم يرسل تسديدة أرضية يعترضها كاسيو لكن الكرة تتجه للمرمى، فينطلق لها الزبيدي ويبعدها من على خط المرمى في لقطة رائعة

2019-04-29T16:09:00Z

11' عرضية من على يسار منطقة الجزاء عن طريق هيلدون يحولها تاوامبا برأسه للمرمى، لكن المعيوف في الموعد ويعترض الكرة

2019-04-29T16:07:11Z

11' يا ربااااااااااااااااااااااااااه، تاوامبا كاد أن يباغت الهلال ويتقدم للتعاون

2019-04-29T16:03:28Z

6' حتى الآن التعاون متراجع لمناطقه انتظاراً للمرتدات، والهلال مستحوذ على الكرة

2019-04-29T16:02:15Z

5' ركنية للهلال من على يمين المرمى، ينفذه جيوفينكو بعرضية يحولها جوميس برأسه للمرمى، لكن الرويلي يبعد الكرة من على خط المرمى ببراعة

2019-04-29T16:01:36Z

4' هيجان هلالي على أرضية الميدان وفي المدرجات بحثاً عن الثأر

2019-04-29T16:00:37Z

2' الهلال على اليسار بالأزرق المعتاد، والتعاون على اليمين بالأصفر 

بداية المباراة

2019-04-29T15:57:28Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء

تشكيلة التعاون

2019-04-29T15:57:20Z

سكري القصيم كامل العدد من أجل تحقيق الثلاث نقاط

يدخل المدرب بيدرو إيمانويل بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (كاسيو / متعب المفرج ، حمدان الرويلي ، ريكاردو ماتشادو ، إبراهيم الزبيدي / ريان الموسى ، ساندرو مانويل / ربيع سفياني ، جهاد الحسين ، هيلدون / لياندري تاوامبا).

البدلاء: (ناصر الديجاني ، طلال العبسي ، سيدريك أميسي ، منصور المولد ، عبد الله الجوي ، نيلدو بيترولينا ، مدالله العليان ، نايف الموسى ، حسين شيعان).

تشكيل الهلال

2019-04-29T15:56:07Z

تشاموسكا يبدأ مباراته الأولى مع الزعيم بالقوى الضاربة

يبدأ المدرب بيريسليس تشاموسكا اللقاء بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (عبد الله المعيوف / محمد البريك ، ألبيرتو بوتيا ، علي البليهي ، ياسر الشهراني / ميلوس ديجينيك ، محمد كنو / سالم الدوسري ، كارلوس إدواردو ، سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري).

البدلاء: (عبد الله عطيف ، حسن كادش ، جوناتان سوريانو ، محمد جحفلي ، علي الحبسي ، هتان باهبري ، عبد الملك الخيبري ، نواف العابد ، محمد الشلهوب).

2019-04-29T15:55:50Z

يستضيف اللقاء استاد جامعة الملك سعود، والصافرة للحكم أرتور دياس.

2019-04-29T15:55:42Z

يقدم فريق التعاون موسم رائع حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة خلف الشباب الذي يحتل المركز الثالث، كانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام القادسية، وحققوا الفوز بهدف دون رد، فحتى الآن خاض الفريق 27 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في سبع وخسر ست مباريات.

2019-04-29T15:55:36Z

يحتل الهلال المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر المتصدر، وفارق 10 نقاطٍ كاملة عن الشباب الثالث.

2019-04-29T15:55:24Z

أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال ضد التعاون في الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-19؛ ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.