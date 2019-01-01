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الهلال × التعاون | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال والتعاون في نصف نهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19

محدث
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2019-04-26T04:28:05Z

يقدم التعاون موسمًا جيدًا حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة خلف الشباب الذي يحتل المركز الثالث، وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام القادسية وحققوا الفوز بهدفين دون رد، فحتى الآن خاض الفريق 27 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في سبع وخسر 6 مواجهات.

2019-04-26T04:27:58Z

يدخل الزعيم هذا اللقاء وهو قادم من فوز على حساب استقلال طهران بهدف دون رد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، أما في الدوري السعودي فيظل الموج الأزرق في المركز الثاني  في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، وله مباراة مؤجلة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي خطف الصدارة بفوز أمام الاتفاق، فبعد مرور 27 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين.

2019-04-26T04:27:45Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح استاد جامعة الملك سعود أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الهلال والتعاون، في نصف نهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.