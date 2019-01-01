على الجانب الآخر، تأهل العميد إلى دور الثمانية بدورى أبطال آسيا للمرة الأولى منذ عام 2014، بعد أن تصدر المجموعة الأولي والتي كانت تضم كلً من النصر والزوراء والوصل، ليلتقي أمام آهن أصفهان الإيراني ويخطف بطاقة العبور بفوزه ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2/1 و4/3، بينما محليًا خسر الاتحاد من مضيفه ضمك الصاعد حديثًا إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بنتيجة (2-1)، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز فى مدينة المحالة، بالجولة الثالثة من الدوري السعودي، وبهذه النتيجة يتوقف رصيد الاتحاد عند 3 نقاط فى المركز الثامن من جدول الترتيب.
تعادل الزعيم أمام اتحاد جدة سلبيًا في ذهاب ربع نهائي البطولة القارية، التي جمعت بينهما على ملعب "الجوهرة المشعة"، حيث تمكن الهلال فى تخطي الأهلي السعودي والتأهل بعد فوزًا كبيرًا بأربعة أهداف مقابل هدفين فى ذهاب دور الستة عشر للبطولة الآسيوية، وفى لقاء الإياب خسر نادي القرن الآسيوي بهدف دون رد، ليقتنص الزعيم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا امام النمور، بينما على الجانب المحلي يدخل الموج الأزرق فى المركز الثاني برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة عن النصر صاحب الصدارة.