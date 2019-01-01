يذكر أن الهلال السعودي تأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب النفط العراقي بعد فوزه بستة اهداف مقابل لا شيء في مجموع المباراتين ذهابا وإيابا، بينما تأهل الاتحاد على الزمالك، حيث خسر ذهابا على ملعبه بهدف نظيف وفاز على ملعب الزمالك بنفس النتيجة قبل أن يتأهل بركلات الترجيح