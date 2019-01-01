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الهلال × الاتحاد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19

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التشكيل الرسمي للاتحاد

2019-02-16T16:17:29Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

الهاني سليمان / السيد سالم / محمد بازوكا / محمود رزق / محمود شعبان / نور السيد / أحمد توفيق / أحمد نبيل مانجا / عمار حمدي / خالد قمر / توني سيلفا 

البدلاء / كريم ممدوح / خالد الغندور / محمد ناجي / كريم الديب / والاس ألفيس داسيلفا / محمود الزنفلي / رزاق سيسيه 

التشكيل الرسمي للهلال

2019-02-16T16:12:11Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلا من

عبدالله المعيوف / ياسر الشهراني / محمد الجحفلي / ألبيرتو بوتيا / محمد البريك / ناصر الدوسري / محمد كنو / محمد الشلهوب / كارلوس إدواردو / بافيتيمبي جوميز / أندريه كاريلو

البدلاء / محمد الواكد / على آل بليهي / حسن كادش / عبدالملك الخيبيري / أحمد أشرف / هتان باهبري / سالم الدوسري

2019-02-15T23:54:00Z

يذكر أن الهلال السعودي تأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب النفط العراقي بعد فوزه بستة اهداف مقابل لا شيء في مجموع المباراتين ذهابا وإيابا، بينما تأهل الاتحاد على الزمالك، حيث خسر ذهابا على ملعبه بهدف نظيف وفاز على ملعب الزمالك بنفس النتيجة قبل أن يتأهل بركلات الترجيح

2019-02-15T23:53:48Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الهلال السعودي الاتحاد السكندري المصري على ملعب "جامعة الملك سعود" في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.