أجواء من ملعب اللقاء
📸😍✌️ من قلب الحدث..#الهلال#الهلال_الاتحاد_السكندري #بطولة_كأس_زايد_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/utUde1RZVm— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ١٦ فبراير ٢٠١٩
التشكيل الرسمي للاتحاد
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
الهاني سليمان / السيد سالم / محمد بازوكا / محمود رزق / محمود شعبان / نور السيد / أحمد توفيق / أحمد نبيل مانجا / عمار حمدي / خالد قمر / توني سيلفا
البدلاء / كريم ممدوح / خالد الغندور / محمد ناجي / كريم الديب / والاس ألفيس داسيلفا / محمود الزنفلي / رزاق سيسيه
التشكيل الرسمي للهلال
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلا من
عبدالله المعيوف / ياسر الشهراني / محمد الجحفلي / ألبيرتو بوتيا / محمد البريك / ناصر الدوسري / محمد كنو / محمد الشلهوب / كارلوس إدواردو / بافيتيمبي جوميز / أندريه كاريلو
📃 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "الاتحاد السكندري"، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من #بطولة_كأس_زايد_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/P7CXXzkgW4— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ١٦ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / محمد الواكد / على آل بليهي / حسن كادش / عبدالملك الخيبيري / أحمد أشرف / هتان باهبري / سالم الدوسري