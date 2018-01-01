يدخل الزعيم هذه المباراة وهو قادم من أول خسارة له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان علي يد فريق الحزم بهدفين مقابل هدف، لكن بالرغم من هذه الخسارة ظل الموج الأزرق على صدارة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة وبفارق ثلاث نقاط على النصر صاحب المركز الثاني، فبعد 13 مباراة، حقق 10 انتصارات وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة.