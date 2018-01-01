🏟 أجواء #محيط_الرعب قبل مواجهة #الهلال_الأهلي #الهلال pic.twitter.com/eXb0Q68Zu0— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 21, 2018
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب بابلو جويدي بطريقة 4/3/2/1 وتضم كلًا من
محمد العويس / سعيد المولد / بابلو دياز / محمد آل فتيل / محمد عبد الشافي / جوزيف دس سوزا / نوح الموسى / حسين المقهوي / عبد الله السعيد / خوسيه خورادو / عمر السومة
#الأهلي_الهلال— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 21, 2018
تشكيلة #الأهلي pic.twitter.com/E7591Xtgzj
إليكم تشكيل الهلال لمباراة اليوم
يبدأ المدرب جورج جيسوس بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
علي الحبسي/ محمد البريك / ألبيرتو بوتيا / على البليهي / ياسر الشهراني / كنو / كارلوس إدواردو / عبد الله عطيف / كاريلو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميس
📋 #AlHilal starting XI and Subs for #AlHilalVsAlAhli in #MBS_ProLeague pic.twitter.com/J1GqjD9j7d— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) December 21, 2018