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الهلال × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال والأهلي، في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19

محدث

2019-03-17T10:40:58Z

خسر الراقي مباراته الأخيرة أمام باختاكور بهدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب باختاكور المركزي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فيحتل الأهلي حاليًا المركز الخامس برصيد 40، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 12 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى سبع هزائم. 

2019-03-17T10:40:26Z

حقق الزعيم فوز مهم في مشواره الآسيوي على حساب الدحيل بثلاثية مقابل هدف، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات، أما في الدوري فيأتي الموج الأزرق على صدارة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة وبفارق أربع نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، فبعد مرور 23 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى هزيمة واحدة.

2019-03-17T10:38:10Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الهلال والأهلي في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.
 