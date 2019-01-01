خسر الراقي مباراته الأخيرة أمام باختاكور بهدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب باختاكور المركزي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فيحتل الأهلي حاليًا المركز الخامس برصيد 40، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 12 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى سبع هزائم.