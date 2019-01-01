خسر الزعيم بطولة كأس زايد للأندية الأبطال أمام فريق النجم الساحلي التونسي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، أما في الدوري السعودي فيظل الموج الأزرق في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، وله مباراة مؤجلة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي خطف الصدارة بفوز أمام الاتفاق، فبعد مرور 27 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين.