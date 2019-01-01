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الهلال × استقلال طهران | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال ضد استقلال طهران في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2019

محدث
التعليقات()

2019-04-23T16:34:12Z

78’محمد كنو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس

تبديل في صفوف الهلال

2019-04-23T16:32:59Z

77’خروج سيباستيان جيوفينكو  ودخول هتان باهبري بدلًا منه

2019-04-23T16:31:41Z

76’جوميس تحصل على خطأ بعد تدخل من أوميد نورافكان في منتصف الميدان

2019-04-23T16:31:26Z

75’ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة ومازال التقدم للزعيم بهدف دون رد

2019-04-23T16:30:05Z

73’خطأ لصالح محمد كنو بعد تدخل من جودوين مينشاه في منتصف الميدان 

2019-04-23T16:28:57Z

72’تصويبة عن طريق علي كريمي من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-23T16:28:22Z

71’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الهلال في منتصف الميدان

2019-04-23T16:27:03Z

69’هدأت المباراة نسبيًا في هذه الأوقات

2019-04-23T16:26:08Z

68’خطأ لصالح كارلوس إدواردو في منصتف الميدان بعد تدخل من جودوين مينشاه

2019-04-23T16:22:45Z

67’تمريرة بينية عن طريق علي كريمي في إتجاه جودوين مينشاه المنطلق على حدود المنطقة، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-04-23T16:21:16Z

66’خطأ لصالح جيوفينكو بعد تدخل من علي كريمي في منتصف الميدان

2019-04-23T16:20:38Z

65’لاعبي استقلال طهران يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الهلال

2019-04-23T16:18:15Z

64’تصويبة عن طريق علي كريمي من خارج المنطقة مرت بمحازاة القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-23T16:16:06Z

63’خطأ لصالح سيباستيان جيوفينكو في منتصف الميدان بعد تدخل من روزبيه شيمسي 

2019-04-23T16:15:53Z

62’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-23T16:14:05Z

61’تصويبة قوية من مسافة بعيدة عن طريق جودوين مينشاه وصلت إلى أحضان عبدالله المعيوف

2019-04-23T16:13:43Z

60’ساة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للهلال بهدف دون رد

2019-04-23T16:12:45Z

59’خطأ لصالح محمد دانشكر بعد تدخل من جوميس في مناطق دفاعات استقلال طهران

2019-04-23T16:10:15Z

58’حكم المباراة لم يتردد في إخراج البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه نواف العابد بعد تدخل قوي على مينشاه

2019-04-23T16:08:50Z

56’خطأ لصالح جودوين مينشاه بعد تدخل من نواف العابد في منتصف الميدان

2019-04-23T16:08:31Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للزعيم بهدف دون رد

سيباستيان جيوفينكو يفتتح التسجيل للهلال

2019-04-23T16:07:34Z

بتصويبة من خارج المنطقة

54’الهدف جاء بعد تصويبة من مسافة بعيدة من خاجر المنطقة عن طريق سيباستيان جيوفينكو سكنت الشباك على يمين الحارس سيد الحسيني

 

2019-04-23T16:07:15Z

53’جوووووووووووووووووووووووول....والهدف الأول عن طريق سيباستيان جيوفينكو

2019-04-23T16:06:31Z

52’اللعب يُستأنف الآن

2019-04-23T16:06:25Z

51’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-23T16:06:12Z

50’سقوط اللاعب ميلاد زكيبور بداعي الإصابة

2019-04-23T16:05:27Z

49’خطأ لصالح ميلاد زكيبور بعد تدخل من عبدالملك الخيبري في منتصف الميدان

2019-04-23T16:02:54Z

48’تمريرة بينية عن طريق كارلوس إدواردو في إتجاه جوميس المنطلق ناحية المنطقة، لكن ابعاد رائع من دفاعات استقلال

2019-04-23T16:02:01Z

47’لاعبي الهلال يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان

بطاقة صفراء

2019-04-23T15:45:27Z

45+1’نواف العابد تحصل على خطأ في الجانب الأيسر بعد تدخل قوي من درويش شوجيان

2019-04-23T15:43:27Z

45’نواف العابد نفذ الكرة الثابتة بتسدية قوية إصطدمت بالدفاعات ووصلت أمام محمد البريك الذي أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة حولها جوميس برأسية مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-23T15:42:56Z

44’خطأ لصالح سيباستيان جيوفينكو بعد تدخل من علي كريمي من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-04-23T15:41:43Z

43’هدأت المباراة في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول 

2019-04-23T15:39:36Z

42’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حيدري إلى داخل المنطقة في إتجاه أوميد نورافكان، ثم قابل  الكرة برأسية قوية، لكنها في منتصف المرمى وصلت إلى أحضان المعيوف

2019-04-23T15:37:34Z

41’كارلوس إدواردو سدد كرة قوية من داخل المنطقة بيسراه إصطدمت بدفاعات استقلال طهران وتحولت إلى ركنية

2019-04-23T15:36:45Z

40’خطأ لصالح نواف العابد في منتصف الميدان بعد تدخل من محمد دانشكر

2019-04-23T15:36:28Z

39’المباراة تُستأنف الآن والكرة بحوزة لاعبي الزعيم

2019-04-23T15:35:50Z

38’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-23T15:35:29Z

37’علي كريمي سقوط بداعي الإصابة بعد إصطدام الكرة بوجهه في الكرة الماضية

2019-04-23T15:34:24Z

36’كرة ثابتة نفذها جيوفينكو قوية إصطدمت بالحائط البشري وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-23T15:34:01Z

35’عشر دقائق أخيرة في عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-23T15:32:31Z

34’خطأ لصالح سيباستيان جيوفينكو بعد تدخل من ميلاد زكيبور من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-04-23T15:32:12Z

33’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الهلال لمحاولة الوصول لمرمى الحارس سيد الحسيني

2019-04-23T15:29:45Z

32’بطاقة صفراء من نصيب محمد دانشكر بعد تدخل قوي على جيوفينكو

2019-04-23T15:27:27Z

31’عبدالملك الخيبري سدد كرة قوية من مسافة بعيدة علت عارضة الحارس سيد الحسيني وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-23T15:27:10Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-23T15:26:13Z

28’محمد البريك إنطلق من الجهة اليمنى سريعًا ثم أرسل كرة عرضية إصطدمت بدفاعات إستقلا طهران وتحولت إلى ركنية

2019-04-23T15:25:23Z

27’كرة ثابتة نفذها روزيه شيسمي مقوسة لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان عبدالله المعيوف

بطاقة صفراء

2019-04-23T15:24:28Z

26’سقوط اللاعب خوسرو حيدري بعد تدخل من نواف العابد في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2019-04-23T15:23:59Z

25’ركنية نُفذت عن طريق جيوفينكو لداخل المنطقة إرتقى لها جوميس وحولها برأسية قوية مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2019-04-23T15:23:24Z

24’جوميس مرر كرة بينية رائعة وضعت نواف العابد منفردًا بالمرمى، ثم سدد كرة بيسراه من داخل المنطقة تصدى لها الحارس سيد الحسيني وحولها إلى ركنية

2019-04-23T15:22:44Z

23’يارباااااااه، ماذا أهدرت يانواف

2019-04-23T15:21:59Z

22’ركنية من الجانب الأيسر نفذها جيوفينكو مقوسة لداخل المنطقة حولها على البليهي برأسية وصلت سهلة إلى أحضان الحارس سيد حسين

2019-04-23T15:21:49Z

21’المباراة تُستأنف الآن 

2019-04-23T15:21:41Z

20’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-23T15:19:29Z

19’سقوط ياسر الشهراني بداعي الإصابة بعد تدخل من درويش شوجيان في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-04-23T15:19:05Z

18’تصويبة قوية عن طريق جودوين مينشاه من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-23T15:18:22Z

17’كرة ثابتة نفذها عبدالملك الخيبري مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها على البليهي وحولها برأسية مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-23T15:18:03Z

16’خطأ لصالح سيباستيان جيوفينكو بعد تدخل من جودوين ميشناه في منتصف الميدان

2019-04-23T15:17:33Z

15’ربع ساعة مرت من عمر وأحداث هذا اللقاء ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-23T15:16:13Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-23T15:15:54Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الهلال في منتصف الميدان

2019-04-23T15:15:37Z

2’الهلال بالزي الأزرق على اليمين واستقلال طهران بالزي الأبيض على اليسار

إليكم تشكيل استقلال طهران لمباراة اليوم

2019-04-23T15:14:25Z

يبدأ المدرب فينفريد شافير بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

سيد حسين / خوسرو حيدري / محمد دانشكر / بيمان منتظري / ميلاد زكيبور / علي كريمي / روزبيه شيمسي / درويش شوجيان / أياندا باتوسي / أوميد نورافكان / جودوين مينشاه 

إليكم تشكيل الهلال لمباراة اليوم

2019-04-23T15:12:54Z

يبدأ المدرب زوران ماميتش بطريقة 5/4/1 وتضم كلًا من

عبدالله المعيوف / محمد البريك / محمد جحفلي / ميلوش ديجينيك / على آل بليهي / ياسر الشهراني / عبدالملك الخيبري / سيباستيان جيوفينكو / كارلوس إدواردو / نواف العابد / بافيتيمبي جوميس

 

2019-04-23T15:11:35Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم ريوجي ساتو

2019-04-23T15:11:32Z

حسم استقلال طهران الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لصالحهم بعدما تغلبوا على الهلال بهدفين مقابل هدف، أما في الدوري الإيراني فيحتل الفريق حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة وبفارق خمس نقاط عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 26 مباراة، حقق الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في 8، وخسر أربع مواجهات.

2019-04-23T15:11:24Z

خسر الزعيم بطولة كأس زايد للأندية الأبطال أمام فريق النجم الساحلي التونسي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، أما في الدوري السعودي فيظل الموج الأزرق في المركز الثاني  في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، وله مباراة مؤجلة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي خطف الصدارة بفوز أمام الاتفاق، فبعد مرور 27 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين.

2019-04-23T15:10:21Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الهلال واستقلال طهران على ملعب محمد بن زايد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال