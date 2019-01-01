تبديل في صفوف الهلال
تبديل في صفوف الهلال
70’خروج كارلوس إدواردو ودخول محمد كنو بدلًا منه
⏰ د٧٢' التبديل الأول : #محمد_كنو بدلاً من #كارلوس_إدواردو#الهلال_الاستقلال#الهلال pic.twitter.com/fMZatZpbdu— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 23, 2019
57’اوووووووووووووووووه.. بطاقة حمراء من نصيب نواف العابد
⏰ د٥٢' بطاقة حمراء لـ #نواف_العابد #الهلال #الهلال_الاستقلال— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 23, 2019
سيباستيان جيوفينكو يفتتح التسجيل للهلال
بتصويبة من خارج المنطقة
54’الهدف جاء بعد تصويبة من مسافة بعيدة من خاجر المنطقة عن طريق سيباستيان جيوفينكو سكنت الشباك على يمين الحارس سيد الحسيني
قوووووووووووووووووووول 👏🏻💙 pic.twitter.com/KKjD1DX5Jq— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 23, 2019
46’انطلاق الشوط الثاني
⏰ بداية الشوط الثاني : #الهلال ٠ × ٠ الاستقلال الإيراني#الهلال_الاستقلال pic.twitter.com/RyKwOCSOzJ— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 23, 2019
45+2’نهاية الشوط الأول
⏰ نهاية الشوط الأول : #الهلال ٠ × ٠ الاستقلال الإيراني#الهلال_الاستقلال pic.twitter.com/eeOlZT64xl— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 23, 2019
بطاقة صفراء
بطاقة صفراء
انطلاق المباراة
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
⚽️ بداية المباراة#الهلال × الاستقلال الإيراني#الهلال_الاستقلال— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 23, 2019
بالتوفيق لـ #الزعيم 👏🏻 💙 pic.twitter.com/pK5PTHvt9y
إليكم تشكيل استقلال طهران لمباراة اليوم
يبدأ المدرب فينفريد شافير بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منسيد حسين / خوسرو حيدري / محمد دانشكر / بيمان منتظري / ميلاد زكيبور / علي كريمي / روزبيه شيمسي / درويش شوجيان / أياندا باتوسي / أوميد نورافكان / جودوين مينشاه
إليكم تشكيل الهلال لمباراة اليوم
يبدأ المدرب زوران ماميتش بطريقة 5/4/1 وتضم كلًا من
عبدالله المعيوف / محمد البريك / محمد جحفلي / ميلوش ديجينيك / على آل بليهي / ياسر الشهراني / عبدالملك الخيبري / سيباستيان جيوفينكو / كارلوس إدواردو / نواف العابد / بافيتيمبي جوميس
📃 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "الاستقلال الإيراني"، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا ٢٠١٩#الهلال_الاستقلال pic.twitter.com/rm6LjwxsHx— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 23, 2019
حسم استقلال طهران الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لصالحهم بعدما تغلبوا على الهلال بهدفين مقابل هدف، أما في الدوري الإيراني فيحتل الفريق حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة وبفارق خمس نقاط عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 26 مباراة، حقق الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في 8، وخسر أربع مواجهات.
خسر الزعيم بطولة كأس زايد للأندية الأبطال أمام فريق النجم الساحلي التونسي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، أما في الدوري السعودي فيظل الموج الأزرق في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، وله مباراة مؤجلة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي خطف الصدارة بفوز أمام الاتفاق، فبعد مرور 27 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين.