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الهلال وأوراوا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، والذي سيقام علي ملعب جامعة الملك سعود

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2019-11-09T17:43:34Z

55’ تمريرات بين أقدام لاعبي الهلال وضغط قوي على دفاعات أورواوا

2019-11-09T17:42:15Z

54’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من سيباستيان جيوفينكو لكنها تصطم  فى الدفاع ومن ثم يعدها من منطقة الخطورة 

2019-11-09T17:41:18Z

53’ خطأ لصالح الهلال من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي على جيوفينكو 

2019-11-09T17:39:16Z

52’ تنفيذ الركنية بعرضية أرضية من على آل بليهي تصل إلى جيوفينكو داخل المنطقة ليسددها لكنها تصطدم فى الدفاع ويبعدها إلى منتصف الميدان 

2019-11-09T17:38:44Z

50’ محاولة التوغل من اندري كاريلو من الجهة اليمنى لكن تدخل معه الدفاع وابعدها إلى ركنية 

2019-11-09T17:37:38Z

49’ انطلاقة من اندري كاريلو من على حدود المنطقة ثم يمررها إلى محمد البريك المنطلق لداخل المنطقة لكن الكرة طالت إلى ضربة مرمي 

2019-11-09T17:36:55Z

48’ تنفيذ الركنية بعرضية من سيباستيان جيوفينكو بعرضية على القائم القريب لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-11-09T17:36:04Z

48’ عرضية من اندري كاريلو من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع إلى ضربة ركنية 

2019-11-09T17:35:14Z

47’ انطلاقة من سالم الدوسري من الجهة اليسري ومن ثم يحاول ارسال تمريرة فى إتجاه جيوفينكو لكن ابعدها الدفاع من أمامه 

2019-11-09T17:15:07Z

43’ اصطدام قوي من بافيتيمبي جوميس مع الحارس هاروكي فوكو شيما وسقوط الحارس ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-11-09T17:14:12Z

42’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق سكيني وخروج خاطئ من عبدالله المعيوف لكن ابعد الكرة المدافع جانج هيون سوو من منطقة الخطورة 

2019-11-09T17:12:46Z

41’ تمريرات فى منتصف الميدان من لاعبي الهلال لمحاولة سحب لاعبي أوراوا اليابني والخروج من المنطقة الدفاعية 

2019-11-09T17:11:43Z

40’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق جانج هيون سوو تصدم فى يد احدي مدافعي الفريق الياباني لكن الحكم يشير بإستمرار اللعب 

2019-11-09T17:11:09Z

39’ حصار من لاعبي الهلال وضغط قوي على دفاعات أوراوا اليابني 

2019-11-09T17:10:47Z

38’ عرضية من سالم الدوسري من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع الياباني إلى ركنية 

2019-11-09T17:09:43Z

37’ بطاقة صفراء من نصيب علي آل بليهي بعد تدخل قوي على فابريسيو  

الحارس الياباني يتألق أمام جيوفينكو

2019-11-09T17:07:09Z

36’ انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق سالم الدوسري الذي مررها تمريرة رائعة فى إتجاه جيوفينكو الخالي من الرقابة ليسددها على يمين المرمي لكن ابعدها الحارس ببراعة لترتد امام جوميس الذي مررها من جديد إلى سيباستيان جيوفينكو ليحاول التسديد لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-11-09T17:06:31Z

35’ خطأ لصالح أوراوا بعد تدخل قوي من ياسر الشهراني على كازوكي ناجاساو امن الجهة اليمنى 

2019-11-09T17:05:56Z

34’ عرضية من محمد البريك فى إتجاه بافيتيمبي جوميس لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

يارباااااااااااااه،،،،، فرصة الهدف الأول للهلال يبعدها الحارس ببراعة

2019-11-09T17:04:09Z

33’ ركنية تنفذ بعرضية من سلمان الفرج لداخل المنطقة تلقاها أندري كاريلو برأسية قوية لكن ابعدها الحارس لترتد امام على آل بليهي ليتبعها بتسديدة لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-11-09T17:03:13Z

32’ توغل رائع من أندري كاريلو بمهارة رائعة لكنه تباطئ فى تمرير الكرة ليتدخل الدفاع ويبعدها إلى ركنية 

2019-11-09T17:02:38Z

31’ ضغط متقدم من لاعبي الهلال على دفاعات أوراوا اليابني ومحاولات للبحث عن هدف التقدم 

2019-11-09T17:01:04Z

30’ نصف ساعة اولي من عمر المباراة والتعادل السلبي قائم بين الفريقين 

أووووووووه،،،،، هجمة خطيرة للهلال

2019-11-09T17:00:04Z

29’ عرضية من سالم الدوسري من الجهة اليمنى فى إتجاه ياسر الشهراني الذي هيأ الكرة امام سيباستيان جيوفينكو ليسددها الإييطالي فى المرمي لكن ابعدها الدفاع من على خط المرمي 

2019-11-09T16:59:15Z

28’ تنفيذ الركنية بعرضية من كازوكي ناجاساوا لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس عبدالله عطيف بثبات 

2019-11-09T16:58:26Z

27’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق تاكاهيرو سكيني لكنها تصطدم فى أندري كاريلو وتتحول إلى ركنية للفريق الياباني 

2019-11-09T16:57:40Z

26’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن ططريق دايكي هاشيوكا لكن تدخل معه سالم الددوسري وابعدها إلى رمية تماس

2019-11-09T16:56:49Z

25’ تنفيذ الركنية بعرضية أرضية من سلمان الفرج فى إتجاه جيوفينكو علي حدود المنطقة لكن ابعدها الدفاع قبل ان يسددها الإيطالي 

2019-11-09T16:56:10Z

24’ تمريرة طولية فى إتجاه أندري كاريلو الذي أرسلها عرضية من الجهة اليمنى لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-11-09T16:54:25Z

23’ عرضية خطيرة من سالم الدوسري من الجهة اليسري لكنها مرت من أمام جوميس واندري كاريلو لتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-11-09T16:53:04Z

22’ تمريرات بين اقدام لاعبي الهلال على حدود المنطقة لمحاولة الإختراق من العمق 

2019-11-09T16:51:34Z

21’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق تاكاهيرو سكيني لكن ابعدها الدفاع من قلب المنطقة 

2019-11-09T16:49:59Z

20’ تمريرة طولية على حدود المنطقة تصل إلى أندري كاريلو الذي هيأ الكرة أمام جوميس ليسددها الفرنسي تسديدة من لمسة واحدة لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-11-09T16:49:25Z

19’ توغل من فابريسيو من داخل يسار المنطقة ومن ثم يسدد كرة سهلة وضعيفة تصل بين أحضان الحارس عبدالله المعيوف 

2019-11-09T16:48:46Z

18’ عرضية من داخل يمين المنطقة عن طريق سيباستيان جيوفينكو ثم يمررها إلى سالم الدوسري على حدود المنطقة ليسددها تسديدة قوية لكن أمسكها الحارس على مرتين 

يارباااااه،،،، اخطر هجمة لفريق أوراوا

2019-11-09T16:47:56Z

17’ انطلاقة من فابريسيو من داخل يسار المنطقة ون ثم يمررها إلى الخالي من الرقابة تاكاهيرو سكيني الذي سددها فى إتجاه المرمي لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بسلام على مرمي عبدالله المعيوف 

2019-11-09T16:47:00Z

16’ سيطرة واستحواذ من لاعبي الهلال ومحاولات للبحث عن ثغرة فى دفاعات أوراوا 

2019-11-09T16:46:02Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-11-09T16:45:22Z

14’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة إلى سلمان الفرج وتمريرات متبادلة على حدود المنطقة بين أقدام لاعبي الهلال 

2019-11-09T16:44:34Z

13’ انطلاقة من أندري كاريلو من الجهة اليمنى ومن ثم يمررها على حدود المنطقة إلى سيباستيان جيوفينكو الذي سدد كرة قوية لكن ابعدها الحارس إلى ركنية 

2019-11-09T16:43:31Z

12’ خطأ لصالح جيوفينكو فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من فابريسيو 

2019-11-09T16:42:56Z

11’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق ياسر الشهراني لكن أمسكها الحارس هاروكي فوكوشيما بثبات 

2019-11-09T16:41:57Z

10’ تمريرة طولية من سلمان الفرج فى إتجاه سالم الدوسري لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-11-09T16:40:31Z

9’ محاولة التوغل من جيوفينكو من علي حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

2019-11-09T16:39:07Z

8’ تمريرة طولية من سلمان الفرج فى إتجاه جيوفينكو على يسار المنطقة لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-11-09T16:38:19Z

7’ تمريرة طولية من أندري كاريلو من الجهة اليمنى فى إتجاه جوميس لكن ابعدها الدفاع من أمامه

2019-11-09T16:37:16Z

6’ تمركز دفاعي جيد من لاعبي أوراوا أمام هجمات فريق الهلال الذي يبحث عن هدف التقدم فى بداية المباراة 

2019-11-09T16:35:46Z

5’ تمريرات بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان ومحاولات للبحث عن ثغرة فى دفاعات الفريق الياباني 

2019-11-09T16:34:03Z

3’ انطلاقة من ياسر الشهراني من الجهة اليسري ومحاولة المرور لداخل المنطقة لكن الكرة طالت وتحولت إلى رمية  تماس

2019-11-09T16:33:14Z

2’ تمريرة طولية من محمد البريك تصل إلى أندري كاريلو داخل يمين المنطقة وتوغل رائع من كاريلو ويمررها عرضية أرضية لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-11-09T16:29:42Z

دخول لاعبي الفريقين ولحظات ويبدأ اللقاء تحت قيادة الحكم العراقي علي صباح 

التشكيل الرسمي لفريق أوراوا ريد

2019-11-09T16:12:13Z

يبدأ المدرب تاكافومي هوري بطريقة (3/4/3) وتضم كلًا من

هاروكي فوكوشيما / تاكويا لوانامي / دايسوكي سوزوكي / تومواكي ماكينو / دايكي هاشيوكا / تاكوي أكوي / إويرتون / تاكاهيرو سكيمي / كازوكي ناجاساوا / شينزو كوروكي / فابريسيو 

البدلاء / يوكي أبي / كاي شيباتو / يوسيكو كاشيجاي / تومويو يوجاجين / كينيو سوجيموتو / ماوريسيو أنطونيو 

التشكيل الرسمي للهلال

2019-11-09T16:02:55Z

يبدأ المدرب رازفان لوشيسكي بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من

عبدالله المعيوف / محمد البريك / جانج هيون سوو / على آل بليهي / ياسر الشهراني / أندري كاريلو / سلمان الفرج / عبدالله عطيف / سالم الدوسري / سيباستتيان جيوفينكو / بافيتيمبي جوميز 

البدلاء / هتان باهبري / محمد كنو / صالح الشهري / محمد جحفلي / نواف العابد / محمد الشلهوب / محمد الواكد 

2019-11-09T00:43:17Z

الهلال الذي يتصدر الدوري السعودي حاليًا برصيد 20 نقطة، لا يعيش فترة جيدة محليًا، بعدما تلقى هزيمته الأولى على يد النصر في ديربي الرياض بهدفين مقابل هدف، ثم عاد وفشل في تحقيق الفوز على منافسه الفتح في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليُصبح العالمي على بعد مباراة من التساوي في النقاط مع كتيبة رازفان لوتشيسكو.

2019-11-09T00:42:58Z

أنهى الهلال استحقاقاته المحلية، وبات مستعدًا للحلم الآسيوي، بعدما انتصر على عرعر برباعية لهدف ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود.

2019-11-09T00:42:44Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول..... حيث يفتح ملعب جامعة الملك سعود أبوابه لاستضافة مباراة الهلال وأوراوا ريدز، في نهائي البطولة القارية دوري أبطال أسيا،  يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي