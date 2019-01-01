فانيفا إيما يفتتح التسجيل لأبها
بتصويبة من داخل المنطقة21’الهدف جاء بعد تمريرة بينية رائعة عن طريق كريم برناوي في إتجاه المهاجم المنطلق داخل يمين المنطقة فانيفا ايما الذي إستقبل الكرة بشكل رائع وسددها زاحفة سكنت شباك المعيوف
تبديل في صفوف الهلال
الهلال يبدأ مشواره في الدوري
تشكيل أبها
يبدأ المدرب عبد الرزاق الشابي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
عبد العالي المحمدي / كريم برناوي / أمين عتوشي / أحمد الديب / خالد الخثلان / روبين جابرييل / كريم العواضي / سعد بقير / سميحان النابت / خالد الرزيلعي / فانيفا إيما
📋| التشكيلة الأساسية والإحتياطية لنادي #ابها في مباراة #الهلال_ابها ضمن منافسات الجولة الأولى من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان للمحترفين . pic.twitter.com/khUv4YZBSW— نادي أبها السعودي (@abhaFC) August 23, 2019
تشكيل الهلال
يبدأ المدرب رازافان لوشيسكو بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
عبد الله المعيوف / ياسر الشهراني / جانج هيون سو / محمد جعفلي / حسن كادش / محد كنو / عبد الله عطيف / كارلوس إدواردو / هتان باهبري / سيباستيان جيوفينكو / بافيتيمبي جوميس
📋 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "أبها"، ضمن لقاءات الجولة الأولى من#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان #الهلال_أبها pic.twitter.com/h1S5kCQXE8— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 23, 2019
صعد فريق أبها إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم بعد أن نجح في تحقيق لقب دوري الدرجة الأولى للموسم المنصرم (2018-19)، فخلال مشواره طوال الدوري نجح في اقتناص 69 نقطة بواقع 19 انتصار و12 تعادل وسبع هزائم، وتأهل أيضًا إلى الدوري السعودي للمحترفين ثلاث فرق آخرى هم، ضمك، العدالة، الخليج.
وصل الزعيم إلى ربع نهائي دوري أبطال أسيا بعد أن نجح في تخطي الأهلي في مباراة الذهاب برباعية مقابل هدفين، ثم خسر على أرضه في لقاء الإياب بهدف دون رد كان غير كافي لتأهل الراقي للدور المقبل، واصطدم الهلال بفريق الاتحاد السعودي في ربع النهائي، وسيتلقى الفريقان في لقاء الذهاب 27 من الشهر الجاري، على أن تقام مباراة الإياب يوم 17 من شهر سبتمبر المقبل.