⏱ مرور 30 دقيقة من زمن الشوط الأول— EFA.eg (@EFA) ٢٣ مارس ٢٠١٩
مصر 0 🇪🇬
النيجر 0 🇳🇪
تصفيات كأس الأمم الأفريقية - مصر 2019 🏆 pic.twitter.com/flYM5Bme4o
إنذار | الحكم يشهر البطاقة الصفراء لـ Mohamed Hany من مصر! #AFCON2019Q #NIGEGY pic.twitter.com/VPBRTM4DID— CAF - عربي (@caf_online_AR) ٢٣ مارس ٢٠١٩
البداية | حكم مباراة #NIGEGY يطلق صافرة البداية. تابعونا! #AFCON2019Q pic.twitter.com/MIxtDl5AmT— CAF - عربي (@caf_online_AR) ٢٣ مارس ٢٠١٩
تشكيل منتخب النيجر
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
كاسالي داودا / رزاق سيني / إسماعيل ألاساني / محمدو سولي / عبدول جابرا / موتاري أمادو / أمادو وونكوني / سليماني ساكو // علي محمد / ماهاماني سيسيه / عيسي ماديبو سيدييه
تشكيل الفريقين
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #NIGEGY #AFCON2019Q pic.twitter.com/nm8tDAhJRG— CAF - عربي (@caf_online_AR) ٢٣ مارس ٢٠١٩
إليكم تشكيل منتخب مصر لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/31) وتضم كلامن
أحمد الشناوي / محمد هاني / على جبر / أحمد أيمن منصور / كريم حافظ / عمرو السولية / علي غزال / عمار حمدي / نبيل دونجا / عمرو وردة / أحمد حسن كوكا
تشكيل المنتخب الوطني أمام النيجر في ختام تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2019. 🇪🇬⚽— EFA.eg (@EFA) ٢٣ مارس ٢٠١٩
🕠 المباراة تنطلق الساعة الخامسة والنصف مساءاً. pic.twitter.com/Uh5t7ex52w
البدلاء / محمد أبو جبل / محمود علاء / عبدالرحمن مجدي / عمر جابر / أحمد فتوح / تريزيجيه
سيخوض منتخب النيجر هذا اللقاء وهو متزيل المجموعة برصيد نقطة واحدة، ولم يستطع الفريق الوصول لنهائيات أمم أفريقيا بجانب منتخب إي سواتيني، بعدما حسم منتخب مصر وتونس الوصول للنهائيات بعد تصدرهم المجموعة العاشرة.
حقق منتخب الفراعنة فوزًا كبيرًا على حساب نظيره التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الجمعة على ملعب برج العرب، وبهذا الفوز وصل الفريق المصري للنقطة 12 متساويًا بنفس الرصيد مع نسور قرطاج، وسيدخل زملاء محمد صلاح هذا اللقاء بعد أن ضمنوا التأهل لنهائيات أمم افريقيا 2019، والتي ستقام في الكاميرون الصيف القادم.