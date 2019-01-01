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النيجر × مصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مصر النيجر في إطار الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019

محدث
التعليقات()

2019-03-23T16:20:39Z

45+2’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الاول 

2019-03-23T16:20:05Z

45+1’ خطأ لصالح النيجر من على حدود المنطقة نفذها عيسي ماديبو سيديبيه بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-03-23T16:17:52Z

45’ الحكم يحتسب 1 وقت بدل ضائع

2019-03-23T16:17:15Z

44’ خطأ لصالح أحمد أيمن منصور بعد تدخل من عيسي ماديبو سيديبيه فى المنطقة الدفاعية 

2019-03-23T16:16:17Z

42’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النيجر 

2019-03-23T16:15:18Z

41’ توقف اللقاء لسقوط موتاري أمادو ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-03-23T16:14:52Z

39’ إنطلاقة من كريم حافظ من الجهة اليسري ومحاولة لإرسال عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-03-23T16:10:48Z

37’ عرضية أرضية من إسماعيل ألاساني من الجهة اليمنى لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي 

2019-03-23T16:09:19Z

36’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي منتخب الفراعنة 

2019-03-23T16:08:58Z

35’ تمريرات متبادلة بين لاعبي المنتخب المصري فى منتصف الميدان 

2019-03-23T16:07:06Z

34’ سيطرة من لاعبي النيجر على مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-03-23T16:03:37Z

31’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق أمادو وونكوني لداخل المنطقة تلقاها عيسي سيديبيه تلقاها بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى القائم وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-03-23T16:03:01Z

30’ نصف ساعة اولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-03-23T16:00:51Z

28’ تمريرة طولية من عمرو وردة فى إتجاه محمد هاني على الجهة اليمنى لكنه فشل فى إستلام الكرة لتتحول إلى رمية تماس لمنتخب النيجر

2019-03-23T15:59:38Z

27’ إنطلاقة من عمار حمدي من الجهة اليمنى وتوغل رائع لداخل المنطقة ثم تسديدة قوية لكن ابعدها الحارس بنجاح 

2019-03-23T15:59:07Z

25’ إنطلاقة من موتاري أمادو من على حدود المنطقة ومحاولة التسديد لكن ابعدها الدفاع من امام بنجاح 

2019-03-23T15:55:57Z

22’ تمريرة من عمار حمدي على الجهة اليمنى فى إتجاه محمد هاني الذي حاول إرسال عرضية لكن ابعدها الدفاع من امامه لتتحول إلى رمية تماس

2019-03-23T15:54:48Z

21’ تمريرات بين أقدام لاعبي منتخب مصر فى المنطقة الدفاعية لمجاولة بناء هجمة منظمة على دفاعت النيجر 

2019-03-23T15:53:10Z

19’ إنطلاقة من محمد هاني من الجهة اليمنى ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-03-23T15:51:17Z

18’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-03-23T15:49:05Z

16’ عرضية من كريم حافظ من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع وممرت بدون خطورة 

2019-03-23T15:46:37Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-03-23T15:46:10Z

14’ ضغط قوي من لاعبي النيجر على دفاعات المنتخب المصري لمحاولات البحث عن هدف التقدم 

2019-03-23T15:45:34Z

13’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من محمدو سولي على عمرو وردة 

2019-03-23T15:43:58Z

12’ ركنية لمنتخب النيجر تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-03-23T15:43:02Z

10’ عشر دقائق أولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-03-23T15:40:59Z

9’ خطأ لصالح النيجر من على حدود المنطقة نفذها أمادو وونكوني بتسديدة قوية لكن أمسكها الحارس أحمد الشناوي بثبات 

2019-03-23T15:40:20Z

8’ عرضية من من الجهة اليسري عن طريق أمادو وونكوني لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-03-23T15:38:50Z

6’ إنطلاقة من عيسي ماديبو لداخل المنطقة لكن خروج موفق من الحارس أحمد الشناوي لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-03-23T15:37:38Z

5’ عرضية من محمد هاني من الجهة اليمنى لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع قبل رأسية كوكا

2019-03-23T15:36:50Z

4’ تمريرات متبادلة بين لاعبي منتخب مصر فى منتصف الميدان 

2019-03-23T15:35:06Z

2’ إنطلاقة من عمرو وردة من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها فى إتجاه أحمد حسن كوكا لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس قبل تسديدة كوكا

تشكيل منتخب النيجر

2019-03-23T15:19:48Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

كاسالي داودا / رزاق سيني / إسماعيل ألاساني / محمدو سولي / عبدول جابرا / موتاري أمادو / أمادو وونكوني / سليماني ساكو // علي محمد / ماهاماني سيسيه / عيسي ماديبو سيدييه 

 

إليكم تشكيل منتخب مصر لمباراة اليوم

2019-03-23T14:57:18Z

يبدأ بطريقة (4/2/31) وتضم كلامن

أحمد الشناوي / محمد هاني / على جبر / أحمد أيمن منصور / كريم حافظ / عمرو السولية / علي غزال / عمار حمدي / نبيل دونجا / عمرو وردة / أحمد حسن كوكا 

البدلاء / محمد أبو جبل  / محمود علاء / عبدالرحمن مجدي / عمر جابر / أحمد فتوح / تريزيجيه 

2019-03-23T00:54:28Z

سيخوض منتخب النيجر هذا اللقاء وهو متزيل المجموعة برصيد نقطة واحدة، ولم يستطع الفريق الوصول لنهائيات أمم أفريقيا بجانب منتخب إي سواتيني، بعدما حسم منتخب مصر وتونس الوصول للنهائيات بعد تصدرهم المجموعة العاشرة.

2019-03-23T00:54:21Z

حقق منتخب الفراعنة فوزًا كبيرًا على حساب نظيره التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الجمعة على ملعب برج العرب، وبهذا الفوز وصل الفريق المصري للنقطة 12 متساويًا بنفس الرصيد مع نسور قرطاج، وسيدخل زملاء محمد صلاح هذا اللقاء بعد أن ضمنوا التأهل لنهائيات أمم افريقيا 2019، والتي ستقام في الكاميرون الصيف القادم.

2019-03-23T00:54:02Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل منتخب مصر ضيفاً على نظيره منتخب النيجر، على ملعب “سيني كونتشي” وذلك في إطار الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.