نجح فريق ضمك الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم بعد أن نجح في حسم دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، وذلك بعد تحقيق الانتصار في 16 مباراة وتعادل مثلهم وتلقى ست هزائم، وتأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم (2019-20) فريق أبها الذي حصد لقب الدرجة الأولى الموسم الماضي، رفقة نادي العدالة صاحب المركز الثالث ونادي الخليج الذي تأهل بمحلق الصعود والهبوط على حساب فريق الحزم.
تأهل العالمي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد أن تعادل أمام فريق الوحدة الإماراتي بهدف لمثله في ذهاب دور الـ16 على ملعب الملك فهد، قبل أن يخطف الفريق بطاقة التأهل من ملعب آل نهيان بعد أن حقق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليضرب موعدًا مع فريق السد القطري في ذهاب ربع النهائي يوم 26 من الشهري الجاري بالرياض، على أن يكون لقاء العودة يوم 16 سبتمبر القادم بملعب جاسم بن حمد بالدوحة.