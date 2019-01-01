التشكيل الرسمي لفريق ذوب آهن
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد رشيد مزاهيري / ميلاد فخر الدين / فهد محمد زاده / حميد مالكي / محمد نجاد مهدي / قاسم حدادي / حميد بو حمدان / إيجودارو كريستيان اوساجونا / محمد رضا عباسي / على رضا شيراغ علي / محمد رضا حسيني
البدلاء / محمد باقر صديقي / نيما طاهري / مهران درخشان مهر / زيير نكنفس / أبو عزار سفر زاده / مجتبي مغتضل / أمير آرسلان متحري
التشكيل الرسمي لفريق النصر
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) زتضم كلامن
برادلي جونز / سلطان الغنام / عمر هوساوي / عبدالله مادو / حمد آل منصور / عبدالعزيز الجبرين / عبدالله الخيبيري / عبدالله السالم / جوليانو فيكتور / عوض خميس آل فرج / عبدالرزاق حمددالله
البدلاء / نايف ألماس / عبدالرحمن العبيد / فراس البريكان / وليد عبدالله / يحيي الشهري / نواف الفرشان / عبدالرحمن الدوسري
تلقى النصر خسارة أولى له في مشواره في البطولة الآسيوية، بعدما سقط أمام فريق الوصل الإماراتي في ملعب زعبيل بهدف دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ويأتي الفريق في مؤخرة المجموعة بدون نقاط التي يتصدرها الفهود برصيد ثلاث نقاط.