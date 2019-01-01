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النصر × ذوب آهن | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر وذوب آهن، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19

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التشكيل الرسمي لفريق ذوب آهن

2019-03-11T15:23:34Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد رشيد مزاهيري / ميلاد فخر الدين / فهد محمد زاده / حميد مالكي / محمد نجاد مهدي / قاسم حدادي / حميد بو حمدان / إيجودارو كريستيان اوساجونا / محمد رضا عباسي / على رضا شيراغ علي / محمد رضا حسيني

البدلاء / محمد باقر صديقي / نيما طاهري / مهران درخشان مهر / زيير نكنفس / أبو عزار سفر زاده / مجتبي مغتضل / أمير آرسلان متحري

التشكيل الرسمي لفريق النصر

2019-03-11T15:20:26Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) زتضم كلامن

برادلي جونز / سلطان الغنام / عمر هوساوي / عبدالله مادو / حمد آل منصور / عبدالعزيز الجبرين / عبدالله الخيبيري / عبدالله السالم / جوليانو فيكتور / عوض خميس آل فرج / عبدالرزاق حمددالله 

البدلاء / نايف ألماس / عبدالرحمن العبيد / فراس البريكان / وليد عبدالله / يحيي الشهري / نواف الفرشان / عبدالرحمن الدوسري

2019-03-11T14:32:03Z

تلقى النصر خسارة أولى له في مشواره في البطولة الآسيوية، بعدما سقط أمام فريق الوصل الإماراتي في ملعب زعبيل بهدف دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ويأتي الفريق في مؤخرة المجموعة بدون نقاط التي يتصدرها الفهود برصيد ثلاث نقاط.

2019-03-11T14:30:43Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف النصر نظيره ذوب آهن، على ملعب  مدينة الملك عبدالله الرياضية " الملك فهد" في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.