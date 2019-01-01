تلقى النصر خسارة أولى له في مشواره في البطولة الآسيوية، بعدما سقط أمام فريق الوصل الإماراتي في ملعب زعبيل بهدف دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ويأتي الفريق في مؤخرة المجموعة بدون نقاط التي يتصدرها الفهود برصيد ثلاث نقاط.