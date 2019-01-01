أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين النصر والوصل على ملعب الملك فهد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال