فهد محمد الجميعة يضيف الثاني للنصر
بعد تمريرة حاسمة من يحيى الشهري
35’الهدف جاء بعد تمريرة رائعة عن طريق يحيى الشهري خلف دفاعات الوصل في إتجاه فهد الجميعة الذي إستقبل الكرة وسددها ببراعة إصطدمت بالحارس سلطان المنذري وسكنت الشباك
قووووووووووووووووووول ثاااني نصراوي pic.twitter.com/zTWv82uZWq— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 7, 2019
جوليانو يفتتح التسجيل للنصر
بتصويبة صاروخية من خارج المنطقة
32’الهدف جاء بعد تصويبة صاروخية من خارج المنطقة من مسافية بعيدة عن طريق جوليانو سكنت على يمين الحارس سلطان المنذري
قووووووووووووووووووول اوووول نصراوي pic.twitter.com/TiIbCSx8Oq— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 7, 2019
انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
ضمن دوري أبطال آسيا— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 7, 2019
بداية مباراة #النصر_الوصل
دعواتنا للعالمي بالتوفيق 💛 pic.twitter.com/j3nOyIGvRS
إليكم تشكيل الوصل لمباراة اليوم
يبدأ المدرب لورينت ريجيكامب بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
سلطان المنذري / عبد الله صالح / وحيد إسماعيل / عبد الله جاسم / سالم العزيزي / خميس إسماعيل / هزاع سالم / حمد البلوشي / فابيو ليما / رونالدو مينديس / كايو كانيدو
هذه هي تشكيلتنا لمواجهة الليلة أمام النصر ⚽️— Al Wasl SC (@AlWaslSC) May 7, 2019
#النصر_الوصل pic.twitter.com/Ya22HQWCMF
إليكم تشكيل النصر لمباراة اليوم
يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
وليد عبد الله / حمد آل منصور / مايكون / عمر / عوض خميس / عبد العزيز الجبرين / عبد الرحمن الدوسري / جوليانو / فهد محمد الجميعة / يحيى الشهري / عبد الله السالم
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الوصل الإماراتي— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 7, 2019
في دور المجموعات ضمن دوري أبطال آسيا
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/2aeFQOwFAC
خاض فريق الوصل الإماراتي أربع مباريات حتى الآن في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ويتزيل الفريق ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط من فوز وثلاث هزائم، ويأتي الامبراطور في المركز العاشر في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 27 نقطة، جمعهم من 8 انتصارات وثلاث تعادلات و 11 هزيمة.
ودع العالمي كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي بعد الخسارة أمام الاتحاد برباعية مقابل هدفين، أما في الدوري فيمتلك الفريق 64 نقطة وظل على صدارة جدول الترتيب وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني، بعد أن حقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في أربع وخسر مثلهم، أما في دوري أبطال آسيا فيتزيل النصر جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، جمهم من فوز وخسارتين.