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النصر × الوحدة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر ضد الوحدة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2018-19، على ملعب استاد الملك فهد

محدث
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2019-08-05T18:41:37Z

41’ محاولة المرور من طحنون الزعابي من الجهة اليسري لكن تدخل معه سلطان الغنام وابعدها لتتحول إلى رمية تماس

2019-08-05T18:40:49Z

40’ تمريرات تحضيرية بين أقدام لاعبي الوحدة فى منتصف الميدان لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات النصر

2019-08-05T18:39:29Z

38’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح الوحدة بعد تدخل من حمد آل منصر على طحنون الزعابي 

2019-08-05T18:38:41Z

37’ خطأ لصالح الوحدة بعد تدخل قوي من عمر هوساوي على سيبسيتيان تيجالي فى منتصف الميدان

2019-08-05T18:38:12Z

36’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها سيبستيان تيجالي من منطقة الخطورة 

2019-08-05T18:37:43Z

35’ تسديدة من جوليانو من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-08-05T18:36:36Z

34’ محاولة المرور من حمدالله لداخل المنطقة لكن تدخل من اسماعيل مطر وابعدها لتصل إلى عبدالرحمن العبيد الذي سددها تسديدة سيئة للغاية مرت بعيدة عن المرمي 

2019-08-05T18:35:35Z

33’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق عبدالرحمن عبيد فى إتجاه حمدالله لكن امسكها الحارس قبل رأسية المغربي 

2019-08-05T18:34:00Z

32’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق سلطان الغنام لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس محمد الشامسي بثبات 

بطاقة صفراء من نصيب فواز عوانة

2019-08-05T18:31:00Z

31’ بطاقة صفراء من نصيب فواز عوانة بعد تدخل قوي على عبدالله الخيبري 

2019-08-05T18:30:33Z

30’ نصف ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التقدم للنصر بهدف دون رد 

2019-08-05T18:29:38Z

29’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النصر فى منتصف الميدان 

2019-08-05T18:28:39Z

28’ توقف اللقاء لسقوط عبدالرزاق حمدالله بعد تدخل قوي من حمدان الكمالي 

2019-08-05T18:28:14Z

27’ تمريرة طولية من اسماعيل مطر فى إتجاه تيجالي لكن ابعدها عمر هوساوي من امامه

2019-08-05T18:27:21Z

26’ تمريرة طولية من أسماعيل مطر فى إتجاه سيبستيان تيجالي على حدود المنطقة لكنها أقرب إلى الحارس برادلي جونز

2019-08-05T18:26:22Z

25’ تنفيذ الخطأ من جوليانو بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لترتد امام سلطان الغنام على حدود المنطقة ليسددها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

2019-08-05T18:25:26Z

24’ خطأ لصالح عبدالرزاق حمدالله بعد تدخل قوي من نيكولاس ميليسي من خارج المنطقة من الجهة اليسري 

2019-08-05T18:24:21Z

23’ تمريرة من طحنون الزعابي فى إتجاه سيباستيان تيجالي لكنها أقرب إلى الحارس برادلي جونز 

2019-08-05T18:23:25Z

21’ محالات من لاعبي الوحدة للبحث عن هدف التعادل 

2019-08-05T18:22:30Z

20’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق محمد صالح برغش لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس برادلي جونز بثبات 

2019-08-05T18:21:04Z

17’ ضغط وسيطرة من لاعبي النصر على مجريات اللقاء 

2019-08-05T18:20:12Z

16’ تسديدة قوية من عبدالرحمن العبيد من خارج المنطقة لكن امسكها الحارس  محمد الشامسي بثبات 

عبدالرزاق حمدالله

2019-08-05T18:17:57Z

وصف الهدف

15’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق سلطان الغنام لداخل المنطقة تلقاها حمدالله برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح 

2019-08-05T18:17:24Z

14’ جووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول للنصر عن طريق عبدالرزاق حمدالله 

2019-08-05T18:16:44Z

13’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق جوليانو فيكتور لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-05T18:14:08Z

12’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-08-05T18:09:40Z

10’ تمريرة طولية خطيرة فى إتجاه سيبستيان تيجالي على حدود المنطقة لكن خروج رائع من الحارس برادلي جونز وابعدها بنجاح

2019-08-05T18:08:47Z

9’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الوحدة فى منتصف الميدان 

2019-08-05T18:06:53Z

8’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة من حمدالله لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-08-05T18:06:10Z

7’ خطأ لصالح النصر من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي على عبدالرزاق حمدالله 

2019-08-05T18:05:20Z

6’ تمريرة فى إتجاه إسماعيل مطر على الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود تسلل 

2019-08-05T18:04:33Z

5’ مريرة طولية خطيرة تصل امام عبدالرزاق حمدالله داخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-08-05T18:04:12Z

4’ تمريرات بين أقدام لاعبي النصر السعودي فى منتصف الميدان 

2019-08-05T18:03:02Z

3’ بداية قوية من لاعبي الوحدة ومحاولات على المرمي للبحث عن هدف مبكر

2019-08-05T18:01:52Z

2’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق ليوناردو لداخل المنطقة تلقاها فواز عوانة بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-08-05T18:00:44Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

التشكيل الرسمي للوحدة

2019-08-05T17:57:08Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد الشامسي / حمدان الكمالي / محمد صالح برغش / حسين عباس جمعة / تشانغ ووريم / ليوناردو / طحنون الزعابي / اسماعيل مطر / نيكولاس ميليسي / فواز عوانة / سيبستيان تيجالي 

البدلاء / راشد علي / خالد إبراهيم / عبدالله الكربي / ماجد عبدالله / الحسين صالح / خليل إبراهيم / عبدالله أنور 

التشكيل الرسمي للنصر

2019-08-05T17:51:29Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

برادلي جونز / سلطان الغنام / عمر هوساوي / مايكون بيريرا / عبدالرحمن العبيد / عبدالله الخيبري / عبدالرحمن الدوسري / حمد آل منصور / جوليانو فيكتور / قهد محمد الجميعة / عبدالرزاق حمدالله 

البدلاء / وليد عبدالله / عبدالله مادو / فرج الغشيان / خالد عبدالعزيز / عوض خميس آل فرج / نواف الفرشان / صالح دلعبة آل عباس

2019-08-04T22:21:02Z

تصدر الوحدة الإماراتي المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة خلال منافساته في دور المجموعات، وخاض الفريق ست مباريات حقق أربع انتصارات وتعادل في واحدة وهُزم مثلها، أما عن الموسم الكروي الماضي فأنهي العنابي مشواره في بطولة دوري الخليج العربي بالتواجد في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، خلف الأهلي الذي احتل الوصافة بـ53 نقطة، والشارقة الذي حسم الدوري بعدما وصل للنقطة 59.

2019-08-04T22:20:49Z

تأهل العالمي إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية كثاني للمجموعة الأولى بعدما حصد عشر نقاط، جمعهم من خلال مشواره في دوري المجموعات من ثلاث انتصارات وتعادل وهزيمتين، وتُوج النصر بطلًا للدوري السعودي في كرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه بفوزه على الباطن بهدفين مقابل هدف في ختام الموسم الماضي، وسيدخل الفريق هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في الإمارات يوم 12 من الشهر الجاري.

2019-08-04T22:20:35Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوليفتح استاد الملك فهد  أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين النصر السعودي والوحدة الإماراتي، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي