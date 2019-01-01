بطاقة صفراء من نصيب فواز عوانة
عبدالرزاق حمدالله
وصف الهدف15’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق سلطان الغنام لداخل المنطقة تلقاها حمدالله برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح
قوووووووووووووول— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 5, 2019
عبدالرزاق حمدالله يسجل الهدف الأول للعالمي pic.twitter.com/POB0BLaA3v
بداية اللقاء |— AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) August 5, 2019
الوحدة × النصر السعودي#WAHDLive pic.twitter.com/goLLDLUkhD
التشكيل الرسمي للوحدة
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد الشامسي / حمدان الكمالي / محمد صالح برغش / حسين عباس جمعة / تشانغ ووريم / ليوناردو / طحنون الزعابي / اسماعيل مطر / نيكولاس ميليسي / فواز عوانة / سيبستيان تيجالي
القائمة الأساسية :— AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) August 5, 2019
01 | محمد الشامسي 👋
02| برغش
08| الكمالي
23| رم تشانج
52| حسين عباس
90| نيكولاس ميليسي
25| فواز عوانة
10| إسماعيل مطر
56| طحنون الزعابي
42| ليوناردو دي سوزا
11| سيباستيان تيجالي#WAHDALive
البدلاء / راشد علي / خالد إبراهيم / عبدالله الكربي / ماجد عبدالله / الحسين صالح / خليل إبراهيم / عبدالله أنور
التشكيل الرسمي للنصر
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
برادلي جونز / سلطان الغنام / عمر هوساوي / مايكون بيريرا / عبدالرحمن العبيد / عبدالله الخيبري / عبدالرحمن الدوسري / حمد آل منصور / جوليانو فيكتور / قهد محمد الجميعة / عبدالرزاق حمدالله
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الوحدة الإماراتي— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 5, 2019
في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا
بالتوفيق يا #عالمي 💛 pic.twitter.com/S4ZdJEsL9h
البدلاء / وليد عبدالله / عبدالله مادو / فرج الغشيان / خالد عبدالعزيز / عوض خميس آل فرج / نواف الفرشان / صالح دلعبة آل عباس
تصدر الوحدة الإماراتي المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة خلال منافساته في دور المجموعات، وخاض الفريق ست مباريات حقق أربع انتصارات وتعادل في واحدة وهُزم مثلها، أما عن الموسم الكروي الماضي فأنهي العنابي مشواره في بطولة دوري الخليج العربي بالتواجد في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، خلف الأهلي الذي احتل الوصافة بـ53 نقطة، والشارقة الذي حسم الدوري بعدما وصل للنقطة 59.
تأهل العالمي إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية كثاني للمجموعة الأولى بعدما حصد عشر نقاط، جمعهم من خلال مشواره في دوري المجموعات من ثلاث انتصارات وتعادل وهزيمتين، وتُوج النصر بطلًا للدوري السعودي في كرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه بفوزه على الباطن بهدفين مقابل هدف في ختام الموسم الماضي، وسيدخل الفريق هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في الإمارات يوم 12 من الشهر الجاري.