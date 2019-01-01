أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوليفتح استاد الملك فهد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين النصر السعودي والوحدة الإماراتي، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي