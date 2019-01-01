شاهد هدف الهلال
على آل بليهي
🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب : علي البليهي في الدقيقة 53— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٩ مارس ٢٠١٩
النصر 1 : 1 الهلال#النصر_الهلال pic.twitter.com/szK56OJGHY
إحصائيات جول
📈- علي البليهي سجل الهدف رقم 3⃣ في الدوري السعودي لهذا الموسم.#النصر_الهلال pic.twitter.com/9OWPQ7yRHm— موقع قول السعودي (@GoalSA) ٢٩ مارس ٢٠١٩
شاهد الهدف الاول للنصر
حمدالله
🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 46— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٩ مارس ٢٠١٩
النصر 1 : 0 الهلال#النصر_الهلال pic.twitter.com/uIuuRAy4ps
على آل بليهي يسجل هدف التعادل
على آل بليهي54’ الهدف جاء بعد خطأ من الجهة اليمنى لفريق النصر نفذها جيوفينكو بعرضية لداخل المنطقة حاول ابعدها برونو أوفيني براسية لكنها مرت وتصل امام على آل بليهي ويسددها برأسية فى المرمي بنجاح
قوووووووووووووووووووووول 🤩💙 pic.twitter.com/EXAW4HOkQM— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢٩ مارس ٢٠١٩
التبديل الاول فى صفوف الهلال
⏰ د٥٣' التبديل الأول : #أندري_كاريلو بدلاً من #ميلوش_ديجينك#الهلال_النصر #الهلال pic.twitter.com/eyms7Zrmc5— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢٩ مارس ٢٠١٩
عبدالرزاق حمدالله يفتتح التسجيل للنصر
عبدالرزاق حمدالله48’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من نور الدين امراط من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها حمدالله برأسية قوية على يمين مرمي الحارس على الحبسي
46 ' هدددددددف #النصر " عبدالرزاق حمدلله "— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٩ مارس ٢٠١٩
النصر 1 : 0 الهلال#النصر_الهلال pic.twitter.com/nTGUNrR82w
⏱ نهاية الشوط الأول ||— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٩ مارس ٢٠١٩
النصر 0️⃣
الهلال 0️⃣#النصر_الهلال pic.twitter.com/184LkHgmci
إحصائيات جول
📉- #الهلال لم يسدد أي تسديدة على المرمى حتى الآن.🧐#النصر_الهلال— موقع قول السعودي (@GoalSA) ٢٩ مارس ٢٠١٩
(📸: @SPL ) pic.twitter.com/eRNblXfBfm
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#النصر_الهلال— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٩ مارس ٢٠١٩
الدقيقة 30#النصر 0
الهلال 0 pic.twitter.com/J02hqSOml7
تيفو النصر فى لقاء القمة
جماهير #النصر تقدم لوحة فنية رائعة في الديربي.👏👏#النصر_الهلال— موقع قول السعودي (@GoalSA) ٢٩ مارس ٢٠١٩
(📸: @SPL ) pic.twitter.com/bbz2RNS4ei
تيفو الهلال قبل بداية المباراة
تيفو #الهلال في أبهى صورة.💪💪#النصر_الهلالpic.twitter.com/YEGeYgNqQg— موقع قول السعودي (@GoalSA) ٢٩ مارس ٢٠١٩
أجواء رائعة فى ملعب المباراة
📸 جمهور الديربي .. مختلف دائماً 🔥😴— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٩ مارس ٢٠١٩
عدسة @SPL ترصد هذا الجمال || #النصر_الهلال pic.twitter.com/l6axMPDmit
بطاقة صفراء من نصيب محمد كنو
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#النصر_الهلال— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٩ مارس ٢٠١٩
الدقيقة 15#النصر 0
الهلال 0 pic.twitter.com/RwYlElPbA2
تسديدة قوية من جوليانو
⏱ صافرة البداية ||#النصر_الهلال pic.twitter.com/QbnTGeHofY— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٩ مارس ٢٠١٩
جانب من عمليات إحماء طاقم تحكيم اللقاء
📸 #النصر_الهلال ||— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٩ مارس ٢٠١٩
جانب من عمليات إحماء طاقم تحكيم اللقاء قبل دقائق على انطلاقته pic.twitter.com/J2uYVJoNvq
عمليات إحماء لاعبي النصر
#النصر يواصل الإحماءات استعدادًا لمواجهة #الهلال.#النصر_الهلال— موقع قول السعودي (@GoalSA) ٢٩ مارس ٢٠١٩
(📸: @SPL ) pic.twitter.com/XJSjI7ihTu
عمليات إحماء لاعبي الهلال قبل القمة
قبل القمة المرتقبة، لاعبو #الهلال في أتم الجاهزية لمواجهة #النصر.#النصر_الهلال pic.twitter.com/zaRHOPWvxM— موقع قول السعودي (@GoalSA) ٢٩ مارس ٢٠١٩
جماهير النصر تحيى محمد الشلهوب لاعب الهلال
الروح الرياضية الرائعة.♥— موقع قول السعودي (@GoalSA) ٢٩ مارس ٢٠١٩
جماهير #النصر تحيى محمد الشلهوب لاعب #الهلال في لافتة رائعة.👏👏#النصر_الهلالpic.twitter.com/46CLNmviTN
الجماهير تمتلئ المدرجات قبل القمة
الملعب فل.🙌— موقع قول السعودي (@GoalSA) ٢٩ مارس ٢٠١٩
قبل ساعة واحدة من المواجهة المرتقبة بين #النصر و #الهلال.#النصر_الهلال pic.twitter.com/zGOsnD0Lqk
التشكيل الرسمي للهلال
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
علي الحبسي / محمد البريك / ألبيرتو بوتيا / على آل بليهي / ياسر الشهراني / ميلوش ديجينيك / محمد كنو / سيباستيان جيوفينكو / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميس
📋 #AlHilal’s Starting XI and Substitutes for #AlHilalVsAlNassr in #MBS_ProLeague ⚽️ pic.twitter.com/5peNBoWveJ— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) ٢٩ مارس ٢٠١٩
البدلاء / محمد جحفلي / حسن كادش / هتان باهبري / محمد الشلهوب / جوناثان سوريانو / أندري كاريلو / عبدالله المعيوف / ناصر الدوسري / عبدالملك الخيبري
التشكيل الرسمي للنصر
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
وليد عبدالله / سلطان الغنام / مايكون بيريرا / برونو أوفيني / عبدالرحمن العبيد / عبدالله الخيبري / بيتروس ماتيوس / نور الدين امرابط / جوليانو فيكتور / أحمد موسي / عبدالرزاق حمدالله
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الهلال— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٩ مارس ٢٠١٩
في الجولة الخامسة والعشرين ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/spbOOcsqL1
البدلاء / عمر هوساوي / عبدالعزيز الجبرين / حمد آل منصور / عبدالرحمن الدوسري / برادلي جونز / يحي الشهري / عوض خميس آل مفرج / عبدالله السالم / فهد محمد الجميعة
تعادل الزعيم في مباراته الأخيرة سلبيًا أمام فريق أحد صاحب المركز الأخير في جدول الترتيب، في إطار منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا التعادل رفع الفريق رصيده للنقطة 57، فيأتي الموج الأزرق على صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، فبعد مرور 23 جولة، استطاع الزعيم أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في ست وتلقى هزيمة واحدة.
حقق العالمي فوز مهم في مباراته الأخيرة على حساب الوحدة برباعية نظيفة، في إطار منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنقطة 55 وبفارق نقطتين فقط عن الهلال المتصدر حاليًا جدول الترتيب، فبعد أن خاض الفريق 24 مباراة، حقق الفوز في 17، وتعادل في أربع وتلقى ثلاث هزائم، فاذا استطاع النصر تحقيق الفوز في هذا اللقاء سيخطف الصدارة.
الليلة ..— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٩ مارس ٢٠١٩
ضمن #دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان للمحترفين#النصر_الهلال
عند الساعة 8:40 مساءً
على استاد الملك فهد الدولي#الهمه_والموعد_الدره pic.twitter.com/m35wKgzYcK