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النصر × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر والهلال، في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-03-29T19:09:47Z

65’ تمريرة رائعة من كاريلو لداخل المنطقة تلقاها كارلوس إدوارد بتسديدة على الطائر لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-03-29T19:08:49Z

64’ عرضية قوية من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى لكنها مرت اقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-03-29T19:08:16Z

63’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن الحكم يحتسب خطأ لصالح النصر ضد البيرتو بوتيا 

2019-03-29T19:07:28Z

62’ تمريرة رائعة من كارلوس إدواردو إلى جيوفينكو لداخل المنطقة ثم يمررها فى إتجاه جوميس لكن ابعدها سلطان الغنام من امام الفرنسي إلى ركنية 

2019-03-29T19:05:03Z

60’ ربع ساعة أولي نارية من زمن الشوطا لثاني حيث نجح النصر بالتقدم عن طريق حمدالله ليعود الهلال بهدف التعادل  برأسية من على آل بليهي 

2019-03-29T19:04:25Z

59’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق بيتروس ماتيوس لكنها قوية للغاية مرت بعيدة عن حمدالله 

2019-03-29T19:03:27Z

58’ بطاقة صفراء من نصيب كارلوس إدواردو 

2019-03-29T19:02:29Z

58’ تمريرة خطيرة من حمدالله إلى نور الدين امرابط على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل على المغربي 

2019-03-29T19:01:26Z

57’ ركنية للنصر تنفذ بعرضية من عبدالرحمن العبيد لداخل المنطقة لكنها مرت بعيدة إلى ضربة مرمي قبل رأسية برونو أوفيني 

2019-03-29T19:00:51Z

56’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق سلطان الغنام لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-03-29T19:00:31Z

56’ بطاقة صفراء من اندري كاريلو 

2019-03-29T18:59:18Z

55’ الحكم يشير بصحة الهدف بعد مراجعة الفار لتأكد من وجود تسلل 

على آل بليهي يسجل هدف التعادل

2019-03-29T18:58:08Z

على آل بليهي

54’ الهدف جاء بعد خطأ من الجهة اليمنى لفريق النصر نفذها جيوفينكو بعرضية لداخل المنطقة حاول ابعدها برونو أوفيني براسية لكنها مرت وتصل امام على آل بليهي ويسددها برأسية فى المرمي بنجاح

2019-03-29T18:57:04Z

53’ جووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،،،،،، الهدف الاول للهلال عن طريق علي آل بليهي 

2019-03-29T18:55:53Z

51’ تمريرة من جيوفينكو من منتصف الميدان فى إتجاه جوميس لكن استخلصها مايكون من امامه 

2019-03-29T18:55:14Z

50’ سيطرة واستحواذ من لاعبي النصر وضغط على دفاعات الهلال 

2019-03-29T18:52:55Z

49’ تمريرة من جوليانو  لداخل المنطقة فى إتجاه حمدالله الذي حاول المرور والتوغل لكن استخلصها ألبيرتو بوتيا بنجاح 

عبدالرزاق حمدالله يفتتح التسجيل للنصر

2019-03-29T18:50:47Z

عبدالرزاق حمدالله

48’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من نور الدين امراط من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها حمدالله برأسية قوية على يمين مرمي الحارس على الحبسي 

2019-03-29T18:50:06Z

47’ جووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،،،، الهدف الاول للنصر عن طريق عبدالرزاق حمدالله

2019-03-29T18:49:40Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-03-29T18:31:42Z

45+3’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الاول بتعادل الفريقين بدون أهداف 

2019-03-29T18:30:51Z

45+2’ عرضية من جيوفينكو من الجهة اليمنى فى إتجاه جوميس لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس وليد عبدالله 

2019-03-29T18:29:10Z

45+1’ تمريرة طولية رائعة من كارلوس إدواردو من الجهة اليسري فى إتجاه محمد البريك على الجهة اليمنى لكنه فشل فى إستلام الكرة لتتحول إلى ضربة مرمي لصالح النصر

2019-03-29T18:28:34Z

45’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

2019-03-29T18:27:57Z

44’ بطاقة صفراء من نصيب سلطان الغنام 

2019-03-29T18:27:10Z

44’ إنطلاقة من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى ثم يمررها عرضية أرضية فى إتجاه حمدالله لكن ابعدها من امامه ألبيرتو بوتيا 

2019-03-29T18:26:25Z

43’ تنفيذ الركنية بعرضية من جوليانو يرتقي لها حمدالله ويسددها برأسية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-03-29T18:25:32Z

42’ عرضية من سلطان الغنام من الجهة اليمنى لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية للنصر

2019-03-29T18:24:22Z

41’ إستئناف المباراة من جديد بعد علاج حمدالله والكرة بحوزة لاعبي الهلال 

2019-03-29T18:23:11Z

40’ توقف اللقاء لسقوط حمدالله بعد التحام قوي فى كرة مشتركة مع ألبيرتو بوتيا 

2019-03-29T18:21:56Z

39’ تنفيذ الخطأ من كارلوس إدواردو بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد إلى البريك الذي سدد كرة قوية لكنها مرت بعيدة إلى ضربة مرمي

2019-03-29T18:21:16Z

38’ خطأ لصالح الهلال بعد تدخل قوي من برونو أوفيني على كارلوس إدواردو من الجهة اليسري من خارج المنطقة 

2019-03-29T18:20:27Z

37’ عرضية من أحمد موسي من الجهة اليمنى ابعدها الدفاع لترتد امام عبدالله الحيبري على حدود المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية لكنها مرت على حافة القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-03-29T18:18:56Z

36’ عرضية من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى تبحث عن رأسية حمدالله لكنها مرت اقوي من اللازم وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-03-29T18:18:14Z

35’ تمريرة طولية من كارلوس إدوارد فى إتجاه جوميس لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى رمية تماس

2019-03-29T18:16:54Z

34’ تنفيذ الركنية بعرضية من جيوفينكو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-03-29T18:16:12Z

33’ إستخلاص الكرة من عبدالله الخيبري فى المنطقة الدفاعية وينطلق بها جوميس لكن تدخل رائع من برونو أوفيني وابعدها إلى ركنية 

2019-03-29T18:14:58Z

32’ ركنية تنفذ بعرضية من عبدالرحمن العبيد لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد إلى احمد موسي الذي سدد كرة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-03-29T18:13:47Z

30’ عرضية رائعة من الجهة اليمنى عن طريق عبدالرحمن العبيد تلقاها حمدالله برأسية لكن ابعدها من امامه ألبيرتو بوتيا فى اللحظات الاخيرة إلى ركنية 

2019-03-29T18:13:11Z

29’ إستئناف المباراة من جديد بعد خروج بيتروس ماتويس والكرة بحوزة لاعبي النصر

2019-03-29T18:10:37Z

27’ تدخل قوي من سلام الدوسري على بيتروس ماتيوس فى منتصف الميدان ودخول الطاقم الطبي لتلقيه اللعلاج

2019-03-29T18:09:27Z

26’ خطا لصالح النصر بعد تدخل قوي من سيباستيان جيوفينكو على أحمد موسي فى المنطقة الدفاعية لفريق النصر

2019-03-29T18:07:58Z

25’ تسديدة من بيتروس ماتيوس من خارج المنطقة لكنها مرت بعيدة عن مرمي الحارس على الحبسي 

2019-03-29T18:06:56Z

24’ إنطلاقة من سلطان الغنام من الجهة اليمنى ومن ثم يمررها فى إتجاه نور الدين امرابط لكنها غير متقنة تتحول إلى رمية تماس

2019-03-29T18:06:05Z

23’ تنفيذ الخطأ بعرضية من جوفينكو على القائم القريب لكن ابعدها عبدالرزاق حمدالله إلى رمية تماس

2019-03-29T18:05:15Z

22’ خطأ لصالح الهلال بعد تدخل قوي من عبدالرحمن العبيد على محمد كنو من الجهة اليمنى 

2019-03-29T18:03:35Z

20’ خطأ لصالح الهلال بعد تدخل قوي من عبدالرزاق حمدالله على ملوش ديجينيك

بطاقة صفراء من نصيب محمد كنو

2019-03-29T18:02:18Z

19’ خطأ لصالح النصر بعد تدخل قوي من محمد كنو على عبدالرحمن العبيد 

2019-03-29T18:01:40Z

18’ تمريرات بين أقدام لاعبي الهلال وضغط متقدم على حامل الكرة من لاعبي النصر 

2019-03-29T18:00:34Z

17’ تنفيذ الخطأ من سيباستيان جيوفينكو بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايمن لمرمي الحارس وليد عبدالله 

2019-03-29T17:59:28Z

16’ خطأ لصالح الهلال بعد تدخل قوي من عبدالله الخيبري على سالم الدوسري من على حدود المنطقة 

2019-03-29T17:57:24Z

15’ تنفيذ الخطأ بعرضية من جوليانو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرنت بدون خطورة 

2019-03-29T17:56:50Z

14’ بيتروس ماتيوس يتحصل على خطا من خارج المنطقة بعد تدخل قوي من محمد البريك 

2019-03-29T17:56:25Z

13’ تسديدة قوية من كارلوس إدواردو من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

تسديدة قوية من جوليانو

2019-03-29T17:55:10Z

13’ تمريرة خطيرة تصل لداخل المنطقة إلى حمدالله الذي حاول المرواغة ثم مررها على حدود المنطقة إلى جوليانو الذي سدد كرة قوية لكن أمسكها الحارس على الحبسي بثبات 

2019-03-29T17:54:12Z

12’ إنطلاقة من نور الدين امرابط ثم يمررها على الجهة اليمنى إلى بيتروس ماتيوس لكن الحكم يشير بوجود تسل

2019-03-29T17:53:14Z

11’ خطأ لصالح النصر بعد تدخل قوي من محمد البريك على احمد موسي فى منتصف ملعب النصر

2019-03-29T17:52:30Z

10’ كارلوس إدواردو يرسل عرضية من الجهة اليسري تبحث عن رأسية جوميس لكن ابعدها الدفاع من امامه 

2019-03-29T17:51:29Z

9’ إنطلاقة من سيباستيان جيوفينكو من على حدود المنطقة ثم يمررها إلى سالم الدوسري الذي مررها على الجهة اليمني إلى ياسر الشهراني لكنها طالت من امامه وتحولت إلى ضربة مرمي للنصر

2019-03-29T17:50:35Z

8’ تنفيذ الركنية من جوليانو بتمريرة قصيرة إلى أحمد موسي الذي مررها على حدود المنطقة إلى عبدالرحمن العبيد الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس على الحبسي 

2019-03-29T17:49:54Z

7’ عرضية من نور الدين امرابط من الجهة اليمنى ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-03-29T17:48:54Z

6’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة من عبدالرحمن العبيد ابعدها الدفاع لترتد امام سلطان الغنام الذي سدد كرة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-03-29T17:48:25Z

6’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق عبدالرحمن العبيد لكنها تصطدم فى ألبيرتو بوتيا وتتحول إلى ركنية 

2019-03-29T17:47:36Z

5’ بدداية قوية من لاعبي النصر وضغط على دفاعات الهلال لومحاولة خطف هدف مبكر 

2019-03-29T17:46:47Z

4’ تمريرة ثنائية بين أحم موسي وحمدالله لداخل المنطقة تلقاها أحمد موسي بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-03-29T17:45:57Z

3’ تنفيذ الخطأ من بيتروس ماتيوس لداخل المنطقة تلقاها نور الدين امرابط برأسية وتصل إلى حمدالله لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-03-29T17:44:58Z

3’ إنطلاقة من بيتروس ماتيوس من الجهة اليمنى لكن تدخل معه سالم الدوسري والحكم يحتسب خطا لصالح النصر 

2019-03-29T17:44:04Z

2’ خطا للنصر من خارج المنطقة ينفذ بعرضية طولية لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس على الحبسي بثبات 

2019-03-29T17:41:33Z

دخول لاعبي الفريقين إلى ملعب المباراة ،، ولحظات ويبدأ اللقاء 

التشكيل الرسمي للهلال

2019-03-29T17:21:00Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

علي الحبسي / محمد البريك / ألبيرتو بوتيا / على آل بليهي / ياسر الشهراني / ميلوش ديجينيك / محمد كنو / سيباستيان جيوفينكو / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميس

البدلاء / محمد جحفلي / حسن كادش / هتان باهبري / محمد الشلهوب / جوناثان سوريانو / أندري كاريلو / عبدالله المعيوف / ناصر الدوسري / عبدالملك الخيبري

التشكيل الرسمي للنصر

2019-03-29T17:18:24Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

وليد عبدالله / سلطان الغنام / مايكون بيريرا / برونو أوفيني / عبدالرحمن العبيد / عبدالله الخيبري / بيتروس ماتيوس / نور الدين امرابط / جوليانو فيكتور / أحمد موسي / عبدالرزاق حمدالله

البدلاء / عمر هوساوي / عبدالعزيز الجبرين / حمد آل منصور / عبدالرحمن الدوسري / برادلي جونز / يحي الشهري / عوض خميس آل مفرج / عبدالله السالم / فهد محمد الجميعة 

2019-03-29T17:09:32Z

تعادل الزعيم في مباراته الأخيرة سلبيًا أمام فريق أحد صاحب المركز الأخير في جدول الترتيب، في إطار منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا التعادل رفع الفريق رصيده للنقطة 57، فيأتي الموج الأزرق على صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، فبعد مرور 23 جولة، استطاع الزعيم أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في ست وتلقى هزيمة واحدة.

2019-03-29T17:09:10Z

حقق العالمي فوز مهم في مباراته الأخيرة على حساب الوحدة برباعية نظيفة، في إطار منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنقطة 55 وبفارق نقطتين فقط عن الهلال المتصدر حاليًا جدول الترتيب، فبعد أن خاض الفريق 24 مباراة، حقق الفوز في 17، وتعادل في أربع وتلقى ثلاث هزائم، فاذا استطاع النصر تحقيق الفوز في هذا اللقاء سيخطف الصدارة. 

2019-03-29T17:03:17Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث تنتظر جماهير الكرة السعودية قمة نارية من العيار الثقيل تجمع بين النصر والهلال على ملعب "الملك فهد" في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 