حقق العالمي فوز مهم في مباراته الأخيرة على حساب الوحدة برباعية نظيفة، في إطار منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنقطة 55 وبفارق نقطتين فقط عن الهلال المتصدر حاليًا جدول الترتيب، فبعد أن خاض الفريق 24 مباراة، حقق الفوز في 17، وتعادل في أربع وتلقى ثلاث هزائم، فاذا استطاع النصر تحقيق الفوز في هذا اللقاء سيخطف الصدارة.