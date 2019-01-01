النصر والفيصلي: مباشر لحظة بلحظة

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يستقبل فريق النصر ضيفه الفيصلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة السادسة المؤجلة من الدوري السعودي 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.