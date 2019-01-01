شاهد الهدف الاول للنصر
حمدالله
الهدف الأول لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 68— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٣ فبراير ٢٠١٩
النصر 0 : 1 الفيحاء
#النصر_الفيحاء
#دوري_بلس pic.twitter.com/mzPNusN2xO
التبديل الاخير فى صفوف الفيحاء
#الفيحاء 0✖️1#النصر— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) ٢٣ فبراير ٢٠١٩
الجولة 21
⏱ 80
🔃 تبديل
⬇️ يوري ليريو
⬆️ أمين الشرميطي#مع_الفيحاء pic.twitter.com/z0mMzLS27Q
التبديل الثالث والاخير فى صفوف النصر
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#النصر_الفيحاء— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٣ فبراير ٢٠١٩
تبديل للنصر
دخول || احمد موسي
خروج || عبدالرزاق حمدالله pic.twitter.com/7iYgghbgQt
التبديل الثاني فى صفوف الفيحاء
حمدالله يتقدم للنصر من علامة الجزاء
عبدالرزاق حمدالله69’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء من عبدالرزاق حمدالله بتسديدة رائعة على يسار الحارس عامر شفيع لتسكن الشباك بنجاح
الهدف الأول لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 68— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٣ فبراير ٢٠١٩
النصر 0 : 1 الفيحاء#النصر_الفيحاء#دوري_بلس pic.twitter.com/ZKautzx5DI
أوووووووووه،،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء للنصر
شاهد - الحكم يلغي ركلة جزاء للنصر
بعد الرجوع لتقنية الڤار.. الحكم يلغي ركلة جزاء للنصر#النصر_الفيحاء#دوري_بلس pic.twitter.com/Docl8oR16e— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٣ فبراير ٢٠١٩
التبديل الاول فى صفوف الفيحاء
#الفيحاء ✖️#النصر— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) ٢٣ فبراير ٢٠١٩
الجولة 21
⏱ 64
🔃 تبديل
⬇️ أليكساندروس
⬆️ حسن جعفري#مع_الفيحاء pic.twitter.com/pH7NulbefX
#الفيحاء 0✖️0 #النصر— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) ٢٣ فبراير ٢٠١٩
الجولة 21#مع_الفيحاء pic.twitter.com/hrRBoWleT0
التبديل الثاني فى صفوف النصر
التبديل الاول فى صفوف النصر
#الفيحاء 0✖️0 #النصر— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) ٢٣ فبراير ٢٠١٩
الجولة 21#مع_الفيحاء pic.twitter.com/BobfU1rfss
#الفيحاء 0✖️0 #النصر— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) ٢٣ فبراير ٢٠١٩
الجولة 21#مع_الفيحاء pic.twitter.com/jiuWL9781u
#الفيحاء 0✖️0 #النصر— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) ٢٣ فبراير ٢٠١٩
الجولة 21
الوقت بدل الضائع 3 دقائق#مع_الفيحاء pic.twitter.com/0aibDK9Wr6
يارباااااااااااااااه،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء للنصر
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#النصر_الفيحاء— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٣ فبراير ٢٠١٩
الدقيقة 30#النصر 0
الفيحاء 0 pic.twitter.com/3ookrK4uIF
#الفيحاء 0✖️0 #النصر— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) ٢٣ فبراير ٢٠١٩
الجولة 21#مع_الفيحاء pic.twitter.com/QyfpYrZeL1
ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٣ فبراير ٢٠١٩
بداية مباراة #النصر_الفيحاء
دعواتنا للعالمي بالتوفيق 💛💙💛 pic.twitter.com/6tGVYc47S5
التشكيل الرسمي لنادي الفيحاء
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
عامر شفيع / نواف الصبحي / سامي الخيبري / جيجي باروس / اليكساندروس / مهند فلاته / محمد قاسم / دانيلو اسبريا / عبدالرحمن البركة / عبدالكريم القحطاني / يوري ليريو
تشكيلة #الفيحاء في مباراة اليوم امام #النصر #مع_الفيحاء pic.twitter.com/r4Z5AghjGu— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) ٢٣ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / مسلم آل فريج / عبدالكريم كنو / أحمد بامسعود / رامي البدوي / عمر المزيعل / ضيف الله القرني / حسن جعفري / حسين الهاجوج / أمين الشرميطي
التشكيل الرسمي للنصر
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
برادلي جونز / حمد آل منصور / عمر هوساوي / عبدالله محمد مادو / عبدالرحمن العبيد / عبدالله الخيبري / عبدالرزاق حمدالله / عبدالله سالم / يحي الشهري / جوليانو فيكتور / بيتروس ماتيوس
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الفيحاء— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٣ فبراير ٢٠١٩
في الجولة الواحدة والعشرين ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/Kq4gjFlwOS
البدلاء / وليد عبدالله / أحمد موسي / عوض خميس الفرج / عبدالعزيز الجبرين / عبدالرحمن الدوسري / راكان شملان العنزي / فراس البريكان / فهد محمد الجميعة / نايف الماس