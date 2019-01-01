أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف النصر نظيره الفيحاء على ملعب "الملك فهد" في إطار منافسات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.