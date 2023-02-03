85" أوووووووه،، عثمان العثمان كاد أن يقضي على النصر بهدف ثالث لولا تألق الحارس الأرجنتيني أوجستين الذي تصدها ببراعة
مباشرالنصر والفتح: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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تبديل رابع للنصر
83" دخول نواف بوشل وخروج سلطان الغنام
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78" طاقة صفراء من نصيب سلطان الغنام لتدخله القوي على محمد الفهيد
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76" عرضية من الجهة اليسر عن طريق مارشيبوف مرت من أمام رونالدو وتلقاها تاليسكا بتدسديدة على الطاير مرت بعيد عن المرمى
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75" ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة والنتيجة تشير بتقدم الفتح على النصر بهدفين مقابل هدف.
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تبديل للفتح
72" دخول علي جاسم بدلا من كريستيان تيو
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ثلاث تبديلات للنصر
65" دخول بيتي مارتينيز ومارشيبوف وعبدالمجيد الصليهم
وخروج عبدالرحمن غريب وأيمن يحيى وعبدالله الخيبري
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64" بطاقة صفراء من نصيب سفيان بن دبكة
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تبديل ثنائي للفتح
63" دخول سالم النجدي وعثمان العثمان وخروج توفيق بوحميد وأيمن الخليف
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جوووووووووووووووووووول، هدف رائع من سفيان دبكة
58" الفتح يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة سحرية من المغربي مروان سعدان للجزائري سفيان بن دبكة داخل يمين المنطقة ليسددها على الطائر فى سقف شباك الحارس الأرجنتيني أوجستين
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56" خطأ للنصر نفذها عبدالرحمن غريب بعرضية تلقاها تاليسكا براسية مرت بجوار القائم
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55" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي النصر فى وسط الميدان
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46" بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف
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أووووووووه، العارضة تحرم رونالدو من التسجيل
45" عرضية من الجهة اليسرى تلقاها رونالدو بتسديدة قوية اصطدمت العارضة
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44" تسديدة قوية من عبدالرحمن غريب أمسكها الحارس بثبات
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جووووووووووووووووووووول، تاليسكا يسجل التعادل للنصر
42" عرضية من الجهة اليسرى من جيسلان كونان تلقاها تاليسكا من منتصف المنطقة بتسديدة قوية على يسار المرمى
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أووووووووووه، ماذا أهدرت يارونالدو؟
35" تاليسكا ينطلق بالكرة من الجهة اليسرى ثم يسدد كرة قوية تصطدم فى القائم وترتد أمام رونالدو الذي سددها أعلى المرمى
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30" نصف ساعة مرت من زمن المباراة والنتيجة تشير بتقدم الفتح على النصر بهدف دون رد
- -27" خطأ للفتح نفذها مروان سعداني مرت أعلى المرمى بقليل