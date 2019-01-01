بطاقة صفراء
عبد الرزاق حمدالله يفتتح التسجيل للنصر
بتصويبة من داخل المنطقة
32’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أحمد موسى إستقبلها يحيى الشهري ثم مررها في إتجاه حمدالله الذي سددها بهدوء سكنت الشباك
قووووووووووووووووووول اوووول نصراوي pic.twitter.com/ApFkI5pKlP— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 18, 2019
1’انطلاق المباراة الآن
ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 18, 2019
بداية مباراة #النصر_الفتح
دعواتنا للعالمي بالتوفيق 💛💙💛 pic.twitter.com/efZtdwhny8
إليكم تشكيل الفتح لمباراة اليوم
يبدأ المدرب فتحي الجبال بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
ماكسيم كوفال / ماتياس أجويرجاراي / جمعان الدوسري / محمد نعماني / ياسين حمزة / إبراهيم الشنيحي / نيكيتا كورزان / محمد الفهيد / محمد المجحد / علي الزعقان / ساسا جوفانوفيتش
📝 تشكيلة #الفتح في مباراة اليوم— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) April 18, 2019
دعواتنا للنموذجي بالتوفيق 💙💚#الفتح_النصر pic.twitter.com/mKlZnWq0Mx
إليكم تشكيل النصر لمباراة اليوم
يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
براد جونز / برونو أوفيني / مايكون بيريرا / سلطان الغنام / عبدالرحمن العبيد / عبدالله الخيبري / جوليانو فيكتور / بيرتوس / يحيى الشهري / أحمد موسى / عبد الرزاق حمدالله
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الفتح— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 18, 2019
في الجولة الثامنة والعشرين ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/YH8VdRL7Z1
يقدم فريق الفتح نتائج جيدة حتى الآن في الدوري السعودي، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق الاتفاق، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، واستطاع النموذجي أن يحتل المركز الثامن برصيد 35 نقطة خلف الوحدة صاحب المركز السابع حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 27 لقاء، فاز في 8 وخسر مثلهم، وتعادل في 11 مباراة.
فقد العالمي الصدارة بعدما سقط أمام الاتحاد وخسر بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في إطار منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا السقوط تجمد رصيد النصر عند النقطة 61 وتراجع للمركز الثاني في جدول الترتيب وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب الصدارة الذي فاز في نفس الجولة على حساب الأهلي، بعد أن حقق الانتصار في 19 مباراة، وتعادل في أربع وهُزم مثلهم.