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النصر × الفتح | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر ضد الفتح في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-04-18T18:22:02Z

39’جوووووووووووووووول....والثاني للنصر

2019-04-18T18:20:41Z

38’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي النصر بحثًا عن إختراق دفاعات الفتح

2019-04-18T18:20:09Z

37’خطأ لصالح بيتروس بعد تدخل من المجحد في منتصف الميدان

2019-04-18T18:19:42Z

36’بالفعل حكم المباراة أشار بإستمرار اللعب بعد التأكد من قراره من قبل تقنية الفيديو

2019-04-18T18:19:10Z

35’مطالبات من لاعبي النصر بركلة جزاء، وحكم المباراة فيكتور كاساي يوقف اللعب ويذهب لتقنية الفيديو

2019-04-18T18:16:11Z

34’سقوط عبدالرزاق حمدالله داخل المنطقة بعد تدخل من جمعان الدوسري داخل المنطقة

بطاقة صفراء

2019-04-18T18:15:31Z

33’خطأ لصالح عبدالرحمن العبيد بعد تدخل من ماتياس جاري داخل مناطق دفاعات النصر

عبد الرزاق حمدالله يفتتح التسجيل للنصر

2019-04-18T18:12:25Z

بتصويبة من داخل المنطقة

32’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أحمد موسى إستقبلها يحيى الشهري ثم مررها في إتجاه حمدالله الذي سددها بهدوء سكنت الشباك

 

2019-04-18T18:12:07Z

31’جوووووووووووووول...والهدف الأول للنصر

2019-04-18T18:11:35Z

30’نصف ساعة مرت على انطلاق المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-18T18:10:16Z

29’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-18T18:10:00Z

28’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-18T18:09:26Z

27’يبدو أن الحارس ماكسيم كوفال يعاني من إصابة وسقط على أرضية الملعب 

2019-04-18T18:08:29Z

26’تمريرة بينية عن طريق عبدالرزاق حمدالله في إتجاه يحيى الشهري طالت عليه ووصلت إلى الحارس ماكسيم كوفال

2019-04-18T18:07:32Z

25’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد المجحد إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات النصر إلى ركنية

2019-04-18T18:06:55Z

24’عبد الرزاق حمدالله سدد كرة قوية من داخل المنطقة من الجانب الأيسر مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-18T18:05:20Z

23’هدأت المباراة نسبيًا والكرة بحوزة لاعبي النصر

2019-04-18T18:04:19Z

22’ركنية نفذها جوليانو مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الفتح إلى رمية جانبية

2019-04-18T18:03:03Z

21’أحمد موسى تلقى تمريرة بينية من جوليانو في الجهة اليسرى ثم إستقبل الكرة وانطلق داخل المنطقة وسددها قوية إصطدمت بدفاعات الفتح وتحولت إلى ركنية

2019-04-18T18:01:40Z

20’أحمد موسى أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى لداخ المطقة في إتجاه عبد الرزاق حمدالله أبعدت من دفاعات الفتح

2019-04-18T17:59:57Z

19’عبدالله الخيبري انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل إلى داخل المنطقة وتدخل من المدافع محمد نعماني الذي أبعد الكرة بعيد عن مناطق الخطر

2019-04-18T17:59:13Z

18’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ساسا جوفانوفيتش لداخل المنطقة أبعدت برأسية من دفاعات النصر

2019-04-18T17:58:11Z

17’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي النصر على حدود منطقة جزاء الفتح بحثًا عن إختراق الدفاعات 

2019-04-18T17:57:08Z

16’خطألصالح جوليانو في منتصف الميدان بعد تدخل من نيكيتا كورزان

2019-04-18T17:56:48Z

15’ربع ساعة مرت على انطلاق المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-18T17:56:20Z

13’تمريرة بينية عن طريق بيتروس في إتجاه يحيى الهري المنطلق داخل المنطقة طالت عليه وتحولت إلى الحارس ماكسيم كوفال

2019-04-18T17:54:28Z

12’خطأ لصالح بيتروس بعد تدخل من نيكيتا في منتصف الميدان

2019-04-18T17:53:41Z

11’ركلة جزاء نفذها حمد الله على يمين حارس المرمى ماكسيم كوفال إصطدمت بالقائم الأيمن وووصلت أمام مرى آخرة سددها مرت إلى خارج الملعب ركلة مرمى

2019-04-18T17:53:25Z

10’اوووووووووووووووووووووووووووووه...عبد الرزاق حمدالله يهدر ركلة جزاء

2019-04-18T17:51:52Z

9’حكم المباراة لم يتردد في إحتساب ركلة جزاء بعد عركلة من اللاعب جمعان الدوسري لجوليانو

2019-04-18T17:50:26Z

8’يارباااااااااااااااااااااااااااه، ركلة جزاء لصالح النصر

2019-04-18T17:49:11Z

7’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-18T17:49:01Z

6’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعبين

2019-04-18T17:48:37Z

5’سقوط اللاعبين بداعي الإصابة بعد صدام قوي في الكرة الماضية

2019-04-18T17:47:50Z

4’خطأ لصالح عبد الرزاق حمدالله بعد تدخل من نعماني في منتصف الميدان

2019-04-18T17:46:18Z

3’البداية مع الضيوف وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-04-18T17:45:55Z

2’النصر بالزي الأزرق والأبيض على اليسار والفتح بالزي الأخضر الفاتح على اليمين

إليكم تشكيل الفتح لمباراة اليوم

2019-04-18T17:37:45Z

يبدأ المدرب فتحي الجبال بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

ماكسيم كوفال / ماتياس أجويرجاراي / جمعان الدوسري / محمد نعماني / ياسين حمزة / إبراهيم الشنيحي / نيكيتا كورزان / محمد الفهيد / محمد المجحد / علي الزعقان / ساسا جوفانوفيتش

 

إليكم تشكيل النصر لمباراة اليوم

2019-04-18T17:36:15Z

يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

براد جونز / برونو أوفيني / مايكون بيريرا / سلطان الغنام / عبدالرحمن العبيد / عبدالله الخيبري / جوليانو فيكتور / بيرتوس / يحيى الشهري / أحمد موسى / عبد الرزاق حمدالله

 

2019-04-18T16:38:09Z

يقدم فريق الفتح نتائج جيدة حتى الآن في الدوري السعودي، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق الاتفاق، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، واستطاع النموذجي أن يحتل المركز الثامن برصيد 35 نقطة خلف الوحدة صاحب المركز السابع حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 27 لقاء، فاز في 8 وخسر مثلهم، وتعادل في 11 مباراة. 

2019-04-18T16:37:58Z

فقد العالمي الصدارة بعدما سقط أمام الاتحاد وخسر بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في إطار منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا السقوط تجمد رصيد النصر عند النقطة 61 وتراجع للمركز الثاني في جدول الترتيب وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب الصدارة الذي فاز في نفس الجولة على حساب الأهلي، بعد أن حقق الانتصار في 19 مباراة، وتعادل في أربع وهُزم مثلهم.

2019-04-18T16:36:32Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين النصر والفتح على ملعب فيصل بن فهد، في الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال