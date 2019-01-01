أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف ملعب جامعة الملك سعود مباراة تجمع بين النصر والسد، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.