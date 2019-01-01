يدخل العالمي هذا اللقاء وهو قادم من فوز كبير على حساب الرائد بخماسية دون رد، في الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين، وبهذا الانتصار وصل الفريق للنقطة 61 وظل فيالصدارة وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب الوصافة، أما في دوري أبطال آسيا فيتزيل النصر جدول ترتيب المجموعة، ولم يستطع تحقيق الانتصار في الجولتين الأولى والثانية.