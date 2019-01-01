2019-04-08T16:37:06Z
يدخل العالمي هذا اللقاء وهو قادم من فوز كبير على حساب الرائد بخماسية دون رد، في الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين، وبهذا الانتصار وصل الفريق للنقطة 61 وظل فيالصدارة وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب الوصافة، أما في دوري أبطال آسيا فيتزيل النصر جدول ترتيب المجموعة، ولم يستطع تحقيق الانتصار في الجولتين الأولى والثانية.
2019-04-08T16:31:38Z
أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – للديربي الخليجي العربي بين النصر السعودي والزوراء العراقي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019؛ ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.