يدخل العالمي هذا اللقاء وهو قادم من فوز مهم على حساب الهلال بثلاثية مقابل هدفين في مباراة دراماتيكية، في قمة الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين، في ديربي قوي جمع بين الفريقين مساء الجمعة على ملعب الملك فهد، وبهذا الانتصار الثمين وصل الفريق للنقطة 59 واستعاد الصدارة من الزعيم الذي بقى في المركز الثاني.