25' خطأ للنصر من أمام يسار منطقة جزاء الجيل، ينفذه حمد الله بتسديدة قوية تخرج عالية إلى ضربة مرمى.
23' لاعبو الجيل يتناقلون الكرة في مناطق النصر لأول مرة منذ بداية اللقاء، لكن في النهاية الكرة تصل سهلة جداً لجونز الذي يبدأ هجوم النصر.
21' عرضية من اليسار عن طريق أحمد موسى تعبر من الجميع وتصل إلى يد الحارس جونيور.
17' محاولات الجيل تنتهي للا شئ، والنصر يبدأ غاراته على الجيل من جديد
12' جماهير النصر تتغنى بفريقها وتردد الأغاني في المدرجات احتفالاً بالهدف
الهدف الأول للنصر عن طريق فهد جميعة
جميعة يتقدم للنصر سريعاً10' بيتروس أرسل كرة عالية من بعد يسار الوسط إلى عمق منطقة الجزاء، فارتبك الدفاع وسقطت الكرة أمام جميعة المواجه للمرمى، فحولها إلى الشباك بيسراه
الهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب فهد الجميعه في الدقيقة 15— دوري بلس (@dawriplusksa) April 1, 2019
النصر 1 : 0 الجيل
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#النصر_الجيل
#دوري_بلس
رابط المباراة: https://t.co/f3Xpk39mok pic.twitter.com/uKdgH4ycvR
3' دي سيلفا ينفذ الضربة الحرة بتسديدة تعبر من فوق الجدار ثم تمضي إلى خارج الملعب من فوق العارضة.
2' خطأ للجيل من مكان خطييييييير قبيل قوس منطقة جزاء النصر، بعد تدخل من هوساوي على دوس سانتوس.
2' النصر على اليسار بالأبيض والأزرق الرديف، والجيل على اليمين بالأزرق.
1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء
التشكيل الرسمي لفريق النصر
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
برادلي جونز / سلطان الغنام / برونو أوفيني / عمر هوساوي / عوض خميس آل فرج / عبدالله الخيبري / بيتروس ماتيوس / يحي الشهري / فهد محمد الجميعة / عبدالرزاق حمدالله / أحمد موسي
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الجيل— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١ أبريل ٢٠١٩
في دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/LsSbK93TdQ
البدلاء / وليد عبدالله / عبدالله مادو / حمد آل منصور / جوليانو فيكتور / نواف الفرشان / عبدالرحمن العبيد / عبدالرحمن الدوسري / فراس البريكان
على الجانب الآخر ينافس فريق الجيل في دوري الدرجة الأولى السعودي، واستهل الفريق مشواره في الكأس من دور الـ64 بملاقاة فريق الكوكب وتخطاه بركلات الترجيح، ثم قابل الحزم في دور الـ32 وتخطاه بهدف دون رد، ليلاقي فريق أبها في دور الـ16 ويتغلب عليه بهدف مقابل لاشيء، أما في الدوري وبعد مرور30 جولة استطاع الفريق أن يحتل المركز السابع عشر برصيد 42 نقطة.
يدخل العالمي هذا اللقاء وهو قادم من فوز مهم على حساب الهلال بثلاثية مقابل هدفين في مباراة دراماتيكية، في قمة الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين، في ديربي قوي جمع بين الفريقين مساء الجمعة على ملعب الملك فهد، وبهذا الانتصار الثمين وصل الفريق للنقطة 59 واستعاد الصدارة من الزعيم الذي بقى في المركز الثاني.