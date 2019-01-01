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النصر × الجيل | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر والجيل، في إطار الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-04-01T18:21:36Z

45’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الاول 

2019-04-01T18:21:02Z

44’ إنطلاقة من يحيي الشهري من الجهة اليسري ومن ثم يمررها فى إتجاه فهد الجميعة لكن استخلصها الدفاع من امامه بنجاح 

2019-04-01T18:20:17Z

43’ بطاقة صفراء من نصيب فهد الجميعة بعد تدخل قوي على جان زيريجنون فى منتصف الميدان 

2019-04-01T18:16:31Z

42’ ركنية تنفذ بعرضية لداخل المنطقة يرتقي لها حمدالله برأسية لكنها بين أحضان الحارس فرانشيسكو بيريرا

2019-04-01T18:14:41Z

41' الغنام أرسل عرضية من اليمين عبرت من حمد الله ثم اصطدمت بعثمان الذي حول الكرة بالخطأ إلى مرماه، فعبرت من الحارس جونيور ثم اصطدمت بالعارضة وارتدت به واصطدمت بالقائم خرجت الكرة للركنية

2019-04-01T18:13:45Z

41' يا رباااااااااااااااااااااه، القائم يحرم النصر من الهدف الثاني

2019-04-01T18:12:04Z

40' خطيييييييييييييييرة للجيل بجانبية من اليمين ينفذها فيرنانديس على طريقة الركنية، فيخرج جونز للكرة بشكلٍ خاطئ وتعبر منه، لكن الدفاع يشتت الكرة

2019-04-01T18:10:56Z

38' التسديدة الأولى للجيل على مرمى النصر!... كرة عالية من وسط الميدان سقطت على رأس عمر في يسار المنطقة، فحولها لدوس سانتوس الذي أرسل رأسية أمسكها جونز بسهولة

2019-04-01T18:08:39Z

36' اقتربنا كثيراً من نهاية الشوط الأول ولايزال الوضع على ما هو عليه

2019-04-01T18:05:51Z

34' جماهير النصر لا تتوقف عن التشجيع رغم إحساسهم أن اللقاء سهل على فريقهم

2019-04-01T18:04:19Z

32' موسى يرسل عرضية من اليسار يحولها الخيبري برأسه للمرمى، لكن ضعيفة في يد الحارس

2019-04-01T18:02:43Z

30' نصف ساعة مرت على عمر المباراة ولا جديد يذكر ولا قديم يعاد، النصر مسيطر على كل شئ والجيل عاجز تماماً

2019-04-01T18:01:02Z

29' الغنام يرسل عرضية من اليمين يعترضها الدفاع الأزرق ويبعدها

2019-04-01T18:00:05Z

28' تمريرات النصر من قدم لقدم تعود من جديد، والجيل متراجع كلياً

2019-04-01T17:58:33Z

26' عمر يحاول التقدم في يسارمناطق النصر بالكرة، لكن الخيبري يلحق به ويفتك الكرة.

2019-04-01T17:58:27Z

25' خطأ للنصر من أمام يسار منطقة جزاء الجيل، ينفذه حمد الله بتسديدة قوية تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

2019-04-01T17:58:24Z

23' لاعبو الجيل يتناقلون الكرة في مناطق النصر لأول مرة منذ بداية اللقاء، لكن في النهاية الكرة تصل سهلة جداً لجونز الذي يبدأ هجوم النصر.

2019-04-01T17:58:21Z

21' عرضية من اليسار عن طريق أحمد موسى تعبر من الجميع وتصل إلى يد الحارس جونيور.

2019-04-01T17:53:06Z

20' الكرة تتحول للنصر الذي يبدأ رحلة البحث عن الثاني من جديد

2019-04-01T17:52:10Z

19' تمريرات بين لاعبي الجيل في الخلف بدايةً للهجوم على النصر

2019-04-01T17:50:47Z

18' موسى يمرر كرة أمام منطقة الجزاء لبيتروس الذي يضم في يسار المنطقة ثم يمرر الكرة للعمق بحثاً عن حمد الله، لكن الكرة تعبر من خلف عبد الرزاق ثم يبعدها الدفاع

2019-04-01T17:49:57Z

17' محاولات الجيل تنتهي للا شئ، والنصر يبدأ غاراته على الجيل من جديد

2019-04-01T17:48:28Z

15' الجيل يبدأ في الخروج من مناطقه بحثاً عن التعادل

2019-04-01T17:47:18Z

14' النصر يواصل خنق الجيل في هذه الأثناء بحثاً عن الثاني

2019-04-01T17:46:28Z

12' جماهير النصر تتغنى بفريقها وتردد الأغاني في المدرجات احتفالاً بالهدف

الهدف الأول للنصر عن طريق فهد جميعة

2019-04-01T17:43:21Z

جميعة يتقدم للنصر سريعاً

10' بيتروس أرسل كرة عالية من بعد يسار الوسط إلى عمق منطقة الجزاء، فارتبك الدفاع وسقطت الكرة أمام جميعة المواجه للمرمى، فحولها إلى الشباك بيسراه

2019-04-01T17:41:13Z

10' جوووووووووووووووووووووووول أول للنصر عن طريق فهد جميعة

2019-04-01T17:39:40Z

7' تدوير النصر للكرة لايزال مستمر، لكن مهمة العبور لمرمى الجيل تبدو صعبة

2019-04-01T17:36:39Z

5' النصر يبدأ في إحكام قبضته على اللقاء، والجيل يتراجع انتظاراً للمرتدات

2019-04-01T17:36:20Z

3' دي سيلفا ينفذ الضربة الحرة بتسديدة تعبر من فوق الجدار ثم تمضي إلى خارج الملعب من فوق العارضة.

2019-04-01T17:36:17Z

2' خطأ للجيل من مكان خطييييييير قبيل قوس منطقة جزاء النصر، بعد تدخل من هوساوي على دوس سانتوس.

2019-04-01T17:36:14Z

2' النصر على اليسار بالأبيض والأزرق الرديف، والجيل على اليمين بالأزرق.

2019-04-01T17:36:10Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء

التشكيل الرسمي لفريق النصر

2019-04-01T17:32:26Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

برادلي جونز / سلطان الغنام / برونو أوفيني / عمر هوساوي / عوض خميس آل فرج / عبدالله الخيبري / بيتروس ماتيوس / يحي الشهري / فهد محمد الجميعة / عبدالرزاق حمدالله / أحمد موسي 

البدلاء / وليد عبدالله / عبدالله مادو / حمد آل منصور / جوليانو فيكتور / نواف الفرشان / عبدالرحمن العبيد / عبدالرحمن الدوسري / فراس البريكان 

2019-03-31T20:51:30Z

على الجانب الآخر ينافس فريق الجيل في دوري الدرجة الأولى السعودي، واستهل الفريق مشواره في الكأس من دور الـ64 بملاقاة فريق الكوكب وتخطاه بركلات الترجيح، ثم قابل الحزم في دور الـ32 وتخطاه بهدف دون رد، ليلاقي فريق أبها في دور الـ16 ويتغلب عليه بهدف مقابل لاشيء، أما  في الدوري وبعد مرور30 جولة استطاع الفريق أن يحتل المركز السابع عشر برصيد 42 نقطة. 

2019-03-31T20:51:07Z

يدخل العالمي هذا اللقاء وهو قادم من فوز مهم على حساب الهلال بثلاثية مقابل هدفين في مباراة دراماتيكية، في قمة الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين، في ديربي قوي جمع بين الفريقين مساء الجمعة على ملعب الملك فهد، وبهذا الانتصار الثمين وصل الفريق للنقطة 59 واستعاد الصدارة من الزعيم الذي بقى في المركز الثاني.