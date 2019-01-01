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النصر × الاتفاق | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر ضد الاتفاق في الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

محدث
التعليقات()

حالة طرد للاعب الاتفاق

2019-03-08T16:30:21Z

45+4’اوووووووووووووه...حكم المباراة أخرج البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه أليمان بعد التدخل الأخير مع سلطان الغنام

2019-03-08T16:28:10Z

45+3’خطأ لصالح سلطان الغنام بعد تدخل من برايان أليمان في منتصف الميدان

2019-03-08T16:26:19Z

45+2’ركنية نُفذت عن طريق بيتروس إلى داخل المنطقة إرتقى لها عبد الرزاق حمد الله وحولها برأسية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-08T16:25:18Z

45+1’تصويبة قوية عن طريق الخيبري من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2019-03-08T16:22:33Z

45’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق جوليانو إستقبلها أحمد موسى برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيسر وإلى ركلة مرمى

2019-03-08T16:21:32Z

44’خطأ لصالح نور الدين امرابط بعد تدخل من حسين السيد في منتصف الميدان

2019-03-08T16:20:14Z

43’تصويبة صاروخية عن طريق سلطان الغنام من خارج المنطقة إصطدمت برامون أرياس وتحولت إلى ركنية

2019-03-08T16:19:51Z

42’المباراة تُستأنف الآن بعد علاج رامون أرياس صاحب هدف الاتفاق الوحيد

2019-03-08T16:19:13Z

41’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب

2019-03-08T16:17:31Z

40’سقوط اللاعب رامون أرياس بداعي الإصابة بعد تدخل من حارس المرمى برادلي جونز

2019-03-08T16:16:19Z

39’كرة ثابتة نفذها بيتروس مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الحارس بقبضة اليد إلى خارج المنطقة

2019-03-08T16:15:13Z

38’خطأ لصالح بيتروس بعد تدخل من عبد الله الخيبري في منتصف الميدان

2019-03-08T16:13:37Z

37’نور الدين امرابط أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل مناطق دفاعات الاتفاق أبعدت من رامون أرياس ببراعة

2019-03-08T16:12:41Z

36’عمر السنين أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إصطدمت بدفاعات العالمي وتحولت إلى ركنية

2019-03-08T16:12:16Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم للضيوف بهدف دون رد

2019-03-08T16:11:33Z

34’سلطان الغنام أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-03-08T16:10:23Z

33’المباراة تُستأنف الآن ونور الديان امرابط يعتذر لحسين السيد بعد التدخل الأخير

2019-03-08T16:10:10Z

32’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب للإطمئنان عليه

2019-03-08T16:09:40Z

31’سقوط حسين السيد بداعي الإصابة بعد تدخل من نور الدين امرابط في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-03-08T16:09:27Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للاتفاق بهدف دون رد

رامون أرياس يسجل الأول للاتفاق

2019-03-08T16:07:15Z

بتصويبة من داخل المنطقة

29’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق برايان أليمان إلى داخل المنطقة وصلت أمام محمد الكويكبي ثم مررها في إتجاه رامون أرياس الذي سددها من لمسة واحدة سكنت الشباك

 

2019-03-08T16:06:39Z

28’جووووووووووووووووووووول...والهدف الأول للاتفاق

2019-03-08T16:05:51Z

27’محمد الكويكبي سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس برادلي جونز  وحولها إلى ركنية

2019-03-08T16:04:37Z

26’أحمد موسى أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الاتفاق

2019-03-08T16:04:22Z

25’المباراة تُستأنف الآن

2019-03-08T16:04:07Z

24’دخول  الطاقم الطبي لعلاج اللاعب 

2019-03-08T16:03:42Z

23’سقوط بيتروس ماتيوس بداعي الإصابة 

2019-03-08T16:02:42Z

22’نور الدين امبرابط أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة مرت من أمام الجميع ووصلت إلى أحضان الحارس  عبد الله الصالح

2019-03-08T16:01:23Z

21’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق جوليانو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات ببراعة

2019-03-08T15:59:50Z

20’بالفعل حكم المباراة ألغىى الهدف بعد التأكد من وجود لمسة يد على عبد الرزاق حمد الله أثناء استقباله الكرة

2019-03-08T15:59:37Z

19’اوووووووووووووووووووووووووه...حكم المباراة يلغي الهدف

2019-03-08T15:59:22Z

18’في انتظار حكم المباراة والقرار 

2019-03-08T15:59:05Z

17’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب لتقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف

عبد الرزاق حمدالله يسجل الأول للنصر

2019-03-08T15:57:05Z

بتصويبة من داخل المنطقة

16’الهدف جاء بعد تمريرة بينية مرفوعة رائعة عن طريق بيتروس إلى داخل المنطق في إتجاه عبد الرزاق حمدالله المنطلق داخل المنطقة الذي إستقبل الكرة بالتكف ثم سددها ببراعة سكنت الشباك

 

2019-03-08T15:56:49Z

15’جوووووووووووووووووووووووووووووووووول......والهدف الأول للنصر عن طريق حمد الله

2019-03-08T15:56:02Z

13’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق عبد الرحمن العبيد أبعدت من دفاعات الاتفاق

2019-03-08T15:54:05Z

12’أحمد موسى سدد كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس عبد الله الصالح ببراعة وأبعدت من الدفاعات

2019-03-08T15:53:28Z

11’عبد الرحمن العبيد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-08T15:53:11Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-08T15:52:18Z

8’تصويبة عن طريق جوليان ومن خارج المنطقة تصدى لها الحارس عبد الله الصالح ووصلت أمام عبد الرزاق حمدالله الذي سددها قوية مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2019-03-08T15:49:18Z

7’أحمد موسى أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-03-08T15:45:30Z

6’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق نور الدين امرابط إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الاتفاق

2019-03-08T15:44:59Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-08T15:44:17Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-03-08T15:43:28Z

2’النصر بالزي الأصفر والأزرق على اليسار والاتفاق بالزي الأحمر البديل على اليسار

انطلاق المباراة

2019-03-08T15:40:38Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل الاتفاق لمباراة اليوم

2019-03-08T15:33:52Z

يبدأ المدرب سيرجيو بيرناس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

عبدالله الصالح / عمر السنين / عبدالله الحافظ / راموس أرياس / حسين السيد / فيليب كيس / برايان أليمان / علي هزازي / محمد الكويكبي / أحمد العكايشي / كريستيان جيوانكا

 

إليكم تشكيل النصر لمباراة اليوم

2019-03-08T15:30:55Z

يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

برادلي جونز / سلطان الغنام / عمر هوساوي / عبدالله مادو / عبدالرحمن عبيد / عبدالله الخيبري / بيتروس ماتيوس / نورالدين أمرابط / جوليانو فيكتور / أحمد موسى / عبدالرازق حمدالله

 

2019-03-08T15:28:30Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف النصر الاتفاق على ملعب الملك فهد الدولي، في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال
 