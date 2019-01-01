حالة طرد للاعب الاتفاق
45’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق جوليانو إستقبلها أحمد موسى برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيسر وإلى ركلة مرمى
رامون أرياس يسجل الأول للاتفاق
بتصويبة من داخل المنطقة
29’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق برايان أليمان إلى داخل المنطقة وصلت أمام محمد الكويكبي ثم مررها في إتجاه رامون أرياس الذي سددها من لمسة واحدة سكنت الشباك
⚽️ قوووووووول.. رامون أرياس يسجل هدف #الاتفاق الأول ‘27#النصر_الاتفاق pic.twitter.com/nkmaQG4Idv— نادي الاتفاق (@Ettifaq) March 8, 2019
عبد الرزاق حمدالله يسجل الأول للنصر
بتصويبة من داخل المنطقة
16’الهدف جاء بعد تمريرة بينية مرفوعة رائعة عن طريق بيتروس إلى داخل المنطق في إتجاه عبد الرزاق حمدالله المنطلق داخل المنطقة الذي إستقبل الكرة بالتكف ثم سددها ببراعة سكنت الشباك
قوووووووول— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 8, 2019
عبدالرزاق حمدالله يسجل هدف #العالمي الأول pic.twitter.com/2ERvLGhW7D
انطلاق المباراة
إليكم تشكيل الاتفاق لمباراة اليوم
يبدأ المدرب سيرجيو بيرناس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
عبدالله الصالح / عمر السنين / عبدالله الحافظ / راموس أرياس / حسين السيد / فيليب كيس / برايان أليمان / علي هزازي / محمد الكويكبي / أحمد العكايشي / كريستيان جيوانكا
📋 تشكيلة #الاتفاق في مباراة اليوم..— نادي الاتفاق (@Ettifaq) March 8, 2019
بالتوفيق لفارس الدهناء 💚❤️#النصر_الاتفاق pic.twitter.com/i3XsovUx8N
إليكم تشكيل النصر لمباراة اليوم
يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
برادلي جونز / سلطان الغنام / عمر هوساوي / عبدالله مادو / عبدالرحمن عبيد / عبدالله الخيبري / بيتروس ماتيوس / نورالدين أمرابط / جوليانو فيكتور / أحمد موسى / عبدالرازق حمدالله
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الاتفاق— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 8, 2019
في الجولة الثالثة والعشرين ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/R1GO7UTZM1