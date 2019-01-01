أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف النصر الاتفاق على ملعب الملك فهد الدولي، في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال