حمد الله يقود الهجوم بعد العودة من الإصابة

يدخل المدرب روي فيتوريا بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (براد جونز / سلطان الغنام ، برونو أوفيني ، مايكون ، عبد الرحمن العبيد / بيتروس ، عبد الله الخيبري / فهد الجميعة ، جوليانو ، أحمد موسى / عبد الرزاق حمد الله).

البدلاء: (وليد عبد الله ، عمر هوساوي ، عوض خميس ، عبد الرحمن الدوسري ، حمد آل منصور ، فراس البريكان ، يحيى الشهري ، عبد العزيز الجبرين ، عبد الله السالم).