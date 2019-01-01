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النصر × الاتحاد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر ضد الاتحاد في الجولة 27 من الدوري السعودي 2018-2019

محدث
التعليقات()

2019-04-13T17:37:48Z

88' قوووووووووووووووووووووووووووووول ثالث للاتحاد عن طريق فهد المولد

2019-04-13T17:36:38Z

87' بيتروس يرسل عرضية من اليمين تصل لحمد الله الذي يروض الكرة على صدره في يسار المنطقة، لكنها تبتعد عنه ثم يبعدها الدفاع

2019-04-13T17:35:10Z

85' طولية أمامية نصراوية عن طريق العبيد تعبر من الجميع وتصل سهلة لعناصر الاتحاد

تبديلان دفعة واحدة للاتحاد

2019-04-13T17:32:49Z

83' خالد السميري يدخل بدلاً من رومارينيو، وبريوفيتش يخرج ويدخل بدلاً منه عبد العزيز البيشي

2019-04-13T17:31:37Z

82' موسى يتقدم بالكرة في اليسار ثم يضم ويرسل عرضية يبعدها الدفاع

2019-04-13T17:30:09Z

80' غارات النصر على الاتحاد تعود من جديد، وتراجع تام للنمور

2019-04-13T17:28:11Z

78' أووووووووووووووه، فيانويفا يمرر كرة للمولد الذي ينفرد بجونز في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة أرضية، لكن جونز يتألق ويبعد الكرة من على يساره

2019-04-13T17:26:48Z

77' خطيييييييييييييييييرة للنصر بعرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء عن طريق الغنام يبعدها الدفاع قبل الوصول لحمد الله

الهدف الثاني للنصر عن طريق عبد الرزاق حمد الله

2019-04-13T17:25:18Z

حمد الله يضاعف النتيجة للعالمي

74' حمد الله نفذ ركلة الجزاء بتسديدة أرضية على يمين فواز القرني الذي طار لها، لكن الكرة سبقته واحتضنت الشباك

2019-04-13T17:24:25Z

74' التعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااادل للنصر عن طريق عبد الرزاق حمد الله

ركلة جزاء وبطاقة صفراء على كريم الأحمدي

2019-04-13T17:23:36Z

73' يااااااااااااااااااااإلهي!.. الحكم يحتسب ركلة جزاء على الأحمدي ويمنحه بطاقة صفراء بعد عودته للفيديو

2019-04-13T17:23:01Z

73' يا ربااااااااااااااااااااااااااااااااااه، الحكم يعود للفيديو لمتابعة اللقطة الماضية بين الأحمدي والسالم

2019-04-13T17:22:29Z

72' تصويبة قوييييييييييية من موسى من أمام منطقة الجزاء، تخرج عالية وبعيدة إلى ضربة مرمى

2019-04-13T17:21:44Z

72' الرااااااااااااااااااااائع بيتروس يتوغل بالكرة في يمين منطقة جزاء الاتحاد، ثم يمررها للعمق بحثاً عن السالم، لكن الأحمدي يبعد الكرة من أمامه

الهدف الأول للنصر سجله عبد الرزاق حمد الله

2019-04-13T17:20:50Z

حمد الله يقلص الفارق بين النصر والاتحاد

69' الغنام أرسل عرضية من على يمين منطقة الجزاء، قابلها حمد الله بترويض الكرة ثم أرسل تسديدة من عمق المنطقة عبرت للشباك من على يسار القرني

2019-04-13T17:20:02Z

69' قووووووووووووووووووووووووووول أول للنصر عن طريق حمد الله

2019-04-13T17:18:32Z

68' عسيري أرسل كرة رائعة وضعت رومارينيو في مواجهة جونز في يمين منطقة الجزاء، فأرسل تسديدة أبعدها الاسترالي ببراعة، فارتدت الكرة لبريوفيتش واصطدمت به ثم عادل للبرازيلي الذي أرسل تسديدة اعترضها جونز من جديد، وفي الأخير وصلت الكرة لبريوفيتش فأبعدها مايكون من أمامه

2019-04-13T17:17:49Z

68' أوووووووووووووووه، رومارينيو أضاع الهدف الثالث المحقق للاتحاد

2019-04-13T17:17:03Z

67' السريييييييييييييع أحمد موسى ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية يحولها السالم إلى المرمى من على القائم الأول، لكن الكرة تعبر إلى ضربة مرمى

2019-04-13T17:15:55Z

65' العبيد أرسل عرضية من على يسار منطقة الجزاء، ارتقى لها حمد الله وأرسل تسديدة رأسية قوية ارتطمت بالعارضة

2019-04-13T17:14:58Z

65' ياااااااااااااااااااااااااإلهي! العارضية تحرم النصر من هدفٍ محقق

2019-04-13T17:14:04Z

64' فيانويفا نفذ الركنية بعرضية إلى عمق منطقة الجزاء، ارتقى بريوفيتش وأرسل رأسية للقائم الثاني، حيث رومارينيو الذي أرسل تسديدة قوية خرجت عالية إلى ضربة مرمى

2019-04-13T17:13:47Z

64' يا رباااااااااااااااااااااااااااااه، مااذا أضعت يا رومارينيو؟

2019-04-13T17:13:03Z

63' الراااااااااااااااااائع فهد المولد يتوغل بالكرة في يسار منطقة جزاء الاتحاد، ثم يرسل تسديدة يبعدها مايكون لركنية من على يمين المرمى

2019-04-13T17:12:06Z

62' خطيييييييييييييييييرة للنصر بتسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء على يسار القوس، تخرج إلى ضربة مرمى من على حافة القائم الأيمن لجونز

2019-04-13T17:08:43Z

58' كرة أمامية للنصر وصلت لموسى الذي أرسل عرضية من يسار منطقة الجزاء، ارتقى لها جوليانو القادم من الخلف وأرسل رأسية عبرت إلى ضربة مرمى من على حفة العارضة

2019-04-13T17:08:20Z

58' أووووووووووووووه، النصر يكشر عن أنيابه ويقترب من مرمى الاتحاد

2019-04-13T17:07:26Z

57' عرضية خطييييييييييييييييرة من اليسار عن طريق العبيد يحولها حمد الله لمرمى برأسه، لكن الكرة تخرج عالية إلى ضربة مرمى

2019-04-13T17:06:04Z

56' فيانويفا ينفذ الضربة الحرة بتسديدة قوية تصطدم بالجدار، ثم تعود له الكرة مرة أخرى فيرسلها ساقطة خلف الدفاع بحثاً عن زميل، لكن الدفاع أقرب لها

2019-04-13T17:04:46Z

55' خطأ للاتحاد من مكان خطييييييييييييييير بعد تدخل من بيتروس على المولد في قوس منطقة الجزاء يتحصل بعده على بطاقة صفراء

2019-04-13T17:02:23Z

53' أوفيني يرسل كرة عالية تبحث عن العبيد في اليسار، لكن بعيدة إلى الجانبية

2019-04-13T17:01:10Z

51' الاتحاد أفضل الآن ومن لا يتابع الدوري السعودي قد يعتقد أنه أحد فرق القمة هذا الموسم

2019-04-13T16:59:46Z

50' عرضية خطيييييييييييييييييييرة من اليمين عن طريق بريوفيتش، يعترضها الدفاع ويبعدها.

2019-04-13T16:59:04Z

48' تصويبة قووووووووييييييييييية من الأحمدي من أمام منطقة الجزاء تصطدم بالدفاع وتصل الكرة لرومارينيو المواجه للمرمى، لكن تسلل على البرازيلي

2019-04-13T16:58:16Z

47' العمار أرسل بينية وصلت لفهد المولد في يسار منطقة الجزاء، فأرسل تسديدة اعترضها جونز وأبعد الكرة

2019-04-13T16:57:26Z

47' يا رباااااااااااااااااااااااااااااااه، فهد كاد أن يسجل الثالث للاتحاد

2019-04-13T16:56:58Z

47' أصبح الاتحاد على اليسار والنصر على اليمين

بداية الشوط الثاني

2019-04-13T16:56:23Z

46' الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

2019-04-13T16:39:32Z

تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول بانتصار الاتحاد بهدفين نظيفين

2019-04-13T16:38:04Z

49' جانبية للنصر من على يمين منطقة جزاء الاتحاد، ينفذها الغنام بكرة عالية إلى عمق المنطقة يبعدها الدفاع

2019-04-13T16:36:54Z

48' عناصر النصر يتناقلون الكرة أمام منطقة جزاء الاتحاد، لكن سييرا غالق جميع الثغرات بإحكام حتى الآن

2019-04-13T16:35:24Z

47' ضغط قوي من النصر على الاتحاد المتراجع إلى مناطقه

2019-04-13T16:35:03Z

45' الحكم يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع

الهدف الثاني للاتحاد عن طريق بريوفيتش

2019-04-13T16:33:18Z

بريوفيتش يسجل هدف العميد وهدفه الشخصي الثاني

43' مرتدة للاتحاد بانطلاقة من المولد الذي يمرر الكرة أمام منطقة الجزاء النصراوية لبريوفيتش الذي يدخلها ثم يرسل تسديدة قوية تعبر للشباك من على يمين جونز

2019-04-13T16:32:35Z

43' الثااااااااااااااااااااااااااااااااااني للاتحاد عن طريق بريوفيتش

2019-04-13T16:30:35Z

42' موسى يرسل عرضية من اليسار تصل لحمد الله الذي يروض الكرة في عمق المنطقة ثم يمررها للغنام القادم من الخلف، فيرسل تسديدة قوية تخرج بعيدة جداً عن المرمى

2019-04-13T16:29:30Z

40' العبيد يتقدم بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية لحمد الله الذي يروض الكرة في عمق المنطقة، ثم يدور ويرسل تسديدة تصطدم بالدفاع

2019-04-13T16:28:29Z

39' اللعب يتوقف لعلاج الخيبري، ثم يشير الحكم إلى استئناف اللقاء سريعاً

2019-04-13T16:27:14Z

38' كرة أمامية رااااااااااااااائعة للاتحاد تصل للمولد في يسار مناطق النصر، فيعكس الكرة بعرضية رائعة تبحث عن بريوفيتش في يمين منطقة الجزاء، لكن جونز يخرج من مرماه ويضرب الكرة بقبضته ويصطدم بمدافعه الخيبري

2019-04-13T16:26:28Z

37' ركنية للنصر من على يسار مرمى الاتحاد، ينفذها جوليانو بعرضية قوية يبعدها الدفاع

2019-04-13T16:25:20Z

36' الحكم يعود من غرفة الفيديو ويشير إلى صحة الهدف الأول للاتحاد الذي سجله بريوفيتش

2019-04-13T16:24:39Z

34' ما الذي يحدث؟! الحكم يوقف اللعب ويعود للفيديو للوقوف على صحة الهدف

الهدف الأول للاتحاد عن طريق بريوفيتش

2019-04-13T16:23:03Z

بريوفيتش يتقدم للعميد ويشعل المدرجات

33' فيانويفا يرسل بينية من أمام يمين منطقة جزاء النصر لرومارينيو الذي ينفرد بجونز ثم يرسل تسديدة أرضية يبعدها الغنام، لكن الكرة ترتد لبريوفيتش الذي يتابعها بتسديدة تعبر للشباك الفارغة

2019-04-13T16:22:10Z

33' قووووووووووووووووووووووووووووول أول للاتحاد عن طريق بريوفيتش

2019-04-13T16:21:08Z

32' سانوجو يمرر كرة من يمين الوسط للأمام، حيث رومارينيو الذي ينطلق للكرة ثم يمررها بكعبه لبريوفيتش المتمركز خلف الدفاع/ لكن تسلل على بريوفيتش

2019-04-13T16:20:01Z

31' حمد الله يمرر كرة في اليسار لموسى الذي يعبر بسرعته من جوناس ثم يحاول إيقاف الكرة على خط الركنية، لكنها تعبر منه ويحتسب الحكم ضربة مرمى

2019-04-13T16:19:08Z

30' المولد ينفذ الركنية الثانية بتمريرة لفيانويفا الذي يرسل عرضية خطييييييرة من اليمين، لكن الكرة تعبر من الجميع دون خطورة

2019-04-13T16:18:36Z

29' المولد ينفذ الركنية بعرضية إلى القائم الأول، يبعدها حمد الله لركنية ثانية من نفس الجهة

2019-04-13T16:17:52Z

28' بريوفيتش ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية يعترضها مايكون من أمامه ويبعدها لركنية من على يسار جونز

2019-04-13T16:15:55Z

26' ياااااااااااإلهي، عرضية من اليمين تعبر من الجميع وتصل لموسى في يسار منطقة الجزاء، فيرسل تسديدة يطير لها فواز القرني ويبعد الكرة

2019-04-13T16:15:30Z

26' العبيد ينفذ الركنية بعرضية إلى عمق المنطقة تعبر من الجميع

2019-04-13T16:14:37Z

25' بينية من بيتروس تصل لحمد الله الذي يقف على الكرة على يمين منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية من على يسار فواز

2019-04-13T16:13:01Z

24' خطيييييييييييييييييييييرة للاتحاد بتوغل بعرض الملعب أمام منطقة الجزاء عن طريق بريوفيتش الذي يرسل تسديدة في الأخير، لكن إلى ضربة مرمى من على يسار جونز.

2019-04-13T16:11:43Z

22' موسى ينطلق بالكرة في اليسار ثم يمررها لحمد الله الذي يروض الكرة أمام المنطقة، ثم يموه بيمناه ويرسل تسديدة يسارية تخرج عالية إلى ضربة مرمى

2019-04-13T16:10:42Z

20' كرة أمامية للاتحاد تبحث عن حمد الله المنطلق خلف الدفاع من جديد، لكن تسلل على حمد الله

2019-04-13T16:08:08Z

19' جوليانو مرر كرة لحمد الله، فانطلق بها خلف الدفاع حتى دخل منطقة الجزاء، فخرج له فواز لاعتراضه فأرسل حمد الله كرة ساقطة للمرمى، لكنها كانت في المتناول للقرني الذي أمسكها

2019-04-13T16:07:51Z

19' يا رباااااااااااااااااااااااااااااااه، ماذا أضعت يا حمد الله؟

2019-04-13T16:07:25Z

18' فيانويفا يمرر كرة من أمام منطقة جزاء النصر لفهد الذي يرسل عرضية يبعدها الدفاع

2019-04-13T16:06:40Z

17' طولية أمامية اتحادية من جديد تصل للمولد الذي يحاول اختراق منطقة الجزاء، لكن أوفيني ومايكون يضغطان عليه فيسقط وتصل الكرة لجونز

2019-04-13T16:06:00Z

16' خطييييييييييييييرة للنصر بعرضية من الضربة الحرة عن طريق العبيد، يرتقي لها حمدالله ويرسل رأسية تخرج عالية إلى ضربة مرمى

2019-04-13T16:05:06Z

16' خطأ للنصر من يسار مناطق الاتحاد بعد تدخل من الأحمدي على بيتروس

2019-04-13T16:04:12Z

15' الاتحاد يعتمد على تجميع اللعب في الخلف ثم إرسال الكرات الطويلة حتى الآن، لكن هذا التكتيك لم يؤت ثماره حتى الآن، فالطوليات دائماً من نصيب الدفاع النصراوي

2019-04-13T16:02:30Z

13' موسى يهرب بالكرة على يسار منطقة الجزاء، ثم يرسل عرضية تعبر من الجميع إلى ضربة مرمى

2019-04-13T16:01:20Z

12' غليان في مدرجات استاد الملك فهد الدولي وتشجيع وغناء كما عودتنا الملاعب السعودية

2019-04-13T15:59:36Z

10' يا رباااااااااااااااااااه، دا كوستا يعيد كرة للخلف للقرني الذي يفشل في ترويض الكرة أمام المرمى بعد ضغط حمد الله عليه، لكن من حسن حظه خروج الكرة إلى ركنية من على يسار المرمى

2019-04-13T15:58:31Z

9' عرضية للنصر من اليسار عن طريق العبيد تعبر من حمد الله إلى ضربة مرمى

2019-04-13T15:56:51Z

8' كريم الأحمدي يرسل كرة أمامية تبحث عن رومارينيو، يعترضها العبيد ويبعد الكرة

2019-04-13T15:56:08Z

7' سطان الغنام يتقدم بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع

2019-04-13T15:54:17Z

5' كرة أمامية للاتحاد تبحث عن فهد المولد في يمين منطقة الجزاء، لكن الدفاع يبعد الكرة

2019-04-13T15:51:59Z

3' بريوفيتش يتبادل الكرة مع فيانويفا ثم يرسل تسديدة أرضية من على يسار قوس منطقة الجزاء، لكن براد جونز يطير للكرة ويمسكها

2019-04-13T15:50:44Z

2' الاتحاد على اليمين بالأصفر والأسود المعتاد، والنصر على اليسار بالأسود الرديف

2019-04-13T15:50:24Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء

تشكيل الاتحاد

2019-04-13T15:47:13Z

العميد بالقوى الضاربة من أجل مهمة الكلاسيكو

يدخل المدرب لويس سييرا بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (فواز القرني / جوناس ، أحمد عسيري ، مروان داكوستا ، عبد الله العمار / كريم الأحمدي ، سيكو سانوجو / رومارينيو ، كارلوس فيانويفا ، فهد المولد / أليكساندر بريوفيتش).

البدلاء: (عبد العزيز البيشي ، عساف القرني ، ياسين برناوي ، زياد الصحفي ، محمد ريمان ، عصام المولد ، خالد السميري ، جابر عيسى ، ناصر الشمراني).

تشكيل النصر

2019-04-13T15:45:12Z

حمد الله يقود الهجوم بعد العودة من الإصابة

يدخل المدرب روي فيتوريا بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (براد جونز / سلطان الغنام ، برونو أوفيني ، مايكون ، عبد الرحمن العبيد / بيتروس ، عبد الله الخيبري / فهد الجميعة ، جوليانو ، أحمد موسى / عبد الرزاق حمد الله).

البدلاء: (وليد عبد الله ، عمر هوساوي ، عوض خميس ، عبد الرحمن الدوسري ، حمد آل منصور ، فراس البريكان ، يحيى الشهري ، عبد العزيز الجبرين ، عبد الله السالم).

2019-04-13T15:45:01Z

يستضيف اللقاء استاد الملك فهد الدولي بالرياض، والصافرة للحكم التشيكي بافل كرالوفيتس.

2019-04-13T15:44:58Z

حقق الاتحاد فوز مهم في آخر مبارياته في الدوري أمام الباطن برباعية مقابل هدف، وذلك في الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، متأخراً بنقطتين عن المنطقة الدافئة وهي المركز الثاني عشر الذي يبقى فيها فريق الحزم برصيد 27 نقطة، فحتى الآن خاض العميد 26 مباراة، لم يحقق الفوز سوا في ست مباريات فقط، وتعادل في سبع وخسر 13 مواجهة.

2019-04-13T15:44:55Z

حقق العالمي انتصار مهم في مشواره الآسيوي على حساب الزوراء برباعية مقابل هدف، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، أما في الدوري السعودي فيمتلك الفريق 61 ويتواجد في صدراة جدول الترتيب وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب الوصافة، بعد أن حقق الانتصار في 19 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى ثلاث هزائم فقط.

2019-04-13T15:44:51Z

أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – للكلاسيكو بين النصر والاتحاد في الجولة 27 من الدوري السعودي 2018-19؛ ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.