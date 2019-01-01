تبديلان دفعة واحدة للاتحاد
الهدف الثاني للنصر عن طريق عبد الرزاق حمد الله
حمد الله يضاعف النتيجة للعالمي74' حمد الله نفذ ركلة الجزاء بتسديدة أرضية على يمين فواز القرني الذي طار لها، لكن الكرة سبقته واحتضنت الشباك
🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمدالله (من ركلة جزاء) في الدقيقة 74— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) April 13, 2019
النصر 2 : 2 الاتحاد
#النصر_الاتحاد pic.twitter.com/bJp7rRiuTM
ركلة جزاء وبطاقة صفراء على كريم الأحمدي
الهدف الأول للنصر سجله عبد الرزاق حمد الله
حمد الله يقلص الفارق بين النصر والاتحاد69' الغنام أرسل عرضية من على يمين منطقة الجزاء، قابلها حمد الله بترويض الكرة ثم أرسل تسديدة من عمق المنطقة عبرت للشباك من على يسار القرني
⚽️ الهدف الاول لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 69— دوري بلس (@dawriplusksa) April 13, 2019
النصر 1 : 2 الاتحاد#النصر_الاتحاد
#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان
📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلسhttps://t.co/1xiuNtJn76 pic.twitter.com/btiQAJ82vu
تبديلان دفعة واحدة للنصر
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#النصر_الاتحاد— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 13, 2019
تبديل للنصر
دخول || يحيى الشهري
خروج || فهد الجميعة pic.twitter.com/svrDPIZt3T
56' فيانويفا ينفذ الضربة الحرة بتسديدة قوية تصطدم بالجدار، ثم تعود له الكرة مرة أخرى فيرسلها ساقطة خلف الدفاع بحثاً عن زميل، لكن الدفاع أقرب لها
بداية الشوط الثاني
هكذا كانت ردة فعل سعود آل سويلم رئيس نادي النصر بعد الهدف الثاني للاتحاد
🎥ــ لقطة لرئيس #النصر "سعود آل سويلم" بعد تسجيل الاتحاد الهدف الثاني.#النصر_الاتحاد pic.twitter.com/rQh6oYebVt— KSA SPORTS (@riyadiyatv) April 13, 2019
نهاية الشوط الأول
الهدف الثاني للاتحاد عن طريق بريوفيتش
بريوفيتش يسجل هدف العميد وهدفه الشخصي الثاني43' مرتدة للاتحاد بانطلاقة من المولد الذي يمرر الكرة أمام منطقة الجزاء النصراوية لبريوفيتش الذي يدخلها ثم يرسل تسديدة قوية تعبر للشباك من على يمين جونز
🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الاتحاد سجله اللاعب : أليكساندر بريجوفيتش في الدقيقة 43— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) April 13, 2019
النصر 0 : 2 الاتحاد
#النصر_الاتحاد pic.twitter.com/j7bDUGoX5Y
الهدف الأول للاتحاد عن طريق بريوفيتش
بريوفيتش يتقدم للعميد ويشعل المدرجات33' فيانويفا يرسل بينية من أمام يمين منطقة جزاء النصر لرومارينيو الذي ينفرد بجونز ثم يرسل تسديدة أرضية يبعدها الغنام، لكن الكرة ترتد لبريوفيتش الذي يتابعها بتسديدة تعبر للشباك الفارغة
🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الاتحاد سجله اللاعب : أليكساندر بريجوفيتش في الدقيقة 32— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) April 13, 2019
النصر 0 : 2 الاتحاد
#النصر_الاتحاد pic.twitter.com/5ApP0G7nj8
هذه هي لقطة خطأ فواز القرني في بداية اللقاء
الحارس فواز القرني كاد ان يكلف الفريق هدف في مرماه— دوري بلس (@dawriplusksa) April 13, 2019
#النصر_الاتحاد
#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان
📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلسhttps://t.co/1xiuNtJn76 pic.twitter.com/tTsRkaScSr
هكذا كانت الأضواء قبل بداية المباراة
الكلاسيكو في أبهى صورة.🔥#النصر_الاتحاد pic.twitter.com/3Gy13rdvl7— موقع قول السعودي (@GoalSA) April 13, 2019
تشكيل الاتحاد
العميد بالقوى الضاربة من أجل مهمة الكلاسيكو
يدخل المدرب لويس سييرا بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (فواز القرني / جوناس ، أحمد عسيري ، مروان داكوستا ، عبد الله العمار / كريم الأحمدي ، سيكو سانوجو / رومارينيو ، كارلوس فيانويفا ، فهد المولد / أليكساندر بريوفيتش).
قائمة الفريق الكروي في لقاء #الاتحاد_النصر #انا_الاتحاد pic.twitter.com/vuYzwOx3sU— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) April 13, 2019
البدلاء: (عبد العزيز البيشي ، عساف القرني ، ياسين برناوي ، زياد الصحفي ، محمد ريمان ، عصام المولد ، خالد السميري ، جابر عيسى ، ناصر الشمراني).
تشكيل النصر
حمد الله يقود الهجوم بعد العودة من الإصابة
يدخل المدرب روي فيتوريا بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (براد جونز / سلطان الغنام ، برونو أوفيني ، مايكون ، عبد الرحمن العبيد / بيتروس ، عبد الله الخيبري / فهد الجميعة ، جوليانو ، أحمد موسى / عبد الرزاق حمد الله).
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الاتحاد— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 13, 2019
في الجولة السابعة والعشرين ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/ds3qin4Kue
البدلاء: (وليد عبد الله ، عمر هوساوي ، عوض خميس ، عبد الرحمن الدوسري ، حمد آل منصور ، فراس البريكان ، يحيى الشهري ، عبد العزيز الجبرين ، عبد الله السالم).
يستضيف اللقاء استاد الملك فهد الدولي بالرياض، والصافرة للحكم التشيكي بافل كرالوفيتس.
حقق الاتحاد فوز مهم في آخر مبارياته في الدوري أمام الباطن برباعية مقابل هدف، وذلك في الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، متأخراً بنقطتين عن المنطقة الدافئة وهي المركز الثاني عشر الذي يبقى فيها فريق الحزم برصيد 27 نقطة، فحتى الآن خاض العميد 26 مباراة، لم يحقق الفوز سوا في ست مباريات فقط، وتعادل في سبع وخسر 13 مواجهة.
حقق العالمي انتصار مهم في مشواره الآسيوي على حساب الزوراء برباعية مقابل هدف، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، أما في الدوري السعودي فيمتلك الفريق 61 ويتواجد في صدراة جدول الترتيب وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب الوصافة، بعد أن حقق الانتصار في 19 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى ثلاث هزائم فقط.
أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – للكلاسيكو بين النصر والاتحاد في الجولة 27 من الدوري السعودي 2018-19؛ ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.