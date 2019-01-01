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النصر × الأنصار | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر ضد الأنصار في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-01-15T16:34:52Z

2’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان 

2019-01-14T21:56:04Z

ويدخُل فريق النصر المباراة ساعياً لحجز مقعده في ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يسعى فريق الأنصار لمحاولة لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل والتأهل على حساب النصر

2019-01-14T21:55:51Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي فريق النصر مع نظيره فريق الأنصار، على ملعب “لملك سلمان” في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.