2019-01-15T16:34:52Z
2’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان
2019-01-15T16:33:04Z
1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
بداية مباراة #النصر_الأنصار— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٥ يناير ٢٠١٩
ضمن دور الـ32 #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/W7AKo7uWnK
تشكيل نادي الأنصار لمباراة اليوم
2019-01-15T16:28:32Z
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين— نادي الأنصار السعودي (@FcAlansar) ١٤ يناير ٢٠١٩
الدور 32
النصر ⚽️ #الانصار
غداً
🕢 7:30 م
⛳️استاد الملك فهد الدولي - الرياض
بالتوفيق لـ #صقور_طيبه #الانصار#نادي_الانصار pic.twitter.com/42jMZVVkPS
تشكيل النصر لمباراة اليوم
2019-01-15T16:01:54Z
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الأنصار— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٥ يناير ٢٠١٩
في دور الـ32 ضمن #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/929SOS8uQK
2019-01-14T21:56:04Z
ويدخُل فريق النصر المباراة ساعياً لحجز مقعده في ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يسعى فريق الأنصار لمحاولة لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل والتأهل على حساب النصر
2019-01-14T21:55:51Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي فريق النصر مع نظيره فريق الأنصار، على ملعب “لملك سلمان” في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.