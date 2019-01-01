حمدالله يفتتح التسجيل للنصر
حمدالله17’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليمنى أرضية عن طريق خالد ععبد الباقي تلقاها عبدالرزاق حمدالله بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح
قوووووووووول— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٨ يناير ٢٠١٩
عبدالرزاق حمدالله يسجل هدف #العالمي الأول pic.twitter.com/C0LsSpvCAa
بداية المباراة
ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٨ يناير ٢٠١٩
بداية مباراة #النصر_احد
بالتوفيق يا #عالمي 💙💛💙 pic.twitter.com/1LNJLzYcVR
التشكيل الرسمي لفريق أحد لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
- تشكيلة الفريق الأحدي#النصر_أحد #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان— نادي أُحـد (@OHOD1936) ٢٨ يناير ٢٠١٩
بالتوفيق لنجوم #الجبل 💛💛💛 pic.twitter.com/y0rmrVJAll
التشكيل الرسمي للنصر لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (5/3/2) وتضم كلامن
برادلي جونز / برونو أوفيني / فهد محمد الجميعة / كريستيان راموس / سلطان الغنام / عوض خميس آل فرج / إبراهيم غالب / بيتروس ماتيوس / جوليانو فيكتور / نور الدين امرابط / عبدالرزاق حمدالله
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_احد— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٨ يناير ٢٠١٩
في الجولة السابعة عشر ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/pvKZ7fflry
البدلاء / وليد عبدالله / يحي الشهري / عبد الرحمن العبيد / عبدالعزيز الجبرين / عمر هوساوي / محمد السهلاوي / أحمد الفريدي / حمد آل منصور / نواف الفرشان