2019-02-19T16:05:56Z
48’ تنفيذ الركنية بعرضية من حسنوف لداخل المنطقة لكنها غير متقنة مرت بعيدة عن المرمي
2019-02-19T16:05:22Z
47’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق حسنوف لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية
2019-02-19T16:04:43Z
الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني
#النصر_اجمك الاوزبكي— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٩ فبراير ٢٠١٩
بداية الشوط الثاني#النصر 0
اجمك الاوزبكي 0 pic.twitter.com/rUZ3KgSk0R
2019-02-19T15:47:00Z
45+1 الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول
#النصر_اجمك الاوزبكي— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٩ فبراير ٢٠١٩
نهاية الشوط الأول#النصر 0
اجمك الاوزبكي 0 pic.twitter.com/PE1JwhYYkH
2019-02-19T15:46:36Z
45+1’ تسديدة قوية من عبدالرحمن العبيد من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي
2019-02-19T15:45:40Z
45’ الحكم يحتسب 1 دقيقة واحدة وقت بدل ضائع
2019-02-19T15:43:00Z
43’ بطاقة صفراء من نصيب ميرولجوب كوستيتش
2019-02-19T15:41:54Z
42’ تنفيذ الخطأ من جوليانو بتسديدة قوية لكنها قى منتصف المرمي بين أحضان الحارس سلطانوف
2019-02-19T15:41:11Z
41’ خطأ لصالح النصر من خارج المنطقة بعد تدخل قوي على فهد الجميعة
2019-02-19T15:39:41Z
40’ تمريرات بين أقدام لاعبي النصر على حدود المنطقة لكنها بدون خطورة على المرمي
2019-02-19T15:38:24Z
38’ عرضية من سلكان الغنام من الجهة اليمنى تلقاها عبدالله سالم بتسديدة غير متقنة تصل سهلة بين أقدام مدافعي اجمك
2019-02-19T15:37:34Z
37’ خطأ لصالح مايكون بعد تدخل قوي من زافار بولفونوف على مايكون بيريرا
2019-02-19T15:37:00Z
36’ تمريرة من مايكون بيريرا فى إتجاه عبدالله سالم على الجهة اليمنى لكن استخلصها الدفاع بنجاح
2019-02-19T15:34:33Z
35’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان
2019-02-19T15:33:58Z
33’ بطاقة صفراء من نصيب زافار بولفونوف
2019-02-19T15:32:26Z
32’ خطا لصالح أجمك ضد سلطان الغنام فى منتصف الميدان
2019-02-19T15:30:15Z
31’ عرضية من حسنوف من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس
2019-02-19T15:29:27Z
30’ نصف ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
#النصر_اجمك الاوزبكي— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٩ فبراير ٢٠١٩
الدقيقة 30#النصر 0
اجمك الاوزبكي 0 pic.twitter.com/k1uWs1njAD
2019-02-19T15:28:04Z
27’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النصر فى منتصف الميدان
2019-02-19T15:27:42Z
26’ توقف اللقاء لسقوط عبدالرحمن العبيد ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه
2019-02-19T15:25:43Z
25’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق فهدالجميعة لكن ابعدها الحارس من امام الجميع
2019-02-19T15:24:18Z
24’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق عبدالرحمن العبيد لكنها مرت من الجميع إلى ضربة مرمي
2019-02-19T15:20:52Z
22’ عرضية من عبدالرحمن العبيد من الجهة اليسري لكن امسكها الحارس سلطانوف
2019-02-19T15:20:26Z
21’ سيطرة من لاعبي النصر على الكرة فى منتصف الميدان
2019-02-19T15:19:29Z
20’ تسديدة قوية من جوليانو من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة
2019-02-19T15:18:31Z
18’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على عبدالله الخيبري
2019-02-19T15:17:31Z
17’ تمريرات متبادلة بين لاعبي أجمك فى منتصف الميدان
2019-02-19T15:15:01Z
15’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
#النصر_اجمك الاوزبكي— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٩ فبراير ٢٠١٩
الدقيقة 15#النصر 0
اجمك الاوزبكي 0 pic.twitter.com/96ZafAxE41
2019-02-19T15:14:03Z
14’ عرضية من رخمتوف من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة
2019-02-19T15:13:17Z
13’ عرضية من سلطان الغنام من الجهة اليمنى فى إتجاه عبدالله سالم لكنها أقوي من اللازم يستخلصها الدفاع بنجاح
2019-02-19T15:12:07Z
12’ مباراة هادئة تماماً وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان
2019-02-19T15:11:35Z
11’ عرضية من حسنوف من الجهة اليسري لكنها مرت بجوار القائم الأيسر إلى ضربة مرمي
2019-02-19T15:11:03Z
10’ تمريرة من جوليانو من منتصف الميدان فى إتجاه عبدالعزيز الجبرين لكن الحكم يشير بوجود تسلل
2019-02-19T15:09:36Z
9’ تمريرة طولية من عبدالله الخيبري فى إتجاه المنطلق سلطان الغنام لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي
2019-02-19T15:08:27Z
8’ إنطلاقة من حسنوف من الجهة اليسري ومحاولة لإرسال عرضية لكنها طالت وتحولت إلى ضربة مرمي
2019-02-19T15:06:56Z
7’ تمريرة طولية من رخمانوف فى إتجاه جسور حسنوف لكن استخلصها عمر هوساوي بنجاح
2019-02-19T15:05:43Z
6’ تسديدة من فهد الجميعة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة
2019-02-19T15:04:59Z
5’ تمريرة طولية فى إتجاه جسور حسنوف على الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود تسلل
2019-02-19T15:04:22Z
4’ خطا فى منتصف الميدان لصالح أجمك ضد مايكون بيريرا
2019-02-19T15:02:22Z
3’ تمريرة طولية من مايكون بيريرا فى إتجاه عبدالعزيز الجبرين على الجهة اليمنى لكنها مرت اقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي
2019-02-19T15:01:54Z
2’ تمريرات متبادلة بين لاعبي النصر فى منتصف الميدان
2019-02-19T14:56:31Z
1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
بداية مباراة #النصر_اجمك الاوزبكي— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٩ فبراير ٢٠١٩
كل الدعوات للعالمي بالتوفيق 💛💙💛 pic.twitter.com/GnxofD0tOa
طالع التشكيل الرسمي لنادي النصر
2019-02-19T14:39:55Z
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_أجمك_الاوزبكي— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٩ فبراير ٢٠١٩
في مباراة الملحق الآسيوي المؤهل لدوري أبطال آسيا
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/v8ag0kPNX0
2019-02-18T22:00:36Z
يدخل النصر المباراة من اجل الفوز والتأهل لدوري المجموعات من دوري أبطال أسيا، حيث أنه انهي الموسم الماضي وهو فى المركز الثالث برصيد 44 نقطة ما يؤهله إلى الملحق المؤهل لدوري المجموعات مع الفريق الأوزبكي أجمك
2019-02-18T22:00:17Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يلتقي فريق النصر مع نظيره أجمك الأوزبكي، على ملعب “ الأمير فيصل بن فهد” في الملحق النهائي المؤهل لمرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.