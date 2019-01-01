مدونة حية

النصر × أجمك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر السعويد وأجمك الأوزبكي، في الملحق النهائي المؤهل لمرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019

محدث
التعليقات()

2019-02-19T16:05:56Z

48’ تنفيذ الركنية بعرضية من حسنوف لداخل المنطقة لكنها غير متقنة مرت بعيدة عن المرمي 

2019-02-19T16:05:22Z

47’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق حسنوف لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-02-19T15:46:36Z

45+1’ تسديدة قوية من عبدالرحمن العبيد من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-02-19T15:45:40Z

45’ الحكم يحتسب 1 دقيقة واحدة وقت بدل ضائع

2019-02-19T15:43:00Z

43’ بطاقة صفراء من نصيب ميرولجوب كوستيتش

2019-02-19T15:41:54Z

42’ تنفيذ الخطأ من جوليانو بتسديدة قوية لكنها قى منتصف المرمي بين أحضان الحارس سلطانوف

2019-02-19T15:41:11Z

41’ خطأ لصالح النصر من خارج المنطقة بعد تدخل قوي على فهد الجميعة 

2019-02-19T15:39:41Z

40’ تمريرات بين أقدام لاعبي النصر على حدود المنطقة لكنها بدون خطورة على المرمي 

2019-02-19T15:38:24Z

38’ عرضية من سلكان الغنام من الجهة اليمنى تلقاها عبدالله سالم بتسديدة غير متقنة تصل سهلة بين أقدام مدافعي اجمك 

2019-02-19T15:37:34Z

37’ خطأ لصالح مايكون بعد تدخل قوي من زافار بولفونوف على مايكون بيريرا

2019-02-19T15:37:00Z

36’ تمريرة من مايكون بيريرا فى إتجاه عبدالله سالم على الجهة اليمنى لكن استخلصها الدفاع بنجاح 

2019-02-19T15:34:33Z

35’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان

2019-02-19T15:33:58Z

33’ بطاقة صفراء من نصيب زافار بولفونوف 

2019-02-19T15:32:26Z

32’ خطا لصالح أجمك ضد سلطان الغنام فى منتصف الميدان 

2019-02-19T15:30:15Z

31’ عرضية من حسنوف من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-02-19T15:28:04Z

27’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النصر فى منتصف الميدان 

2019-02-19T15:27:42Z

26’ توقف اللقاء لسقوط عبدالرحمن العبيد ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-02-19T15:25:43Z

25’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق فهدالجميعة لكن ابعدها الحارس من امام الجميع 

2019-02-19T15:24:18Z

24’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق عبدالرحمن العبيد لكنها مرت من الجميع إلى ضربة مرمي 

2019-02-19T15:20:52Z

22’ عرضية من عبدالرحمن العبيد من الجهة اليسري لكن امسكها الحارس سلطانوف

2019-02-19T15:20:26Z

21’ سيطرة من لاعبي النصر على الكرة فى منتصف الميدان 

2019-02-19T15:19:29Z

20’ تسديدة قوية من جوليانو من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-02-19T15:18:31Z

18’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على عبدالله الخيبري 

2019-02-19T15:17:31Z

17’ تمريرات متبادلة بين لاعبي أجمك فى منتصف الميدان 

2019-02-19T15:14:03Z

14’ عرضية من رخمتوف من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-02-19T15:13:17Z

13’ عرضية من سلطان الغنام من الجهة اليمنى فى إتجاه عبدالله سالم لكنها أقوي من اللازم يستخلصها الدفاع بنجاح 

2019-02-19T15:12:07Z

12’ مباراة هادئة تماماً وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-02-19T15:11:35Z

11’ عرضية من حسنوف من الجهة اليسري لكنها مرت بجوار القائم الأيسر إلى ضربة مرمي 

2019-02-19T15:11:03Z

10’ تمريرة من جوليانو من منتصف الميدان فى إتجاه عبدالعزيز الجبرين لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-02-19T15:09:36Z

9’ تمريرة طولية من عبدالله الخيبري فى إتجاه المنطلق سلطان الغنام لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-02-19T15:08:27Z

8’ إنطلاقة من حسنوف من الجهة اليسري ومحاولة لإرسال عرضية لكنها طالت وتحولت إلى ضربة مرمي 

2019-02-19T15:06:56Z

7’ تمريرة طولية من رخمانوف فى إتجاه جسور حسنوف لكن استخلصها عمر هوساوي بنجاح 

2019-02-19T15:05:43Z

6’ تسديدة من فهد الجميعة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-02-19T15:04:59Z

5’ تمريرة طولية فى إتجاه جسور حسنوف على الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود تسلل 

2019-02-19T15:04:22Z

4’ خطا فى منتصف الميدان لصالح أجمك ضد مايكون بيريرا 

2019-02-19T15:02:22Z

3’ تمريرة طولية من مايكون بيريرا فى إتجاه عبدالعزيز الجبرين على الجهة اليمنى لكنها مرت اقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي

2019-02-19T15:01:54Z

2’ تمريرات متبادلة بين لاعبي النصر فى منتصف الميدان 

2019-02-18T22:00:36Z

يدخل النصر المباراة من اجل الفوز والتأهل لدوري المجموعات من دوري أبطال أسيا، حيث أنه انهي الموسم الماضي وهو فى المركز الثالث برصيد 44 نقطة ما يؤهله إلى الملحق المؤهل لدوري المجموعات مع الفريق الأوزبكي أجمك

2019-02-18T22:00:17Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يلتقي فريق النصر مع نظيره أجمك الأوزبكي، على ملعب “ الأمير فيصل بن فهد” في الملحق النهائي المؤهل لمرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.