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النجوم × الزمالك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة النجوم ضد الزمالك في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز 2018-2019

محدث
التعليقات()

نهاية المباراة

2019-02-09T17:53:04Z

95' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الثاني واللقاء بانتصار الزمالك على النجوم بهدفٍ نظيف سجله أيمن حفني

2019-02-09T17:50:57Z

93' عمر السعيد يستحوذ على الكرة على يمين منطقة جزاء النجوم ويحاول استنزاف بعد الوقت، ثم يظر له حفني فيمرر له الكرة التي يروضها بديل الزمالك ثم يتدخل عليه الدفاع بقوة فيحتسب الحكم خطأ للقلعة البيضاء

2019-02-09T17:50:25Z

92' تراجع تام للزمالك لصد هجمات النجوم الساعي للتعادل في الوقت القاتل من المباراة

2019-02-09T17:49:00Z

91' عرضية خطيييييييييييييرة للنجوم من اليمين عن طريق أحمد أيمن، تجد رأس أومويلي الذي يحاول تحويل الكرة للمرمى، لكنها تخرج منه ضعيفة وفي المتناول على الدفاع الزملكاوي

2019-02-09T17:48:14Z

90' الحكم يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع

2019-02-09T17:46:40Z

88' السعيد ينطلق بالكرة على يمين منطقة الجزاء فيجد إيجي الذي يغلق جميع المنافذ في وجهه، فيدور السعيد ويمرر الكرة للخلف حيث عبد السلام الذي يرسل عرضية يبعدها الدفاع

2019-02-09T17:45:19Z

87' خطأ للزمالك من على يسار دائرة الوسط، نفذها ساسي بكرة عالية إلى يمين منطقة الجزاء، حيث السعيد الذي حول الكرة لبوطيب المتمركز على القائم الثاني، فقابل الكرة بتسديدة أبعدها الحضري ببراعة

2019-02-09T17:45:02Z

87' الرااااااااااااااااااااااااااااااائع عصام الحضري يحرم بوطيب من هدفٍ رائع

2019-02-09T17:43:52Z

85' أوباما ينفذ الركنية بتمريرة لحفني الذي يتبادل معه الكرة ثم يرسل عرضية من على يسار المنطقة يبعدها الدفاع

2019-02-09T17:43:21Z

84' ركنية للزمالك من على يسار الحضري ينفذها حفني بعرضية إلى عمق المنطقة يبعدها الدفاع إلى ركنية من الجهة الأخرى

التبديل الثاني للزمالك

2019-02-09T17:41:08Z

82' حميد أحداد يخرج ويدخل محمد عنتر بلاً منه

2019-02-09T17:39:09Z

80' عرضية خطييييييييييييرة للنجوم من على يمين منطقة الجزاء عن طريق أحمد أيمن يبعدها علاء

2019-02-09T17:37:15Z

78' بدأ النجوم يتقدم ويندفع للأمام بحثاً عن التعادل

2019-02-09T17:36:08Z

76' كرة أمامية للنجوم تجد همام على يمين منطقة جزاء الزمالك، فأرسل كرة عالية إلى المرمى مباشرةً طار لها جنش وأبعد الكرة

2019-02-09T17:34:03Z

75' خطيييييييييييييييييييييرة للزمالك بعرضية من ضربة حرة على يمين منطقة جزاء النجوم عن طريق أيمن حفني، يرتقي لها بوطيب ويرسل تسديدة رأسية يبعدها الحضري ببراعة.

الهدف الأول للزمالك عن طريق أيمن حفني

2019-02-09T17:31:55Z

حفني يتقدم للزمالك بعد دقيقة واحدة من دخوله

71' بوطيب تقدم بالكرة في اليسار وحاول اختراق منطقة الجزاء لكن الدفع أبعد الكرة، فوصلت لأحداد الذي ضم أمام يسار منطقة الجزاء فافتك الدفاع منه الكرة، فانطلق أوباما وتوغل بالكرة في يسار المنطقة ثم أرسل عرضية أرضية حاول السيسي إبعادها، لكن الكرة اصطدمت به ثم وجدت حفني الذي أرسل تسديدة عبرت لشباك الحضري

2019-02-09T17:31:12Z

71' جوووووووووووووووول أول للزمالك عن طريق البديل أيمن حفني

التبديل الأول للزمالك

2019-02-09T17:29:55Z

70' أيمن حفني يدخل بدلاً من إبراهيم حسن

التبديل الأول للزمالك

2019-02-09T17:29:55Z

70' أيمن حفني يدخل بدلاً من إبراهيم حسن

التبديل الأول للنجوم

2019-02-09T17:27:49Z

68' توسين أومويلي يدخل بدلاً من شرويدة الذي يخرج بداعي الإصابة

2019-02-09T17:27:06Z

67' الجهاز الطبي للنجوم يدخل في هذه الأثناء لعلاج شرويدة

2019-02-09T17:23:15Z

65' شرويدة يتعرض للإصابة ويسقط على الأرض فيخرج أوباما الكرة لعلاجه

2019-02-09T17:22:03Z

64' خطييييييييييييييييييرة للزمالك بقذيفة من بعد وسط الميدان بقليل عن طريق محمود علاء، لكن إلى ضربة مرمى من على حافة القائم الأيسر للحضري

2019-02-09T17:20:24Z

63' ساسي يرسل كرة لإبراهيم حسن الذي يحاول إرسال عرضية من على يمين منطقة الجزاء، لكن الدفاع يبعد الكرة

2019-02-09T17:17:36Z

59' ساسي أرسل كرة ساقطة من بعد وسط الميدان إلى نقطة جزاء النجوم، حيث السعيد الذي استقبل الكرة على صدره ثم أرسل مقصية رائعة عبرت إلى خارج الملعب إلى ضربة مرمى من على يمين الحضري
عمر السعيد

2019-02-09T17:17:18Z

59' أوووووووووووووووووه، وكاد السعيد أن يفعلها

2019-02-09T17:16:45Z

56' هدوء في نسق اللقاء في هذه الأثناء، لكن الزمالك هو الأفضل

2019-02-09T17:12:32Z

54' إبراهيم حسن توغل بالكرة من اليمين إلى أمام قوس منطقة الجزاء ثم مررها لأحداد الذي روضها في يسار المنطقة ومن ثم أرسل قذيفة يسارية ارتطمت بالعارضة من على يمين الحضري

2019-02-09T17:11:57Z

54' يا ربااااااااااااااااه، العارضة تحرم حميد أحداد من هدف التقدم للزمالك

2019-02-09T17:10:40Z

52' خطأ للنجوم من اليمين ينفذه فتح الله بعرضية يبعدها فرجاني ساسي

2019-02-09T17:08:19Z

50' فتح يتحدث مع الحكم قليلاً ثم يُستأنف اللقاء

2019-02-09T17:07:48Z

50' فتح الله يتعرض لإصابة فيبعد الكرة إلى خارج الملعب ويذهب إليه الحكم للوقوف على حالته

2019-02-09T17:07:16Z

49' بداية جيدة للشوط الثاني من كلا الفريقين مختلفة عن تلك التي شهدها الشوط الأول

2019-02-09T17:06:34Z

47' أصبح الزمالك على اليمين والنجوم على اليسار

بداية الشوط الثاني

2019-02-09T17:03:50Z

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

2019-02-09T16:46:25Z

47' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل سلبياً بدون أهداف

2019-02-09T16:44:56Z

46' تسديدة راااااااااااااااااائعة من فرجاني ساسي على يسار عصام الحضري، تعبر إلى ضربة مرمى من على حافة العارضة وسط مشاهدة السد العالي.

2019-02-09T16:44:09Z

44' خطأ للزمالك من مكان خطير قبيل قوس منطقة جزاء النجوم بعد تدخل من السيسي على بوطيب

2019-02-09T16:43:17Z

44' عبد الله جمعة يهرب بالكرة على يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية يبعدها الدفاع

2019-02-09T16:41:52Z

42' بينية رااااااااااااااائعة في اليسار عن طريق همام لصلاح أمين الذي ينطلق بالكرة في اليسار ثم يموه ويراوغ عبد السلام ويرسل تسديدة أرضية من يسار المنطقة تجد محمود علاء الذي يبعدها، ثم يشير الحكم بعد ذلك إلى تسلل على أمين

2019-02-09T16:40:21Z

41' رغم أن جروس دفع بجميع عناصره الهجومية في التشكيل الأساسي إلا أن ملامح الخطورة قليلة على مرمى النجوم

2019-02-09T16:38:41Z

39' همام يفتك الكرة من ساسي وينطلق حتى يصل إلى قبيل منطقة الجزاء، فيمررها لليسار إلى شرويدة الذي يرسل عرضية تبحث عن أمين في يمين منطقة الجزاء، لكن الكرة تخرج إلى ضربة مرمى

2019-02-09T16:36:48Z

37' بدأ النجوم يتقدم ويستحوذ على الكرة نسبياً ويحدث بعض الخطورة على الزمالك في هذه الأثناء.

2019-02-09T16:35:01Z

35' أوباما ينفذ الضربة الحرة بكرة عالية إلى عمق منطقة الجزاء يبعدها عناصر النجوم قبل الوصول لمحمود علاء

2019-02-09T16:34:22Z

35' خطأ جديد للزمالك من أمام قوس منطقة الجزاء بعد تدخل من السيسي على عمر السعيد

2019-02-09T16:33:24Z

34' إبراهيم حسن ينفذ الضربة الحرة بعرضية مقوسة يبعدها الدفاع، فتسقط الكرة أمام عبد الله جمعة الذي يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء تعبر إلى ضربة مرمى

2019-02-09T16:32:27Z

33' خطأ للزمالك من قبيل يمين منطقة جزاء النجوم بعد تدخل قوي من أيمن الغباشي على إبراهيم حسن

2019-02-09T16:31:27Z

32' الكرة تتحول للنجوم وتصل لهمام الذي يمررها على يمين منطقة الجزاء أيمن الذي يرسل عرضية يبعدها عبد الغني

2019-02-09T16:30:15Z

30' حصار الزمالك للنجوم يعود من جديد، وأبناء أحمد سامي متراجعون بدورهم

2019-02-09T16:28:12Z

28' همام ينفذ الركنية بعرضية مقوسة تعبر من الجميع وتصل للسيسي في يسار منطقة الجزء، فيموه ثم يرسل عرضية يرتقي لها جنش ويبعد الكرة، فتصل لعبد الرازق الذي يقابلها برأسية من على يمين نقطة الجزاء تخرج إلى ضربة مرمى من على حافة العارضة

2019-02-09T16:27:07Z

27' تمريرات بين لاعبي النجوم تنتهي بالكرة عند محمد همام في يمين منطقة الجزاء، لكنه يجد علاء الذي يبعد الكرة لركنية من على يسار جنش

2019-02-09T16:26:12Z

26' أوباما ينطلق بالكرة في مرتدة سريعة حتى يصل إلى قبيل منطقة الجزاء، حيث يمررها لإبراهيم الذي يرسل تسديدة أرضية من يمين المنطقة لكن إلى ضربة مرمى من على يمين الحضري

2019-02-09T16:25:52Z

26' بدأ الزمالك يكشر عن أنيابه الآن..

2019-02-09T16:24:24Z

24' ركنية للزمالك من على يسار المرمى نفذها إبراهيم حسن بعرضية إلى يمين منطقة الجزاء، حيث الحضري الذي خرج من مرماه للإمساك بالكرة من على رأس محمود علاء، لكن هداف الدوري المصري فاز بالالتحام وحول الكرة للمرمى، لكنها خرجت إلى ضربة مرمى من على يمين المرمى

2019-02-09T16:23:42Z

24' يا ربااااااااااااااااااه، الحضري كاد أن يتسبب في هدف في مرماه

2019-02-09T16:22:06Z

23' أوباما ينفذ الضربة الحرة بكرة ساقطة إلى يسار منطقة جزاء النجوم، يرتقي لها عمر السعيد ويرسل رأسية تخرج عالية إلى ضربة مرمى

2019-02-09T16:21:22Z

22' خطأ للزمالك من مكان بعيد أمام منطقة جزاء النجوم بعد تدخل من فتح الله على السعيد

2019-02-09T16:19:58Z

20' عمرو السيسي يستلم كرة قبيل وسط الميدان ويحاول بدء المرتدة، لكن بوطيب يجذبه من القميص، فيحتسب الحكم خطأ عليه

2019-02-09T16:19:04Z

20' عبد السلام يمرر كرة من على يمين منطقة الجزاء لأوباما الذي يرسل عرضية يبعدها الدفاع

2019-02-09T16:18:32Z

19' تسديدة قويييييييييييية من بوطيب من أمام منطقة الجزاء تخرج عالية إلى ضربة مرمى

2019-02-09T16:17:19Z

18' استحواذ زملكاوي على الكرة في هذه الأثناء وتراجع تام للنجوم

2019-02-09T16:16:12Z

17' ساسي يرسل كرة عالية إلى يسار مناطق النجوم بحثاً عن السعيد، لكن خالد عبد الرازق هو الأقرب للكرة

2019-02-09T16:15:05Z

16' أحداد ينجح في إرسال عرضية أرضية من اليسار تجد السعيد الذي يروض الكرة ويحاول الدوران بها، لكن الدفاع يفتكها

2019-02-09T16:14:22Z

15' ثنائية بين عبد الله جمعة وحميد أحداد في محاولة للتقدم في اليسار، لكن دفاع النجوم بالمرصاد

2019-02-09T16:13:17Z

14' تمريرات زملكاوية سريعة تنتهي بالكرة عند عبد السلام الذي يرسل عرضية من اليمين تخرج بعيدة وبلا عنوان إلى ضربة مرمى

2019-02-09T16:12:45Z

13' شرويدة يتقدم بالكرة على يسار منطقة الجزاء ثم يمررها إلى داخلها، لكنها لا تجد إلا أقدام مدافعي الزمالك

2019-02-09T16:12:09Z

13' خطأ للنجوم من يمين مناطق الزمالك، ينفذه محمود فتح الله بعرضية إلى عمق منطقة الجزاء يبعدها محمود علاء

2019-02-09T16:11:36Z

12' عبد السلام يرسل عرضية من على يمين منطقة الجزاء لا تجد إلا يد عصام الحضري كالعادة

2019-02-09T16:10:10Z

10' حتى الآن لا خطورة من الجانبين، واللقاء هادئ جداً

2019-02-09T16:08:25Z

9' أوباما ينفذ الضربة الحرة بعرضية تعبر من الجميع إلى القائم الأيسر لعصام الحضري الذي يخرج للإمساك بالكرة، فيتدخل عليه علاء في الهواء ويتحصل السد العالي على خطأ

2019-02-09T16:07:51Z

8' ضربة حرة للزمالك من يسار مناطق النجوم بعد لمسة يد على أحمد أيمن

2019-02-09T16:05:59Z

6' عبد السلام يرسل عرضية أرضية لا تجد إلا يد عصام الحضري الذي يمسك الكرة بسهولة وثقة

2019-02-09T16:04:57Z

5' الزمالك يبدأ الحصار على النجوم الذين يتراجعوا بدورهم

2019-02-09T16:04:07Z

4' همام ينفذ الركنية بعرضية إلى عمق منطقة الجزاء يبعدها الدفاع

2019-02-09T16:03:00Z

3' ضربة حرة للنجوم من قبل وسط الميدان ينفذها فتح الله بكرة عالية تسقط أمام صلاح أمين الذي يرسل تسديدة يعترضها علاء ويبعد الكرة لركنية من على يسار جنش

2019-02-09T16:01:18Z

2' النجوم على اليمين بالأبيض، والزمالك على اليسار بالأزرق الرديف

بداية المباراة

2019-02-09T16:00:13Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء

تشكيل الزمالك

2019-02-09T15:54:49Z

كهربا يغيب وبوطيب وأحداد والسعيد في التشكيل الأساسي

يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (محمود جنش / محمد عبد السلام ، محمد عبد الغني ، محمود علاء ، عبد الله جمعة / فرجاني ساسي ، يوسف أوباما / إبراهيم حسن ، خالد بوطيب ، حميد أحداد / عمر السعيد).

البدلاء: (عماد السيد ، محمد عنتر ، محمود عبد العزيز ، أيمن حفني ، بهاء مجدي ، محمد حسن ، أحمد مدبولي).

تشكيل النجوم

2019-02-09T15:53:51Z

عصام الحضري يحرس عرين النجوم

يبدأ المدرب أحمد سامي بطريقة (4-4-2)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (عصام الحضري / أحمد أيمن أحمد ، محمود فتح الله ، خالد عبد الرازق ، مايكل إيجي / عمرو السيسي ، محمود عبد الحليم ، أحمد شرويدة ، محمد همام / أيمن الغباشي ، صلاح أمين).

البدلاء: (أحمد حمدي ، نادر محمد ، أوبري شيروا ، ديدييه كوريه ، مهاب ياسر ، إسلام الفار ، أحمد ربيع).

2019-02-09T15:53:41Z

يستضيف اللقاء استاد بتروسبورت، والصافرة للحكم محمد عادل.

2019-02-09T15:53:37Z

يقدم فريق النجوم نتائج غير جيدة إلى حد الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق المقاولون العرب وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهم، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلف فريق الجونة صاحب المركز الثاني عشر، واستطاع الفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز أن يحقق الانتصار في خمس مباريات، وتعادل في ست مواجهات وتلقى تسع هزائم.

2019-02-09T15:53:32Z

تلقى الفارس الأبيض خسارة ثقيلة على يد فريق جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في أولى مباريات الفريق في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أما في الدوري فيظل الأبيض على صدارة جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، وبفارق ست نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة، فبعد أن خاض أبناء القلعة البيضاء 18 مباراة في الدوري المصري حتى الآن، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 14 مباراة، بينما تعادل في ثلاث، وتلقى هزيمة واحدة.

2019-02-09T15:53:26Z

أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة - المقدمة لكم من جول - لمباراة نجوم المستقبل ضد الزمالك في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز 2018-2019.. نتمنى لكم متابعة ممتعة.