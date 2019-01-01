تلقى الفارس الأبيض خسارة ثقيلة على يد فريق جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في أولى مباريات الفريق في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أما في الدوري فيظل الأبيض على صدارة جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، وبفارق ست نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة، فبعد أن خاض أبناء القلعة البيضاء 18 مباراة في الدوري المصري حتى الآن، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 14 مباراة، بينما تعادل في ثلاث، وتلقى هزيمة واحدة.