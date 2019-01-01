نهاية المباراة
التبديل الثاني للزمالك
الهدف الأول للزمالك عن طريق أيمن حفني
حفني يتقدم للزمالك بعد دقيقة واحدة من دخوله71' بوطيب تقدم بالكرة في اليسار وحاول اختراق منطقة الجزاء لكن الدفع أبعد الكرة، فوصلت لأحداد الذي ضم أمام يسار منطقة الجزاء فافتك الدفاع منه الكرة، فانطلق أوباما وتوغل بالكرة في يسار المنطقة ثم أرسل عرضية أرضية حاول السيسي إبعادها، لكن الكرة اصطدمت به ثم وجدت حفني الذي أرسل تسديدة عبرت لشباك الحضري
⚽⚽ أيمن حفني يسجل الهدف الأول لفريق الزمالك في الدقيقة 71 ⚽⚽#النجوم : 0#الزمالك :1#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/yVIC6yPhog— ON Sport (@ONsportEg) February 9, 2019
التبديل الأول للزمالك
التبديل الأول للزمالك
التبديل الأول للنجوم
54' يا ربااااااااااااااااه، العارضة تحرم حميد أحداد من هدف التقدم للزمالك
بداية الشوط الثاني
بداية الشوط الثاني ⚽️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 9, 2019
الزمالك ٠ - ٠ النجوم pic.twitter.com/8Yd8DpGMEH
نهاية الشوط الأول
بداية المباراة
تشكيل الزمالك
كهربا يغيب وبوطيب وأحداد والسعيد في التشكيل الأساسي
يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (محمود جنش / محمد عبد السلام ، محمد عبد الغني ، محمود علاء ، عبد الله جمعة / فرجاني ساسي ، يوسف أوباما / إبراهيم حسن ، خالد بوطيب ، حميد أحداد / عمر السعيد).
تشكيل الزمالك لمباراة النجوم بالدوري الممتاز. 📝⚽️ pic.twitter.com/6dUgUQNTlc— Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 9, 2019
البدلاء: (عماد السيد ، محمد عنتر ، محمود عبد العزيز ، أيمن حفني ، بهاء مجدي ، محمد حسن ، أحمد مدبولي).
تشكيل النجوم
عصام الحضري يحرس عرين النجوم
يبدأ المدرب أحمد سامي بطريقة (4-4-2)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (عصام الحضري / أحمد أيمن أحمد ، محمود فتح الله ، خالد عبد الرازق ، مايكل إيجي / عمرو السيسي ، محمود عبد الحليم ، أحمد شرويدة ، محمد همام / أيمن الغباشي ، صلاح أمين).
السد العالي عصام الحضري هو حارس مرمى النجوم اليوم أمام الزمالك 🥅 pic.twitter.com/E69xJnWIKF— جول مصر (@goaleg) February 9, 2019
البدلاء: (أحمد حمدي ، نادر محمد ، أوبري شيروا ، ديدييه كوريه ، مهاب ياسر ، إسلام الفار ، أحمد ربيع).
يستضيف اللقاء استاد بتروسبورت، والصافرة للحكم محمد عادل.
يقدم فريق النجوم نتائج غير جيدة إلى حد الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق المقاولون العرب وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهم، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلف فريق الجونة صاحب المركز الثاني عشر، واستطاع الفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز أن يحقق الانتصار في خمس مباريات، وتعادل في ست مواجهات وتلقى تسع هزائم.
تلقى الفارس الأبيض خسارة ثقيلة على يد فريق جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في أولى مباريات الفريق في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أما في الدوري فيظل الأبيض على صدارة جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، وبفارق ست نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة، فبعد أن خاض أبناء القلعة البيضاء 18 مباراة في الدوري المصري حتى الآن، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 14 مباراة، بينما تعادل في ثلاث، وتلقى هزيمة واحدة.
أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة - المقدمة لكم من جول - لمباراة نجوم المستقبل ضد الزمالك في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز 2018-2019.. نتمنى لكم متابعة ممتعة.