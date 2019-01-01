19’كرة ثابتة نفذها علي معلول مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها حسين الشحات برأسية في إتجاه صالح جمعة الذي حول الكرة برأسية، لكن تواجد رائع من المدافع خالد عبد الرازق الذي أبعد الكرة إلى خارج المنطقة