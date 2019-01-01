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النجوم × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النجوم ضد الأهلي في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

محدث
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2019-05-05T17:37:02Z

34’محمود عبد الحليم سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-05T17:36:46Z

33’صالح جمعة نفذ الركنية مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات النجوم

2019-05-05T17:35:21Z

32’أحمد فتحي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة سددها وليد أزارو من لمسة واحدة إصطدمت بالمدافع أحمد ربيع وتحولت إلى ركنية

2019-05-05T17:34:55Z

31’إسلام الفار سدد كرة قوية من خارج المنطقة وصلت بين أحضان محمد الشناوي

2019-05-05T17:34:37Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للأهلي بهدف دون رد

2019-05-05T17:33:04Z

28’خطأ لصالح أيمن الغباشي بعد تدخل من عمرو السولية من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-05-05T17:31:12Z

27’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي معولو لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-05-05T17:30:56Z

26’خطأ لصالح كريم فؤد في منتصف الميدان بعد تدخل من رمضان صبحي

2019-05-05T17:29:41Z

25’تمرير ةبينية عن طريق صالح جمعة في إتجاه وليد أزارو المنطلق داخل المنطقة ثم سدد كرة تصدى لها الحارس محمد الشحات

2019-05-05T17:29:10Z

23’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان

2019-05-05T17:25:21Z

22’معلول أرسل كرة بينية في إتجاه حسين الشحات المنطلق داخل المنطقة، لكن طالت عليه ووصلت إلى الحارس محمد الشحات

2019-05-05T17:24:59Z

21’خطأ لصالح حمدي فتحي في منتصف الميدان بعد تدخل من محمود عبد الحليم

2019-05-05T17:22:51Z

20’أحمد فتحي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-05-05T17:21:33Z

19’كرة ثابتة نفذها علي معلول مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها حسين الشحات برأسية في إتجاه صالح جمعة الذي حول الكرة برأسية، لكن تواجد رائع من المدافع خالد عبد الرازق الذي أبعد الكرة إلى خارج المنطقة

2019-05-05T17:20:57Z

18’خطأ لصالح عمرو السولية في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة بعد تدخل من إسلام الفار

2019-05-05T17:20:18Z

17’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أحمد فتحي إلى داخل المنطقة قابلها وليد أزارو برأسية قوية وصلت إلى أحضان محمد الشحات

2019-05-05T17:17:50Z

16’صالح جمعة أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-05T17:17:38Z

15’المباراة تُستأنف الآن

2019-05-05T17:17:18Z

14’لاعبي النجوم يخرجون الكرة خارج الملعب للإطمئنان عليه 

2019-05-05T17:17:02Z

13’سقوط عمرو السولية بداعي الإصابة 

2019-05-05T17:14:05Z

12’ أحمد فتحي انطلق سريعًا من الجانب الأيمن سريعًا ثم توغل إلى داخل المنطقة وسددها قوية وصلت إلى أحضان محمد الشحات

2019-05-05T17:13:05Z

11’صالح جمعة مرر كرة بينية في إتجاه وليد أزارو المنطلق على حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة وسددها تصدى لها محمد الشحات ببراعة

2019-05-05T17:12:51Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للأهلي بهدف دون رد

وليد أزارو يسجل الأول للأهلي

2019-05-05T17:10:39Z

بعد أسيسيت رائع من صالح جمعة

9’الهدف جاء بعد تمريرة بينية رائعة عن طريق صالح جمعة في إتجاه وليد أزارو المنطلق خلف الدفاعات الذي إستقبل الكرة وسددها تصدى لها الحارس محمد الشحات، ثم عادت إليه مرة آخرة ليسددها بيسراه سكنت الشباك بنجاح

 

2019-05-05T17:10:09Z

8’جوووووووووووووووووووووول..... والهدف الأول للأهلي عن طريق وليد أزارو

2019-05-05T17:09:48Z

7’خطأ لصالح صالح جمعة بعد تدخل من محمود عبد الحليم في منتصف الميدان

2019-05-05T17:08:17Z

6’علي معلول أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات وصلت أمام عمرو السولية الذي سددها بيسراه قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-05T17:07:49Z

5’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الأول والمباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-05T17:06:49Z

4’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أحمد ربيع إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس محمد الشناوي

2019-05-05T17:06:07Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان 

2019-05-05T17:05:49Z

2’النجوم بالزي الأبيض على اليمين والأهلي بالزي الأحمر والأسود على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-05-05T17:05:27Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-05-05T16:57:08Z

يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد الشناوي / أحمد فتحي / أيمن أشرف / ياسر إبراهيم / علي معلول / حمدي فتحي / عمرو السولية / حسين الشحات / صالح جمعة / رمضان صبحي / وليد أزارو

إليكم تشكيل النجوم لمباراة اليوم

2019-05-05T16:55:12Z

يبدأ المدرب رمضان السيد بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد أحمد الشحات / أحمد ربيع / خالد عبد الرازق / محمود فتح الله / إسلام الفار / محمود عبد الحليم / أحمد أيمن أحمد / إسلام حازم / كريم فؤاد / أيمن الغباشي / صلاح أمين

2019-05-05T16:25:30Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم محمد الحنفي

2019-05-05T16:24:52Z

يقدم فريق النجوم نتائج غير جيدة إلى حد الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق الاتحاد السكندري وانتهت بخسارته بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلف فريق الجونة صاحب المركز الثامن عشر، واستطاع الفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز أن يحقق الانتصار في خمس مباريات، وتعادل في عشر مواجهات وتلقى 15 هزيمة حتي الآن.

2019-05-05T16:24:45Z

يدخل المارد الأحمر هذه المواجهة الصعبة وهو قادم من فوز على حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، وذلك في لقاء  الجولة 31 من الدوري المصري، وبهذا الانتصار استعاد الشياطين الحمر الصدارة  برصيد 64 نقطة،  مساويًا مع بيراميدز بنفس النقاط،  فحتى الآن خاض أبناء القلعة الحمراء 28 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقي الهزيمة فى 4 مواجهات..

2019-05-05T16:24:06Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين النجوم والأهلي على ملعب بتروسبورت، في الجولة 29 من الدوري المصري 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال