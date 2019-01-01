بطاقة صفراء
يوسف البلايلي يفتتح التسجل للترجي
من علامة الجزاء
11’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها يوسف البلايلي قوية على يمين الحارس شمس الدين رحماني لتسكن الشباك معلنًا عن الهدف الأول للترجي
⏱ 06' | #TotalCAFCL 1/4 finals #CSCEST | 🇩🇿@CSC_officiel 0⃣-1⃣ @ESTuniscom🇹🇳 : ⚽️ Y. Belaïli (P) (EST) scores! / هدف / But pic.twitter.com/vFq3raSDGh— Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) April 6, 2019
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل الترجي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب معين الشعباني بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
معز بن شريفية / أيمن بن محمد / محمد علي اليعقوبي / شمس الدين الذوادي / محمد أمين مسكيني / فوسيني كوليبالي / فرانك كوم / يوسف البلايلي / غيلان الشعلالي / أنيس البدري / طه ياسين الخنيسي
#TotalCAFCL 1/4 finals #CSCEST | 🇩🇿@CSC_officiel 🆚 @ESTuniscom🇹🇳 : Starting XI / تشكيل الفريق / Le Onze de départ pic.twitter.com/YLltQ5zkU9— Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) April 6, 2019
إليكم تشكيل النادي الرياضي القسنطيني لمباراة اليوم
يبدأ المدرب دينيس لافاني بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من
شمس الدين رحماني / حسين بن عيادة / ياسين صالحي / نصر الدين زعلاني / محمد وليد / إسلام شحرور / فؤاد حداد / نسيم يطو / ديلان بهمبولا / عادل دجاجو / عبدالنور بلخير
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #CSCEST #TotalCAFCL pic.twitter.com/Jj1EVpZiEw— CAF - عربي (@caf_online_AR) April 6, 2019
تأهل النادي الرياضي القسنطيني إلى هذا الدور عن المجموعة الثالثة رفقة مازيمبي، بعدما احتل وصافة المجموعة برصيد 10 نقاط من 6 جولات، جمعهم من 3 انتصارات وتعادل وهزيمتين، وسيدخل هذا اللقاء على أمل تحقيق نتيجة إيجابية قبل الذهاب إلى ملعب رادس يوم 13 من نفس الشهر.
يدخل نادي الدم والذهب هذا اللقاء وهو قادم من خسارة لقب غالي وهو كأس السوبر الإفريقي على يد الرجاء البيضاوي بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة النهائية التي جمعت بينهم على ملعب ثانب بن جاسم بالغرافة، أما في الدوري التونسي فيتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 40 نقطة وبفارق ست نقاط عن الصفاقسي صاحب الوصافة، فبعد 17 جولة استطاع الترجي تحيق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.