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النادي الرياضي القسنطيني × الترجي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النادي الرياضي القسنطيني والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19

محدث
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2019-04-06T19:43:44Z

43’حسين بن عيادة أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة قابلها نسيم يطو برأسية قوية أبعدت من الحارس معز بن شريفية إلى ركنية

2019-04-06T19:40:53Z

42’تمريرة بينية عن طريق يوسف البلايلي في إتجاه أنيس البدري المنطلق إلى حدود المنطقة، لكن ضغط رائع من المدافع حسين بن عيادة وأبعد الكرة إلى خارج المنطقة

بطاقة صفراء

2019-04-06T19:40:02Z

41’خطأ لصالح أنيس البدري بعد تدخل من نسيم يطو في منتصف الميدان

2019-04-06T19:39:12Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم للترجي بهدف دون رد

2019-04-06T19:37:33Z

38’حسين بن عيادة أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الترجي

2019-04-06T19:35:26Z

37’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي النادي الرياضي القسنطيني في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الترجي

2019-04-06T19:35:15Z

36’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-06T19:35:03Z

35’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-06T19:34:36Z

34’سقوط الحارس معز بن شريفية بداعي الإصابة

2019-04-06T19:33:09Z

33’كرة ثابتة نفذها حسين بن عيادة مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الترجي أمام عبد النور بلخير الذي سددها قوية تصدى لها الحارس ببراعة وتحولت خارج المنطقة

2019-04-06T19:31:20Z

32’خطأ لصالح عبدالنور بعد تدخل من شمس الدين الذوادي في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-04-06T19:29:51Z

31’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة  لاعبي النادي الرياضي القسنطيني

2019-04-06T19:29:27Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للضيوف بهدف دون رد

2019-04-06T19:26:22Z

29’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الترجي في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات النادي الرياضي القسنطيني

2019-04-06T19:25:36Z

28’يوسف البلايلي مرر كرة بينية في إتجاه طه ياسين الخنيسي في هجمة مرتدة سريعة، لكن تمريرته كانت قوية ووصلت إلى الحارس شمس الدين رحماني

2019-04-06T19:25:05Z

27’كرة ثابتة نفذها حسين بن عيادة مقوسة لداخل المنطقة على القائم الأول، أبعدت من دفاعات الترجي ببراعة

2019-04-06T19:24:34Z

26’خطأ لصالح حسين بن عيادة في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من أنيس البدري

2019-04-06T19:23:25Z

25’حسين بن عيادة أرسل كرة عرضية من الناحية اليمنى إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-06T19:21:21Z

24’يوسف البلايلي أرسل كرة عرضية إلى داخل لمنطقة لم تكن منضبطة ووصلت إلى أحضان شمس الدين رحماني

2019-04-06T19:19:49Z

23’يوسف البلايلي سدد كرة صاروخية من خارج المنطقة تصدى لها شمس الدين رحماني وأبعدت إلى خارج المنطقة

2019-04-06T19:19:13Z

22’فؤاد حداد أرسل كرة بينية في إتجاه عبد النور بلخير المنطلق داخل المنطقة، طالت عليه وأقرب إلى الحارس معز بن شريفية

2019-04-06T19:18:12Z

21’حسين بن عيادة أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-04-06T19:17:03Z

20’أمين المسكيني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من إسلام شحرور إلى رمية جانبية

2019-04-06T19:16:39Z

19’خطأ لصالح كوليبالي بعد تدخل من عبدالنور بلخير في مناطق دفاعات الترجي

2019-04-06T19:14:28Z

18’تمريرة بينية عن طريق فرانك كوم في إتجاه طه ياسين الخنيسي المنطلق داخل المنطقة، لكن أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-04-06T19:14:10Z

17’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الترجي في منتصف الميدان

2019-04-06T19:11:50Z

16’حكم المباراة جهاد جريشة يذهب للحارس معز بن شريفية لتحذيره بعدم إضاعة الوقت

2019-04-06T19:11:35Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للترجي التونسي بهدف دون رد

2019-04-06T19:10:08Z

14’يوسف البلايلي اكتسب خطأ بعد تدخل قوي فؤاد حداد في منتصف الميدان

2019-04-06T19:09:40Z

13’خطأ لصالح حسين بن عيادة بعد تدخل من يوسف البلايلي

2019-04-06T19:08:14Z

12’تميرة بينية عن إسلام شحرور في إتجاه ديلان المنطلق في الجانب الأيسر، لكن الحكم المساعد أشار إلى وجود حالة تسلل

يوسف البلايلي يفتتح التسجل للترجي

2019-04-06T19:06:12Z

من علامة الجزاء

11’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها يوسف البلايلي قوية على يمين الحارس شمس الدين رحماني لتسكن الشباك معلنًا عن الهدف الأول للترجي

 

2019-04-06T19:05:32Z

10’جوووووووووووووول....والهدف الأول للترجي

2019-04-06T19:05:03Z

9’حكم المباراة لم يتردد في إحتساب ركلة جزاء لصالح طه ياسين الخنيسي بعد تدخل من حسين بن عيادة داخل المنطقة

2019-04-06T19:04:28Z

8’اوووووووووووووووووووه....ركلة جزاء لصالح الترجي

2019-04-06T19:03:52Z

7’كرة ثابتة نفذها يوسف البلايلي مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-06T19:03:16Z

6’خطأ لصالح يوسف البلايلي بعد تدخل من نسيم يطو في منتصف الميدان من الجانب الأيسر

2019-04-06T19:02:47Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-06T19:02:01Z

4’عبد النور بلخير انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلأى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-06T19:01:26Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-04-06T19:00:37Z

2’النادي الرياضي القسنطيني بالزي الأخضر والأسود على اليمين والترجي بالزي الأحمر والأصفر على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-04-06T18:59:26Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل الترجي لمباراة اليوم

2019-04-06T18:52:26Z

يبدأ المدرب معين الشعباني بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

معز بن شريفية / أيمن بن محمد / محمد علي اليعقوبي / شمس الدين الذوادي / محمد أمين مسكيني / فوسيني كوليبالي / فرانك كوم / يوسف البلايلي / غيلان الشعلالي / أنيس البدري / طه ياسين الخنيسي

 

إليكم تشكيل النادي الرياضي القسنطيني لمباراة اليوم

2019-04-06T18:50:48Z

يبدأ المدرب دينيس لافاني بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من

شمس الدين رحماني / حسين بن عيادة / ياسين صالحي / نصر الدين زعلاني / محمد وليد / إسلام شحرور / فؤاد حداد / نسيم يطو / ديلان بهمبولا / عادل دجاجو / عبدالنور بلخير

 

2019-04-06T18:49:45Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم المصري جهاد جريشة

2019-04-06T18:49:42Z

تأهل النادي الرياضي القسنطيني إلى هذا الدور عن المجموعة الثالثة رفقة مازيمبي، بعدما احتل وصافة المجموعة برصيد 10 نقاط من 6 جولات، جمعهم من 3 انتصارات وتعادل وهزيمتين، وسيدخل هذا اللقاء على أمل تحقيق نتيجة إيجابية قبل الذهاب إلى ملعب رادس يوم 13 من نفس الشهر.

2019-04-06T18:49:34Z

يدخل نادي الدم والذهب هذا اللقاء وهو قادم من خسارة لقب غالي وهو كأس السوبر الإفريقي على يد الرجاء البيضاوي بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة النهائية التي جمعت بينهم على ملعب ثانب بن جاسم بالغرافة، أما في الدوري التونسي فيتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 40 نقطة وبفارق ست نقاط عن الصفاقسي صاحب الوصافة، فبعد 17 جولة استطاع الترجي تحيق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

2019-04-06T18:48:34Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين النادي الرياضي القسنطيني على ملعب الشهيد محمد الحملاوي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال