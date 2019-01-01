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المقاولون × الزمالك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة المقاولون والزمالك، في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز

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إليكم تشكيل المقاولون لمباراة اليوم

2019-03-20T16:14:20Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

محمود أبو السعود / أمير عابد / محمد سمير / فادي نجاح / عبدالوهاب إسماعيل / إبراهيم صلاح / أحمد الشيمي / لويس إدوارد / محمد سوستة / محمد طلعت / أحمد على كامل 

البدلاء / أحمد محمود طيطا / محمد مجلي / حسن الشامي / حسن محمود شاهين / فاروقا نور الدين / كريم مصطفي / سيف الدين الجزيري

إليكم تشكيل الزمالك الرسمي لمباراة اليوم

2019-03-20T16:06:02Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمود جنش / حمدي النقاز / محمود حمدي / محمود علاء / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / محمود كهربا / عمر السعيد 

البدلاء / حميد أحداد / عماد السيد / محمود عبدالعزيز / حازم إمام / أيمن حفني / محمد عبدالغني / بهاء مجدي

2019-03-19T23:56:01Z

يقدم فريق المقاولون العرب موسمًا طيبًا حتى الآن في الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق بيراميدز وخسروا هذه المباراة بهدف دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، وبفارق أربع فقط عن مصر للمقاصة صاحب المركز الخامس، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في عشر مباريات وخسر مثلهم، وتعادل في أربع مواجهات.

2019-03-19T23:55:52Z

يدخل الفارس الأبيض هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية بعد التعادل سلبيًا أمام نصر حسين داي، وذلك في الجولة السادسة من دور المجموعات في البطولة الإفريقية، أما في الدوري فيظل الأبيض على صدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني، فبعد أن خاض أبناء القلعة البيضاء 21 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى هزيمة واحدة.

2019-03-19T23:55:38Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق المقاولون نظيره الزمالك، على ملعب “بتروسبورت” في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.