يدخل الفارس الأبيض هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية بعد التعادل سلبيًا أمام نصر حسين داي، وذلك في الجولة السادسة من دور المجموعات في البطولة الإفريقية، أما في الدوري فيظل الأبيض على صدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني، فبعد أن خاض أبناء القلعة البيضاء 21 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى هزيمة واحدة.