إليكم تشكيل المقاولون لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
محمود أبو السعود / أمير عابد / محمد سمير / فادي نجاح / عبدالوهاب إسماعيل / إبراهيم صلاح / أحمد الشيمي / لويس إدوارد / محمد سوستة / محمد طلعت / أحمد على كامل
البدلاء / أحمد محمود طيطا / محمد مجلي / حسن الشامي / حسن محمود شاهين / فاروقا نور الدين / كريم مصطفي / سيف الدين الجزيري
إليكم تشكيل الزمالك الرسمي لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمود جنش / حمدي النقاز / محمود حمدي / محمود علاء / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / محمود كهربا / عمر السعيد
تشكيل الزمالك لمباراة المقاولون بالدوري الممتاز. 📝⚽️ pic.twitter.com/vZlXt2O9t4— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ٢٠ مارس ٢٠١٩
البدلاء / حميد أحداد / عماد السيد / محمود عبدالعزيز / حازم إمام / أيمن حفني / محمد عبدالغني / بهاء مجدي
يقدم فريق المقاولون العرب موسمًا طيبًا حتى الآن في الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق بيراميدز وخسروا هذه المباراة بهدف دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، وبفارق أربع فقط عن مصر للمقاصة صاحب المركز الخامس، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في عشر مباريات وخسر مثلهم، وتعادل في أربع مواجهات.
يدخل الفارس الأبيض هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية بعد التعادل سلبيًا أمام نصر حسين داي، وذلك في الجولة السادسة من دور المجموعات في البطولة الإفريقية، أما في الدوري فيظل الأبيض على صدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني، فبعد أن خاض أبناء القلعة البيضاء 21 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى هزيمة واحدة.