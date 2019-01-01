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المغرب × نامبيا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة المغرب ضد نامبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019

محدث
التعليقات()

2019-06-23T14:55:10Z

23’انحصار للعب في منتصف الميدان وأسود الأطلس في محاولات مستمرة لإحراز أول الأهداف

2019-06-23T14:53:36Z

22’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب المغربي في منتصف الميدان

2019-06-23T14:51:52Z

21’حكيم زياش سدد كرة من خارج المنطقة بيمناه مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-23T14:50:17Z

19’تصويبة قوية عن طريق يوسف النصيري من داخل المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-23T14:46:53Z

18’هدأت المباراة نسبيًا في هذه الأوقات والكرة بين أقدام لاعبي أسود الأطلس

2019-06-23T14:46:06Z

17’كرة ثابتة نفذها حكيم زياش مقوسة لداخل المنطقة وصلت سهلة بين أحضان الحارس لويد كازوبا

2019-06-23T14:43:46Z

16’خطأ لصالح أشرف حكيمي في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة بعد تدخل من لاري هوريب

2019-06-23T14:43:10Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلب قائم بين الفريقين

2019-06-23T14:42:25Z

14’تمريرة بينية عن طريق نبيل درار في إتجاه حكيم زياش المنطلق في الجانب الأيمن، لكن هناكإشارة بوجود حالة تسلل

2019-06-23T14:41:06Z

13’ركنية نُفذت مقوسة لداخل المنطقة عن طريق حكيم زياش أبعدت من دفاعات المنتخب الناميبي

2019-06-23T14:39:09Z

12’نبيل درارد سدد كرة صاروخية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس ببراعة وأبعدها إلى ركنية

2019-06-23T14:38:30Z

11’مانفريد ستارك اكتسب مخالفة في منتصف الميدان بعد تدخل من حكيم زياش

2019-06-23T14:38:17Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-23T14:36:17Z

9’حكيم زياش انطلق بمهارة فردية من الجانب الأيمن ثم حاول اخترتق دفاعات المنتخب الناميبي، لكن تدخل من الدفاعات وافتكاك الكرة ببراعة

2019-06-23T14:35:34Z

8’كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق أشرف حكيمي لداخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-23T14:34:28Z

7’خطأ لصالح بيتروس شيتيمبي بعد تدخل من يوسف النصيري في منتصف الميدان

2019-06-23T14:33:29Z

6’خطأ لصالح مانفريد ستارك بعد تدخل من حكيم زياش في منتصف الميدان

2019-06-23T14:33:13Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-23T14:30:58Z

4’نور الدين أمربط أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-06-23T14:30:39Z

3’البداية مع منتخب أسود الأطلس بتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-06-23T14:30:01Z

2’منتخب المغرب بالزي الأحمر والأخضر على اليمين ومنتخب نامبيا بالزي الأبيض الكامل على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-06-23T14:29:33Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-06-23T14:26:27Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب، والسلام الوطني للفريقين

تشكيل نامبيا

2019-06-23T14:17:03Z

يبدأ المدب ريكاردو مانيتي بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

لوبد كازوبا / لاري هوريب / رايان هاناموب / دينزيل هوسيب / ريان نيامبا / بيتروس شيتيمبي / ديون هوتو / مانفريد ستارك / رونالد كينجيري / أيسالوم ليمبوندي / بيتر شالوليلي

 

تشكيل المغرب

2019-06-23T14:15:05Z

يبدأ المدرب هيرفي رينار بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

ياسين بونو / نبيل درار / مهدي بنعطية / غانم سايس / أشرف حكيمي / الهدق بوربيعة / يوسف آسيت بن ناصر / نور الدين أمرابط / مبارك بوصوفة / حكيم زياش / يوسف النصيري

 

2019-06-23T14:14:24Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الرواندي لويس حكيزيمانا، 

2019-06-23T14:12:50Z

تأهل منتخب ناميبيا إلى النهائيات الأفريقية، وذلك للمرة الثالثة فى تاريخه  بعد احتلال وصافة المجموعة الحادية عشر برصيد 8 نقاط خلف منتخب غينيا بيساو الذي تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، رفقة منتخب موزمبيق وزامبيا، بعد أن حقق الفوز في مبارتان وتعادل مثلهما وتلقي الهزيمة فى لقائين.

2019-06-23T14:12:27Z

يدخل أسود الأطلس هذا اللقاء وهم قادمون من خسارة على ملعبهم فى المباراة الودية أمام زامبيا (3-2)، وذلك في آخر تحضيرات الفريق الودية الخاصة ببطولة إفريقيا، وكان قد تأهل المنتخب المغربي رسميًا إلى نهائيات البطولة، بعد تصدرهم للمجموعة الثانية برصيد 11نقطة، يذكر أن أبناء هيرفي رينارد في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من كوت ديفوار وناميبيا وجنوب أفريقيا.

2019-06-23T14:08:04Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد السلم مباراة تجمع بين منتخب المغرب ومنتخب نامبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.