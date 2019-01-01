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المغرب × ليبيا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث المباراة الودية بين منتخب المغرب ضد منتخب ليبيا، على الملعب الشرفي بوجدة

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Getty

2019-10-11T18:05:24Z

3’ تمريرة من أحمد بن علي فى إتجاه أنيس السلتو على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-10-11T18:04:25Z

2’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي المنتخب المغربي 

2019-10-11T18:01:56Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

2019-10-11T02:03:00Z

على الجانب الآخر خاض المنتخب الليبي أيضاً مباراة ودية ضد منتخب النيجر، واستطاع أن ينتصر فيها بهدفين دون رد، وكان من المُقرر إقامة مباراة ودية أخرى ضد المنتخب العراقي ولكن تم إلغاء المباراة، ويقدم منتخب ليبيا مستوى جيد في الآونة الآخيرة لذا فمن المتوقع أن نُشاهد مباراة قوية من جانب المنتخبين.

2019-10-11T02:02:45Z

خاض منتخب أسود الأطلس مباراة ودية في التوقف الأخير وكانت أمام النيجر، واستطاعوا الفوز في هذا اللقاء بهدف دون رد، وكان قد خاض أيضاً مباراة ودية مع منتخب بوركينا فاسو والتي هُزموا فيها بهدف دون رد على ملعب استاد مراكش الدولي، ولكنها لم تكن تحت قيادة المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش، بل كانت تحت قيادة المدرب هيرفي رينار الذي انتقل إلى تدريب المنتخب السعودي.

2019-10-11T02:02:33Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يفتح الملعب الشرفي بوجدة أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين المغرب وليبيا، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية،  يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.