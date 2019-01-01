خاض منتخب أسود الأطلس ثاني مباراة ودية له في التوقف الأخير وكانت أمام الأرجنتين، وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد، والثانية امام جامبيا وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد،أما عن كأس الأمم الإفريقية فكان قد حسم المنتخب المغربي التأهل رسميًا لنهائيات أمم إفريقيا والتي ستقام في مصر الشهر الجاري، بعدما جمعوا 11 نقاط من 6 جولات، بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعادلو في إثنين وتلقوا هزيمة واحدة.