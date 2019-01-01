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المغرب × زامبيا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة المغرب ضد زامبيا الودية التحضيرية لكأس الأمم الإفريقية 2019

محدث
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2019-06-16T16:41:28Z

8’ تمريرات متبادلة فى منتصف المييدان بين أقدام لاعبي المنتخب المغربي 

2019-06-16T16:40:06Z

6’ تمريرة طولية من الجهة اليمني من حكيم زياش على أقصي الجهة اليسري إلى أشرف حكيمي الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-06-16T16:39:27Z

6’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق سفيان بوفال لكن ابعدها الدفاع إلى رمية جانبية 

2019-06-16T16:38:05Z

5’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي منتخب المغرب لمحاولة البحث عن هدف التعادل 

موسندا موابي يسجل الهدف الاول لمنتخب زامبيا

2019-06-16T16:36:06Z

وصف الهدف

3’ الهدف جاء بعد مرتدة سريعة للمنتخب الزامبي عن طريق باستون داكا من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية تصطدم فى الدفاع وترتد فى جسد موابي وتسكن الشباك 

2019-06-16T16:34:05Z

2’ جووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول للمنتخب الزامبي 

2019-06-16T16:30:45Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

2019-06-16T15:54:44Z

على الجانب الآخر منتخب زامبيا الذي أوقعته قرعة التصفيات في المجموعة الحادية عشر، لم ينجح في التأهل لنهائيات أمم إفريقيا، بعدما احتلوا المركز الأخير برصيد 7 نقاط، مما سمح للمنختب الغيني لخطف بطاقة التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا رفقة منتخب نامبيا بعد أن تأهلوا عن المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

2019-06-16T15:54:17Z

خاض منتخب أسود الأطلس ثاني مباراة ودية له في التوقف الأخير وكانت أمام الأرجنتين، وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد، والثانية امام جامبيا وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد،أما عن كأس الأمم الإفريقية فكان قد حسم المنتخب المغربي التأهل رسميًا لنهائيات أمم إفريقيا والتي ستقام في مصر الشهر الجاري، بعدما جمعوا 11 نقاط من 6 جولات، بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعادلو في إثنين وتلقوا هزيمة واحدة.

2019-06-16T15:52:22Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح استاد مراكش أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين المغرب وزامبيا، وذلك في مباراة ودية في إطار إستعداد المنتخب المغربي لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.