موسندا موابي يسجل الهدف الاول لمنتخب زامبيا
وصف الهدف3’ الهدف جاء بعد مرتدة سريعة للمنتخب الزامبي عن طريق باستون داكا من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية تصطدم فى الدفاع وترتد فى جسد موابي وتسكن الشباك
على الجانب الآخر منتخب زامبيا الذي أوقعته قرعة التصفيات في المجموعة الحادية عشر، لم ينجح في التأهل لنهائيات أمم إفريقيا، بعدما احتلوا المركز الأخير برصيد 7 نقاط، مما سمح للمنختب الغيني لخطف بطاقة التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا رفقة منتخب نامبيا بعد أن تأهلوا عن المركز الثاني برصيد 8 نقاط.
خاض منتخب أسود الأطلس ثاني مباراة ودية له في التوقف الأخير وكانت أمام الأرجنتين، وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد، والثانية امام جامبيا وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد،أما عن كأس الأمم الإفريقية فكان قد حسم المنتخب المغربي التأهل رسميًا لنهائيات أمم إفريقيا والتي ستقام في مصر الشهر الجاري، بعدما جمعوا 11 نقاط من 6 جولات، بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعادلو في إثنين وتلقوا هزيمة واحدة.