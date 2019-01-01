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المغرب × بنين | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة منتخب المغرب ومنتخب بنين، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2019

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Getty Imges

2019-07-05T16:08:09Z

7’ ضغط متقدم من لاعبي المنتخب المغربي فى وسط ميدان المنتخب البينيني

2019-07-05T16:08:09Z

7’ ضغط متقدم من لاعبي المنتخب المغربي فى وسط ميدان المنتخب البينيني

2019-07-05T16:06:09Z

6’ تنفيذ الركنية بعرضية من حكيم زياش لداخل المنطقة تلقاها يوسف نصيري برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي 

2019-07-05T16:05:26Z

5’ تمريرة طولية خطيرة فى إتجاه نور الدين امرابط الذي استلم الكرة وهيأها امام يوسف نصيري الذي سددها بقوة لكن ابعدها الحارس ألاجبي إلى ركنية 

2019-07-05T16:04:27Z

4’ خطأ لصالح المنتخب المغربي بعد ضغط من المهاجم البنيني سيايو سوكو على مروان دا كوستا 

2019-07-05T16:02:19Z

2’ إنطلاقة من أشرف حكيمي من الجهة اليسري ثم يمررها فى إتجاه مبارك بوصوفة على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها من امام بنجاح 

التشكيل الرسمي لمنتخب بنين

2019-07-05T15:27:04Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

ساتورنين ألاجبي / مويس أديليو / خالد أدينون / أوليفير فيردون / ماما سيبوي / ستيفان سيسينيون / جوردان أديوت / إيمانويل إيمورو / جوديل دوسو / سيبايو سوكو / مايكل بوتي 

البدلاء / شريف ديني كاكبو / فابين فارنولي / دافيد ديجلا / ديفيد كيكي / ديسير سيجبي أذانكبو / جونيور سالومون / رودريجو كوسي / رودريجو فاسينو / عناني تيدجاني سيسي دالميدا

التشكيل الرسمي لمنتخب المغرب

2019-07-05T15:25:35Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

ياسين بونو / نبيل درار / مروان دا كوستا / غانم سايس / أشرف حكيمي / كريم الأحمدي / مبارك بوصوفة / نور الدين أمرابط / حكيم زياش / يونس بلهندة / يوسف نصيري 

البدلاء / منير المحمدي / أحمد التغناوتي / فيصل فجر / المهدي بوربيعة / أسامة إدريسي / سفيان بوفال / يوسف آيت بن ناصر / مهدي بنعطية / خالد بوطيب / يونس عبدالحميد / نصير مزراوي 

2019-07-05T00:13:52Z

يدخل منتخب بنين فى المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فحتى الآن خاض الفريق ثلاث مباريات في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، لن ينجح المنتخب البينيني في تحقيق الفوز فى أي مباراة وانتهت جميعاً بالتعادل، ويضمن تأهله رسمياً إلى دور الـ16 ضمن أحسن 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث 

2019-07-05T00:13:42Z

حقق أسود الأطلس العلامة الكاملة فى كأس الأمم الإفريقية بعد تحقيق فوز صعب على حساب منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وكان المنتخب المغربي قد حقق الفوز أمام منتخب ناميبيا بهدف دون رد في افتتاح مشواره في البطولة الإفريقية، وفى الجولة الثانية حقق فوز صعب على المنتخب الإفواري ليضمن تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة، وبهذه النتيجة تأهل رفقاء حكيم زياش للدور ثمن النهائي، وأصبحوا على صدارة المجموعة الرابعة.

2019-07-05T00:13:28Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح استاد السلام أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين منتخب المغرب ومنتخب بنين، وذلك في إطار منافسات دورالـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي