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المغرب × الأرجنتين | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأرجنتين والمغرب، وذلك في إطار تحضيرات الأول لكوبا أمريكا والثاني لكأس الأمم الإفريقية

محدث
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PIERRE-PHILIPPE MARCOU

2019-03-26T19:09:07Z

5’ سلسلة من التمريرات بين أقدام لاعبي منتخب المغرب تنتهي بتمريرة طولية فى إتجاه خالد بوطيب لكن ابعدها والتر كانيمان إلي رمية تماس

2019-03-26T19:07:08Z

3’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من كلا الفريقين لمحاولة السيطرة على منتصف الميدان

2019-03-26T19:05:39Z

2’ محاولة التوغل من أشرف حكيمي من الجهة اليسري لكن تدخل معه الدفاع واستخلصها من امامه 

التشكيل الرسمي لمنتخب الأرجنتين

2019-03-26T18:54:52Z

يبدأ بطريقة (4/5/1) وتضم كلامن

إيستيبان أندرادا / جونزالو مونتيل / جيرمان بيتزيلا / والتر كانيمان / ماركوس أكونا / روبرتو بيرييرا / جويدو رودريجيز / باولو ديبالا / لياندرو باريديس / رودريجو دي بول / لواترو مارتينيز

البدلاء / جابرييل ميركادو / نيكولاس تاجليافيكو / أنخل كوريا / خوان فويث / ماتياس سواريز / خوان موسو / مانويل لانزيني / داريو بينديتو / أغوستين مارشيسين / جيوفاني لو سيلسو 

 

التشكيل الرسمي لمنتخب المغرب

2019-03-26T18:52:40Z

يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن

ياسين بونو / رومان سيس / مانويل مروان دا كوستا / مهدي بنعطية / نصير مزراوي / يونس بلهنده / كريم الاحمدي / مبارك بوصوفة /أشرف حكيمي / خالد بوطيب  سفيان بوفال 

البدلاء / فيصل فجر / إسماعيل الحداد / وليد الكارتي / يونس عبدالحميد / سفيان مرابط / مهدي بورابيا / يوسف آيت بن ناصر / منير المحمدي / أحمد رضا التاجناوتي / عبدالكريم باعدي

 

2019-03-25T21:39:18Z

تعادل منتخب المغرب تعادل سلبي في مباراته الأخيرة أمام نظيره مالاوي، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، ، وحسم أسود الأطلس التأهل رسميًا لنهائيات أمم إفريقيا، بعدما جمعوا 11 نقاط من 6 جولات، بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعادلو في إثنتين وتلقوا هزيمة واحدة.

2019-03-25T21:39:08Z

يدخل الآلبيثيليستي هذا اللقاء وهو قادم من خسارة قاسية على يد منتخب فنزويلا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، وخاض منتخب التانجو ودتين منذ أشهر قليلة أمام منتخب المكسيك، وحقق الفوز في المبارتين، وتأتي هذه المباريات في ظل استعدادات الفريق لنهائيات كوبا أمريكا 2019، والتي ستسضيفها البرازيل الصيف المقبل.

2019-03-25T21:38:48Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل منتخب الأرجنتين ضيفاً على نظيره منتخب المغرب، على ملعب “طنجة ” وذلك في إطار تحضيرات الأول لكوبا أمريكا والثاني لكأس الأمم الإفريقية، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.