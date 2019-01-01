يدخل الآلبيثيليستي هذا اللقاء وهو قادم من خسارة قاسية على يد منتخب فنزويلا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، وخاض منتخب التانجو ودتين منذ أشهر قليلة أمام منتخب المكسيك، وحقق الفوز في المبارتين، وتأتي هذه المباريات في ظل استعدادات الفريق لنهائيات كوبا أمريكا 2019، والتي ستسضيفها البرازيل الصيف المقبل.