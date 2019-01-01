⚽ #SelecciónMayor@Argentina 🇦🇷 - #Marruecos 🇲🇦— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) ٢٦ مارس ٢٠١٩
¡Comenzó el partido en el estadio de Tánger! pic.twitter.com/BmZb1gbmRN
التشكيل الرسمي لمنتخب الأرجنتين
يبدأ بطريقة (4/5/1) وتضم كلامن
إيستيبان أندرادا / جونزالو مونتيل / جيرمان بيتزيلا / والتر كانيمان / ماركوس أكونا / روبرتو بيرييرا / جويدو رودريجيز / باولو ديبالا / لياندرو باريديس / رودريجو دي بول / لواترو مارتينيز
البدلاء / جابرييل ميركادو / نيكولاس تاجليافيكو / أنخل كوريا / خوان فويث / ماتياس سواريز / خوان موسو / مانويل لانزيني / داريو بينديتو / أغوستين مارشيسين / جيوفاني لو سيلسو
التشكيل الرسمي لمنتخب المغرب
يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن
ياسين بونو / رومان سيس / مانويل مروان دا كوستا / مهدي بنعطية / نصير مزراوي / يونس بلهنده / كريم الاحمدي / مبارك بوصوفة /أشرف حكيمي / خالد بوطيب سفيان بوفال
البدلاء / فيصل فجر / إسماعيل الحداد / وليد الكارتي / يونس عبدالحميد / سفيان مرابط / مهدي بورابيا / يوسف آيت بن ناصر / منير المحمدي / أحمد رضا التاجناوتي / عبدالكريم باعدي
تعادل منتخب المغرب تعادل سلبي في مباراته الأخيرة أمام نظيره مالاوي، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، ، وحسم أسود الأطلس التأهل رسميًا لنهائيات أمم إفريقيا، بعدما جمعوا 11 نقاط من 6 جولات، بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعادلو في إثنتين وتلقوا هزيمة واحدة.
يدخل الآلبيثيليستي هذا اللقاء وهو قادم من خسارة قاسية على يد منتخب فنزويلا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، وخاض منتخب التانجو ودتين منذ أشهر قليلة أمام منتخب المكسيك، وحقق الفوز في المبارتين، وتأتي هذه المباريات في ظل استعدادات الفريق لنهائيات كوبا أمريكا 2019، والتي ستسضيفها البرازيل الصيف المقبل.