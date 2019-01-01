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المصري × الزمالك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة المصري والزمالك، في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-04-11T16:24:05Z

45+1’نهاية الشوط الأول

2019-04-11T16:22:52Z

45’تمريرة بينية عن طريق محمود عبد العزيز في إتجاه حمدي النقاز المنطلق في الجانب الأيمن، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-11T16:20:51Z

44’خطأ لصالح سعيدو سيمبوري بعد تدخل من محمود عبد العزيز في منتصف الميدان

إسلام أبو سليمة يفتتح التسجيل للمصري

2019-04-11T16:19:15Z

برأسية من داخل المنطقة

43’الهدف جاء بعد كرة ثابتة نفذها سعيدو سيمبوري مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها إسلام أبو سليمة القادم من الخلف، ثم حولها برأسية قوية سكنت الشباك

 

2019-04-11T16:16:43Z

42’جوووووووووووووووووووووول....والهدف الأول للمصري

2019-04-11T16:15:18Z

41’خطأ لصالح إسلام عيسى بعد تدخل من طارق حامد في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2019-04-11T16:14:41Z

40’خمس دقائق أخيرة تفصلنا عن نهاية الشوط الأول ومازال التعادل قائم في ملعب الجيش بالسويس

2019-04-11T16:13:55Z

39’هدوء نسي في أحداث المباراة ولاعبي المصري يتبادولن التمريرات في منتصف الميدان

2019-04-11T16:12:15Z

38’خطأ لصالح حمدي أحداد بعد تدخل من كريم العراقي في منصتف الميدان بالقرب من خط التماس

2019-04-11T16:10:37Z

37’طارق حامد سدد كرة من مسافة بعيدة مرت بجوار القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى

2019-04-11T16:09:55Z

36’المباراة تُستأنف الآن بركلة حرة لصالح الحارس أحمد مسعود

2019-04-11T16:09:40Z

35’دخول الطاقمين الطبيين لعلاجهم

2019-04-11T16:08:39Z

34’تصطام قوي بالرأس بين أحمد مسعود ومحمود عبد العزيز في الكرة الأخيرة

2019-04-11T16:07:52Z

33’كرة ثابتة نفذها حمدي النقاز مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من أحمد مسعود بقبضة اليد إلى خارج المنطقة

2019-04-11T16:06:48Z

32’خطأ لصالح حميد أحداد بعد تدخل من أحمد حامد شوشة من على حدود المنطقة من الجانب الأيسر من مكان مميز

2019-04-11T16:06:14Z

31’لمسة يد على محمود حمد في منتصف الميدان

2019-04-11T16:05:56Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-11T16:05:10Z

28’اللقاء يُستأنف الآن

2019-04-11T16:04:55Z

27’حكم المباراة يذهب للاعب للإطمئنان عليه

2019-04-11T16:04:40Z

26’سقوط اللاعب محمود حمد بداعي الإصابة بعد تدخل من طارق حامد

2019-04-11T16:03:32Z

25’كرة ثابتة نفذها إسلام عطية مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها محمود وادي في إتجاه أحمد شوشة الذي سددها قوية إصطدمت بالدفاعات وتحولت خارج المنطقة

2019-04-11T16:02:56Z

24’خطأ لصالح سعيدو سيمبروي بعد تدخل من محمود عبد العزيز في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2019-04-11T16:01:15Z

22’خالد بوطيب أرسل كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر إلى حدود المنطقة في إتجاه محمود عبد العزيز الذي أرسل تصويبة قوية مرت أعلى العارضة ثم إلى ركلة مرمى

2019-04-11T16:00:48Z

21’خطأ لصالح حميد أحداد بعد تدخل من إيزي إيميكا في منتصف الميدان

2019-04-11T15:58:57Z

20’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المصري في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الزمالك

2019-04-11T15:57:31Z

19’يوسف أوباما مرر كرة بينية في إتجاه أحمد سيد زيزو المنطلق داخل المنطقة، لكن أقوى من اللازم ووصلت إلى أحضان الحارس أحمد مسعود

2019-04-11T15:56:30Z

18’حميد أحداد تلقى تمريرة بينية من محمد عبد العزيز ثم إستقبل الكرة وانطلق داخل المنطقة في الجانب الأيسر وراوغ الحارس أحمد مسعود، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-11T15:55:34Z

17’تمريرة بينية عن طريق سعيد سيمبوري في إتجاه إسلام عيسى المنطلق على حدود المنطقة، لكن المساعد تحسين أبو السادات يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-04-11T15:54:54Z

16’حمدي النقاز أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت إسلام أبو سليمة برأسية إلى ركنية

2019-04-11T15:54:37Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السللبي قائم بين الفريقين

2019-04-11T15:54:05Z

13’إيزي إيميكا مرر كرة بينية في إتجاه محمود وادي المنطلق داخل المنطقة طالت عليه ووصلت إلى جنش

2019-04-11T15:53:38Z

12’خطأ لصالح محمود عبد العزيز بعد تدخل من إسلام عيسى في منتصف الميدان

2019-04-11T15:50:59Z

11’كريم العراقي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-11T15:45:42Z

10’وصلنا إلى عشر دقائق أولى من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-11T15:45:24Z

9’مباراة هادئة وصافرة متكررة من محمد عادل

2019-04-11T15:44:45Z

8’خطأ لصالح محمود عبد العزيز بعد تدخل من إيزي إيميكا في منتصف الميدان

2019-04-11T15:43:14Z

7’حمدي النقاز أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من أحمد مسعود إلى خارج المنطقة
 

2019-04-11T15:42:35Z

6’خطأ لصالح حميد أحداد بعد تدخل من أحمد حامد

2019-04-11T15:41:34Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-11T15:41:15Z

4’خطأ لصالح حمدي النقاز في مناطق دفاعات الزمالك بعد دفع واضح من إسلام عيسى

2019-04-11T15:39:59Z

3’أول تسديدة عن طريق إسلام عيسى من خارج المنطقة مرت بسلام على مرمى جنش وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-11T15:37:44Z

2’المصري بالزي الأبيض  والأخضر على اليسار والزمالك بالزي الأرزق السماوي البديل على اليمين

انطلاق المباراة

2019-04-11T15:37:21Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

 

2019-04-11T15:36:47Z

دخل لاعبي المصري إلى ملعب المباراة والمباراة ستبدأ بعد قليل

2019-04-11T15:34:09Z

تأخرت صافرة البداية لحين نزول لاعبي المصري ؛إلى أرضية الملعب

2019-04-11T15:33:07Z

دخول لاعبي الومالك إلى ملعب الجيش بالسويس وفي إنتظار دخول لاعبي المصري

2019-04-11T15:14:00Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم محمد عادل

إليكم تشكيل فريق الزمالك لمباراة اليوم

2019-04-11T15:08:14Z

يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا من

محمود جنش / حمدي النفاز / محمود حمدي / محمود علاء / عبدالله جمعة / محمود عبد العزيز / طارق حامد / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / حميد أحداد / خالد بو طيب

البدلاء / عمر السعيد / عماد السيد / محمد إبراهيم / إبراهيم حسن / محمد عبد الغني / محمود كهربا / بهاء مجدي

 

إليكم تشكيل فريق المصري لمباراة اليوم

2019-04-11T15:02:50Z

يبدأ المدرب إيهاب جلال بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا من

أحمد مسعود / كريم العراقي / إسلام أبو سليمة / أحمد حامد شوشة / محمود حمد / إيزي إيميكا / سعيدو سيمبوري / محمود وادي / إسلام عطية / إسلام عيسى / أوستين أموتو 

البدلاء / محمد جابر / حسين رجب / عمرو موسى / عمر كمال / محمود السيد / محمد عبداللطيف جريندو / عبدالله بيكا

 

2019-04-11T15:01:30Z

يقدم فريق المصري موسمًا رائعًا في هذا الوقت مقارنةً ببدايته، فكانت آخر مبارياته أمام فريق المقاولون العرب وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفني لكل منهما، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، خلف فريق بيراميدز الذي يملك 54 نقطة، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في عشر مباريات وتعادل في 12 مباراة، وخسر أربع مواجهات.

2019-04-11T15:01:18Z

حقق الفارس الأبيض تعادل سلبي أمام فريق حسنية أغادير بدون أهداف، وذلك في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، أما في الدوري فيظل الفارس الأبيض على صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، متفوقًا بنقطتين عن الأهلي صاحب الوصافة، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 24 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى خسارة واحدة.

2019-04-11T14:56:43Z

أعزائئ المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول - لمباراة المصري ضد الزمالك في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز 2018-2019، ويصحبكم في هذه التغطية محمود جمال.. متابعة ممتعة.