أعزائئ المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول - لمباراة المصري ضد الزمالك في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز 2018-2019، ويصحبكم في هذه التغطية محمود جمال.. متابعة ممتعة.