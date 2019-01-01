إسلام أبو سليمة يفتتح التسجيل للمصري
برأسية من داخل المنطقة
43’الهدف جاء بعد كرة ثابتة نفذها سعيدو سيمبوري مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها إسلام أبو سليمة القادم من الخلف، ثم حولها برأسية قوية سكنت الشباك
جوووووووووووووووووووووووووووووووول— Al-Masry SC (@AlMasrySC) April 11, 2019
د 40 هدف أول للمصري عن طريق اسلام أبو سليمة #المصري 1 - #الزمالك 0 #AlMasrySC #EgyptianLeague pic.twitter.com/V15ypgqIkG
انطلاق المباراة
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
بداية المُباراة ⚽️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 11, 2019
" الزمالك - المصري " pic.twitter.com/dbXnEV4euI
إليكم تشكيل فريق الزمالك لمباراة اليوم
يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا من
محمود جنش / حمدي النفاز / محمود حمدي / محمود علاء / عبدالله جمعة / محمود عبد العزيز / طارق حامد / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / حميد أحداد / خالد بو طيب
البدلاء / عمر السعيد / عماد السيد / محمد إبراهيم / إبراهيم حسن / محمد عبد الغني / محمود كهربا / بهاء مجدي
تشكيل الزمالك لمباراة المصري بالدوري الممتاز. 📝⚽️ pic.twitter.com/KwFxzp4oI8— Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 11, 2019
إليكم تشكيل فريق المصري لمباراة اليوم
يبدأ المدرب إيهاب جلال بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا من
أحمد مسعود / كريم العراقي / إسلام أبو سليمة / أحمد حامد شوشة / محمود حمد / إيزي إيميكا / سعيدو سيمبوري / محمود وادي / إسلام عطية / إسلام عيسى / أوستين أموتو
البدلاء / محمد جابر / حسين رجب / عمرو موسى / عمر كمال / محمود السيد / محمد عبداللطيف جريندو / عبدالله بيكا
تشكيل #المصري لمباراة الزمالك#AlMasrySC #EgyptianLeague pic.twitter.com/R3Zyn43cby— Al-Masry SC (@AlMasrySC) April 11, 2019
يقدم فريق المصري موسمًا رائعًا في هذا الوقت مقارنةً ببدايته، فكانت آخر مبارياته أمام فريق المقاولون العرب وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفني لكل منهما، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، خلف فريق بيراميدز الذي يملك 54 نقطة، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في عشر مباريات وتعادل في 12 مباراة، وخسر أربع مواجهات.