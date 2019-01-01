2019-03-08T12:56:03Z
20’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق عبد الله حسون في إتجاه المرمى أبعدت من دفاعات القادسية
2019-03-08T12:54:23Z
18’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات القادسية
2019-03-08T12:52:54Z
17’بينية عن طريق عبد الرحمن غريب في إتجاه مهند سيري المنطلق على حدود المنطقة، لكن طالت عليه ووصلت إلى الحارس جاك دونكان
2019-03-08T12:52:22Z
16’نيكولا ستانسيو سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها جاك دونكان ببراعة وأبعدت من الدفاعات
2019-03-08T12:51:56Z
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل قائم بين الفريقين
2019-03-08T12:50:06Z
13’محمد عبد الشافي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-03-08T12:49:15Z
12’ضغط من لاعبي الأهلي في هذه الأوقات بحثًا عن إدراك الهدف الأول
2019-03-08T12:47:47Z
11’عبد الله حسون أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-03-08T12:47:31Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-03-08T12:47:08Z
9’ركنية نفذها سلمان المؤشر مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعت القادسية
2019-03-08T12:44:58Z
8’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق عبد الرحمن غري إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعت إلى ركنية
2019-03-08T12:44:10Z
7’سلمان المؤشر أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر أبعدت من دفاعات القادسية
2019-03-08T12:43:19Z
6’تمريرة بينية عن طريق عبد الباسط هندي في إتجاه عبد الرحمن غريب المنطلق في الجانب الأيمن طالت عليه وتحولت إلى رمية جانبية
2019-03-08T12:42:57Z
58’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-03-08T12:42:06Z
4’مختار بلختير أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي
2019-03-08T12:40:45Z
3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان
2019-03-08T12:40:29Z
2’القادسية بالزي الأحمر على اليمين والأهلي بالزي الأبيض على اليسار
انطلاق المباراة
2019-03-08T12:40:09Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
2019-03-08T12:36:40Z
يبدأ المدرب جورج فوساتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
ياسر المسيليم / عبد الباسك هندي / أدريلان سانتوس / عبد الله حسون / محمد عبد الشافي / كلاوديو بايزا / تيسير الجاسم / سلمان المؤشر / نيكولا ستانسيو / بد الرحمن غريب / مهند عسيري
#الأهلي_القادسية— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 8, 2019
تشكيلة #الأهلي pic.twitter.com/Uq0jR7E1O8
إليكم تشكيل القادسية لمباراة اليوم
2019-03-08T12:11:08Z
يبدأ المدرب إيفايلو بيتيفا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
جاك دونكان / منصور النجار / رياس وليامز / محمد خبراني / مختار بلختير / حاتم بلال / نايف هزازي / يوسف قلفا / إلتون جوزيه / بيسمارك / هارون كمارا
🔘 تشكيلة الفريق— نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) March 8, 2019
❤💛#القادسية_الأهلي
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/z4k7w78VHG
2019-03-08T12:02:01Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف القادسية الأهلي على ملعب الأمير سعود بن جلوي، في الجولة 23 من الدوري السعودي، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال