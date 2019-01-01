مدونة حية

القادسية × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة القادسية ضد الأهلي في الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-03-08T12:56:03Z

20’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق عبد الله حسون في إتجاه المرمى أبعدت من دفاعات القادسية

2019-03-08T12:54:23Z

18’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات القادسية

2019-03-08T12:52:54Z

17’بينية عن طريق عبد الرحمن غريب في إتجاه مهند سيري المنطلق على حدود المنطقة، لكن طالت عليه ووصلت إلى الحارس جاك دونكان

2019-03-08T12:52:22Z

16’نيكولا ستانسيو سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها جاك دونكان ببراعة وأبعدت من الدفاعات 

2019-03-08T12:51:56Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل قائم بين الفريقين

2019-03-08T12:50:06Z

13’محمد عبد الشافي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-03-08T12:49:15Z

12’ضغط من لاعبي الأهلي في هذه الأوقات بحثًا عن إدراك الهدف الأول

2019-03-08T12:47:47Z

11’عبد الله حسون أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-03-08T12:47:31Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-08T12:47:08Z

9’ركنية نفذها سلمان المؤشر مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعت القادسية 

2019-03-08T12:44:58Z

8’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق عبد الرحمن غري إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعت إلى ركنية

2019-03-08T12:44:10Z

7’سلمان المؤشر أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر أبعدت من دفاعات القادسية

2019-03-08T12:43:19Z

6’تمريرة بينية عن طريق عبد الباسط هندي في إتجاه عبد الرحمن غريب المنطلق في الجانب الأيمن طالت عليه وتحولت إلى رمية جانبية

2019-03-08T12:42:57Z

58’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-08T12:42:06Z

4’مختار بلختير أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي

2019-03-08T12:40:45Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-03-08T12:40:29Z

2’القادسية بالزي الأحمر على اليمين والأهلي بالزي الأبيض على اليسار

انطلاق المباراة

2019-03-08T12:40:09Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-03-08T12:36:40Z

يبدأ المدرب جورج فوساتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

ياسر المسيليم / عبد الباسك هندي / أدريلان سانتوس / عبد الله حسون / محمد عبد الشافي / كلاوديو بايزا / تيسير الجاسم / سلمان المؤشر / نيكولا ستانسيو / بد الرحمن غريب / مهند عسيري

 

إليكم تشكيل القادسية لمباراة اليوم

2019-03-08T12:11:08Z

يبدأ المدرب إيفايلو بيتيفا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

جاك دونكان / منصور النجار / رياس وليامز / محمد خبراني / مختار بلختير / حاتم بلال / نايف هزازي / يوسف قلفا / إلتون جوزيه / بيسمارك / هارون كمارا

 

2019-03-08T12:02:01Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف القادسية الأهلي على ملعب الأمير سعود بن جلوي، في الجولة 23 من الدوري السعودي، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال